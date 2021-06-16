撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-16 15:42

不知道大家有沒有試過，臨出門口才發現手機電量只剩下幾%，特夠容易令人感到焦慮不安！早前，有日本節目就教用一個簡單方法，實測有效加快手機充電的時間，就算未能叉滿100%電量，都可以當作緊急狀態下的急救絕招！

日本節目教用一個方法加快手機充電速度。（《ノンストップ！》節目截圖）

臨出門才發現手機無電，有甚麼方法可以在最短時間內快速充電？日本富士電視台節目《ノンストップ！》早前教一個簡單方法，實測有效加快手機充電的速度，Android和iPhone都適用！👇👇📱即按下圖睇快速充電方法📱👇👇

+ 10 + 10 + 10

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：手提風扇有技巧 日本醫生教一招體溫即降6°C！

炎炎夏日，隨身帶著一部迷你風扇已經是離開「冷氣房」時的指定動作！不過，不知大家有沒有試過用這類「消暑神器」時，迎面吹出來的風不但無法為身體降溫，反而會愈吹愈熱！早前，有日本醫生指在超過攝氏35度或以上的高溫天氣下吹風扇，就像在太陽底下吹風筒一樣，隨時消暑變中暑！夏天想正確消暑，又有甚麼方法可以極速降溫？👇👇怕熱人士必睇一招吹風扇體溫秒降6°C👇👇

+ 10 + 10 + 10

不過使用這個方法時，有一個地方需要特別留意！即睇全文：手提風扇有技巧！日本醫生教一招體溫即降6°C 用錯消暑變中暑？