【酒店熱話 / Staycation熱話】近日有網民在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享自己入住富豪九龍酒店遇到的連環受氣經歷，不但衛生情況極差，浴室出現毛髮、體毛及污跡，更有職員在沒有敲門或按門鈴的情況下無故拍卡進入房間！



有網民分享自己入住富豪九龍酒店遇到的中伏經歷（FB群組「香港 Staycation 酒店交流谷」圖片）

事主表示在入住前看過網上評價，因為大部份都是劣評，本身對酒店已經無太大期望，怎料在登記入住時，因為沒有預訂的房型被迫換房。上到房發現浴缸有頭髮、體毛及污跡，後來送上的生果盤已經變壞。😨😨更有房務員無故拍卡進入房間！按圖睇事主連環受氣經歷👇👇

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經過多個受氣事件，事主忍無可忍，直指：「呢間酒店完全係離晒大譜！」帖文引起網民熱烈討論，不少人指「呢間酒店真係垃圾級別，房間污糟，職員服務差！」，亦有人表示「免費都未必去住。」，不過也有網民不明白為何事主看過劣評，明知酒店服務質素差都要訂房。👇👇👇按圖睇網民點睇👇👇👇

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🐶同埸加映1：全港9間寵物Staycation酒店🐱

想去Staycation又不捨得家中的毛孩？其實香港有不少寵物友善酒店！考慮到各位主人的需要，酒店會為毛孩提供多款寵物用品，讓主人和愛貓愛狗享受Petcation的時光。《香港01》旅遊頻道記者精選了9間寵物友善的酒店，全部都有套票優惠，即睇有咩心水酒店！👇👇👇🐶寵物套票有優惠！點圖即睇9間Petcation酒店🐱👇👇👇

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😨同場加映2：港女買怪色海膽中伏😨

買海膽最重要的標準當然是新鮮！近日有網民於Facebook群組「香港海膽&三文魚子關注組」投稿，分享自己在刺身海鮮食品店用$158買海膽中伏的經歷，指是自己吃過最難食的海膽，直呼「難食過屎！」😲😲😲按圖看事件經過👇👇👇

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