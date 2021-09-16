日本玩具新奇又可愛，向來有大批fans，最近又一款玩具企鵝爆紅，而且原因竟是「樣子崩壞」，由於畫面太衝擊，顛覆了人們對企鵝必定可愛的印象，成為網上話題！



株式會社 First Arrow 網路圖片

引起話題的玩具企鵝以「神秘盒」方式包裝，這種方式包裝的玩法，可以大大提升玩家的期待感和緊張感，是近年來流行的玩具包裝方式。一位網民在Twitter上分享了購買了這個企鵝玩具的經歷，用心地跟隨玩法打開，本來以為會出現的可愛企鵝玩偶，但實物的樣子和預計的中相差太大，令他大呼：「太噁心了，哭了。」讓我們一起看看這款反差極大的企鵝玩具吧！

株式會社 First Arrow 網路圖片

加水等待蛋孵化

這款玩具企鵝名叫「嚇一跳！巨鳥企鵝的蛋」，包裝上的企鵝照片毛茸茸又軟綿綿的，會令人不禁覺得企鵝就是可愛的代名詞呢！預期中會出現的可愛企鵝玩偶會以甚麼樣子出現在眼前呢？

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5款商品憑古怪品味走紅

和想像中出入太大，太過醜樣反而出現另類萌點的「嚇一跳！巨鳥企鵝的蛋」企鵝玩偶，引起日本網民的關注而爆紅。爆笑的過程不知道又有沒有吸引你呢？日本人一向有非常獨特的獵奇品味，以下這些其他日本人腦洞大空而推出的商品，又會引起你的購買欲嗎？

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不得不佩服日本人的創意和接納新奇趣怪事物的開放態度呢！部分商品可以在網上購入，有興趣的話不妨看看！

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