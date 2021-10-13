【君悅酒店Staycation優惠】Grand Hyatt酒店一直大受港人歡迎，無論環境和食物質素都獲得不少好評。最近酒店推出超抵優惠，住海景房之餘更包足三餐，當中包括兩餐自助餐再加人氣茶園下午茶！



（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢未包括加一服務費。）



Grand Hyatt推出超抵優惠，住海景房之餘更歎足三餐。（君悅酒店圖片）

香港君悅酒店推出香「一泊三食」住宿套票優惠，低至36折歎足三餐，包括Grand Cafe 雙人自助早餐、Grand Cafe或The Grill 露天池畔餐廳自助晚餐、Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒一份，另外送紅酒一支，更可以免費升級至海景房！

套票包免費升級至海景房。（君悅酒店圖片）

Grand Cafe自助晚餐可以任食多款美食，包括海鮮凍盤(如龍蝦、大蝦、青口、蜆)、日式刺身、意式凍切頭盤、沙律吧、烤牛扒、熱食面檔、燒烤海鮮、蒸點心、自家制雪糕及蛋糕等。The Grill 露天池畔餐廳自助晚餐則可以歎多款燒烤美食，10月及11月為印度風味主題，現時天氣漸涼，即使坐在戶外亦不會炎熱。

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Tiffin 茶園下午茶全新推出秋季主題，以秋天顏色為主調，供應一系列的精緻甜品及鹹點。

於星期一至四入住，更可住足24小時，如果慶祝生日或紀念日更會獲贈小蛋糕和房間佈置，不過要留意返，公眾假期及前夕不適用。

於kkday預訂，每晚$2,500，平均每人只需$1,250起。預訂日期由10月13日12:00至10月17日23:59，可選擇日期為10月18日至2021年12月16日。

香港君悅酒店

地址： 灣仔港灣道1號

電話： 2588 1234



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