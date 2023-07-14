網民熱議全港10個商場似「死場」　有一個好陰森似有結界黑氣圍住

在討論區曾有網民發帖討論，「一人一個死場（甚少或無人流的商場）」隨即引來大量網民討論，發現不少曾是好去處的商場已光暉不再，更有部份商場被網民認為極陰森。記者選了10個網民討論度及共鳴度最高的「死場」，下文睇睇你是否同意？



連登討論區有網民發帖討論「一人一個死場」，吸引大量網民討論。（圖片來源：連登討論區截圖）

【1】Chic之堡（現名：W Plaza）

位於旺角豉油街的Chic之堡（現名：W Plaza），地理位置非常方便。商場多年來都以售賣男裝為主，被網民笑稱「MK」，更有「女裝去旺中、男裝去Chic之堡」的說法。然而因為商場轉手後貨品變化不大，近年亦有不少實惠品牌進駐香港，Chic之堡人流大不如前。

旺角Chic之堡。（ 圖片來源：資料圖片）

【2】新時代廣場

位於炮台山的新時代廣場被網民指絕對應榜上有名，笑稱靜到「經典到得電影《生化壽屍》先去取景」、「死到被遺忘了」。

新時代廣場。（圖片來源：資料圖片）

（ 圖片來源：Facebook截圖）

【3】龍珠商場

位於九龍城的龍珠商場曾是70、80後機迷的好去處，當年人流超旺，專賣卡式帶、遊戲機等，90年代連紅白機也有。隨著智能手機及新式遊戲機興起，龍珠商場的遊戲機店也隨之沒落，令商場淪為「吉場」，令不少網民感慨。

龍珠商場。（圖片來源：資料圖片）

（ 圖片來源：連登討論區截圖）

【4】彩虹商場

位於新蒲崗的彩虹商場同樣是昔日機迷聖地，因結構問題被停止運作。不少網民表示「死咗N年」、「以前抄Game成日去！」。不過亦有網民指「聽都未聽過呢個商場」、「原來有個咁嘅商場」。

彩虹商場.（圖片來源：FB@香港懷舊）

（ 圖片來源：Facebook截圖）

【5】長城購物中心

位於土瓜灣的長城中心被網民指氣氛陰森，「呢度好似有結界咁，一層黑氣圍住佢，外在睇都覺得陰森」。網民指整個商場已被封，「行咗兩圈都搵唔到個入口」。但亦有網民表示「細個成日上去」、「細個可以成日5蚊3個字打拳王」，可見長城中心都曾有不少人流。

長城購物中心（圖片來源：資料圖片）

【6】偉華中心

位於沙田的偉華中心被不少網民指氣氛超詭異，指「其實可以間多2間舖」，亦有網民表示曾聽說商場因風水問題而令人感到氣氛緊張。

偉華中心（ 圖片來源：資料圖片）

（ 圖片來源：連登討論區截圖）

【7】紅磡廣場

紅磡廣場是區內歷史最為悠久的商場之一，內部仍保留了80年代的風格。現時商場內已沒有戲院和遊樂場，人流已不復往昔，不少網民表示「面積大但好少人行」。

紅磡廣場。（ 圖片來源：資料圖片）

【8】佐敦廣場

位於佐敦的佐敦廣場現時已成為「鬼城」，不少地產業者認為該地是「死位」，非常難以振興人流。有網民笑稱佐敦廣場「可以打喪屍」、「絕對係經典」。

佐敦廣場。（圖片來源：資料圖片）

【9】協和廣場

位於荃灣的協和廣場同樣被稱為「鬼城」，即使在人流多的街市附近亦未能帶旺商場，被網民指「唔止死場咁簡單，連骨都化埋」。2022年淪為銀主盤，由亞證地產購入，成交價10億，新買家擬翻新物業作加建或改建。

協和廣場。（圖片來源：資料圖片）

（ 圖片來源：連登討論區截圖）

【10】觀塘碼頭廣場

位於觀塘的觀塘碼頭廣場因地理位置問題，人流一向並不興旺，有網民指出不論是疫情前後該商場都未曾「旺」過。

觀塘碼頭廣場。（圖片來源：資料圖片）

（圖片來源：Facebook截圖）

雖然有不少商場被大家稱為「死場」，例如天悅廣場及iSquare等，但有不少區內網友指出其實仍然有固定人流，有興趣的大家可以親身前往一探究竟。