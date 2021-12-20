文華東方酒店罕見勁劈合低至34折，價格由人均$1,175起，歎24小時住宿，入住可自選享用3道菜午餐、自助午餐，或自助晚餐連下午茶，指定日子入住免費升級至皇后像廣場景觀客房。今次開賣更開放農曆新年及情人節預訂入住，想早鳥搶購入住就要留意喇！

文華東方罕見勁劈人均$1,175起 客房免費升級+自選自助餐/下午茶

文華東方酒店雖然近年優惠推不斷，不過要論抵玩就必定要留意今次4大酒店Staycation住宿計劃，包酒店住宿及餐飲，更開放農曆新年及情人節入住，透過KKday平台限時搶購，人均最平只需$1,175。

（文華東方酒店圖片）

【優惠一】住宿 + Café Causette 三道菜晚餐 + 早餐

住客可以低至36折預訂市區景觀客房，享Café Causette三道菜晚餐、早餐，並享長達 24 小時住宿，生日及紀念日入住可享禮遇。另推出「限量搶」，指定日子入住，首15間預訂可免費由市區景觀客房升級入住至皇后像廣場景觀客房，價格由$2,585起。

優惠期 (預訂期) : 2021 年 12 月 20 日 22:00 至 1 月 3 日 23:59

可選擇入住日期：2022 年 1 月 3 日至 2 月 28 日



香港文華東方酒店（香港文華東方酒店官網）

【優惠二】住宿 + Clipper Lounge 三道菜午餐 + 早餐

住客可以低至34折預訂市區景觀客房，即可免費升級皇后像廣場景觀客房或海景客房，並享用Clipper Lounge三道菜午餐、早餐、歎長達 24 小時住宿，生日及紀念日入住可享禮遇，另在1月10日至2月3日期間入住，可免費參加新春利市製作活動，價格由$2,398起。

優惠期 (預訂期) : 2021 年 12 月 20 日 22:00 至 1 月 3 日 23:59

可選擇入住日期：2022 年 1 月 3 日至 2 月 28 日



【優惠三】住宿 + 快船廊節日自助午餐 + 早餐

住客可以低至41折預訂市區景觀客房，亦可加額升級入住海景客房，並於快船廊享用雙人節日自助午餐及雙人早餐，歎長達 24 小時住宿，生日及紀念日入住可享禮遇，價格由$2,737起。

優惠期 (預訂期) : 2021 年 12 月 20 日 22:00 至 1 月 3 日 23:59

可選擇入住日期：2021 年 12 月 21-23、27-30 日、2022 年 2 月 1-3、13 日



【優惠四】住宿 + 快船廊自助晚餐＋早餐+下午茶

住客可以低至36折預訂市區景觀客房，亦可加額升級入住海景客房或市區景觀套房，並於快船廊享用雙人「海鮮盛宴」自助晚餐及雙人早餐，並自選雙人外賣下午茶禮盒或於 Café Causette 享用雙人下午茶，歎長達 24 小時住宿，生日及紀念日入住可享禮遇，價格由$2970起。

優惠期 (預訂期) : 2021 年 12 月 20 日 22:00 至 1 月 3 日 23:59

可選擇入住日期：2021 年 12 月 21-22、30 日、2022 年 1 月 1 日至 2 月 28 日



4大優惠期有限，套票價格因應入住日期會有所調整，並於KKday官方網站及應用程式發售，詳情可前往查詢了解詳情。