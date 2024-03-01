坪洲一日遊14個好去處推介！彩色繽紛小屋打卡／炭爐雞蛋仔有風味

坪洲一日遊！一次過睇坪洲大14好去處及交通指南！除了長洲和南丫島，坪洲也是假期一日遊的好選擇。坪洲呈「凹」形，有著絕美海灘、色彩繽紛的小屋，加上大利橋、牛皮廠、炭爐雞蛋仔、奶茶紅豆冰等打卡及特色美食，《香港01》「好食玩飛」記者整合坪洲一日遊好去處，附交通攻略，助大家度過一個輕鬆的假期！



坪洲彩色小屋及牆畫林立，不失為一個一日遊好選擇！（圖片來源：小紅書@RachelGUO）

坪洲一日遊｜交通及渡輪班次

（ 圖片來源：香港旅遊發展局）

前往坪洲的交通非常簡單，由中環地鐵站步行約5至10分鐘，到達中環6號碼頭，乘搭渡輪往坪洲。坪洲渡輪班次約30至50分鐘一班，但是要留意坪洲星期一至六與星期日及公眾假期的班次不一樣，出發前記得要查清楚班次資料！

坪洲一日遊【1】牛皮廠變身藝術空間——小巷裡的裝置藝術空間

坪洲秘密花園前身是牛皮廠，近年搖身一變成為藝術空間，吸引不少人前往坪洲打卡影相！這個藝術空間是坪洲的「秘密花園」，為坪洲其中一項三級歷史建築。「秘密花園」現為活化藝術空間，沿路有大量壁畫、藝術裝置及塗鴉等，不少作品更是用舊物製作，例如單車輪胎、瓦片、雨傘、椅子等，非常特別！

牛皮廠變身藝術空間

地址：坪洲永安街21號



坪洲一日遊【2】東灣沙灘——水清沙幼寧靜沙灘 遠眺青馬大橋、愉景灣一帶

從碼頭穿過一條路很快就可以到坪洲東灣沙灘，這兒是長最大的沙灘，水清沙幼，可以遠眺青馬大橋，愉景灣一帶，景致優美！此外，坪洲東灣還有建於1971年的龍母廟，亦是島上最大的寺廟，供奉本地漁民和水上人所信奉的水神「龍母娘娘」。廟內金碧輝煌，甚具氣勢。傳說夫婦若觸摸廟內龍床，便可添運勢，保佑闔家平安，婚姻美滿，多子多福。

▼坪洲東灣龍母廟

坪洲東灣龍母廟（圖片來源：截圖自google map）

坪洲東灣龍母廟

地址：坪洲志仁街15號

開放時間：08:00–16:00



坪洲一日遊【3】手指山——一小時輕鬆登山睇黃昏

喜歡運動和行山的朋友，不妨花一小時輕鬆簡單的手指山睇風景！作為島上的最高點（只有海拔95米高），登上手指山的最頂點可以飽覽青馬大橋、迪士尼景色，最遠更可以望到愉景灣景色。如果想睇日落的話，不妨在最高處沿著樓梯下山時，在銀洲仔亭的「天涯海角」睇日落美景。

▼銀洲仔亭「天涯海角」是賞日落的最佳好去處

傍晚時分登上銀洲仔亭睇日落。（圖片來源：ig@ elichow11）

坪洲手指山行山路線

路線：坪洲碼頭 > 手指山 > 鳳萍亭 > 標高柱 >坪洲碼頭

交通：在中環6號碼頭，乘搭渡輪往坪洲

全長︰約3公里

需時︰1小時



坪洲一日遊【4】大利島——奇石「烏龜石」、打卡大利迷你沙灘、大利島碼頭、大利橋

大利島位於坪洲的東北面，因島上曾有大利灰泥廠而得名，而島上有坪洲必到地標烏龜石！通往大利島必須經過連接兩邊的大利橋，大家可以在橋上打卡影相，也可在橋上欣賞風景，橋底的海域、淺灘和大石，景色相當怡人。穿過大利橋到達大利島後，一定要去看看坪洲大利島上獨一無二的奇石——烏龜石。烏龜石位於大利島盡頭，岩石看上去就像一隻趴著曬太陽的烏龜，超得意！此外，還有超打卡八的大利迷你沙灘、大利島碼頭及大利橋，海天一色，加上純白橋樑及碼頭，有種置身日本鐮倉的感覺！

▼大利島可見坪洲地標奇石「烏龜石」

坪洲大利島散步路線

路線：坪洲碼頭 > 坪利路（途經仙姊廟）> 大利橋 > 大利島碼頭 >大利迷你沙灘＞烏龜石＞沿坪利路返回坪洲本島

需時︰1小時



坪洲一日遊【5】永安街及永興街散步——彩色海繽大街 食海鮮、小食

永安街及永興街有著一系列彩色繽紛的小屋，在湛藍的晴空和陽光照耀下，打卡份外出片！此外，永安街靠近碼頭，是茶餐廳和小菜館的聚集地，散步之外，還可嘗地道的金黃脆香的蝦多士、菠蘿包夾冰淇淋、蒸蝦糯米飯等特色小島美食，定能勾起你的味蕾。如欲購買小吃和飲品，可至寶坪街超市，永安街和永興街的雜貨店也有水果、零食和其他飲料供應。

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坪洲一日遊【6】陸日小店——週末開業二手小店尋寶

坪洲永興街一間由居民開設的二手雜貨店「陸日小店」，黃色閘門非常顯眼，這間小店周六日才開門營業，小心別摸門釘！小店主要收集二手相機、鐘錶、玩具、小型家具等，亦有一些懷舊物品，例如打字機、唱碟機等，大部分是店主們從世界各地收集回來的小物。

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陸日小店

地址：坪洲永興街27號地下

電話：9864 3014



坪洲一日遊【7】坪洲超記瓷器——兩小時體驗親自繪畫彩瓷

喜歡藝術的朋友不要錯過彩瓷工作坊！1975年開業的超記瓷器提供釉上彩瓷工作坊，參加者可以親手彩繪瓷器，工作坊進行兩小時，每人可獲一隻杯或一隻碟，成品燒完後等約兩個星期就可取回。

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坪洲超記瓷器

地址：坪州永興街7號地下（匯豐銀行側）

預約電話：9193 8044



坪洲一日遊【8】坪洲金花廟——求姻緣特別靈驗

金花廟供奉金花娘娘，廟前對聯「求子求孫有求必應，願男願女無願不成」；不論善信有任何心願，誠心祈求必定有求必應。金花娘娘掌管生育與子嗣。雖然並非主求姻緣。但廟內充滿靈氣，據聞相當靈驗，連愛情長跑多年成功結成姻緣的香港藝人汪明荃，也曾專程前往參拜。

坪洲金花廟

地址：坪洲永安街

開放時間：07:00–17:00



坪洲一日遊【9】茶屋．達磨——人氣日式料理店

下船後到坪洲當然要先醫肚，不妨去坪洲人氣日式料理店「茶屋．達磨」，招牌菜式包括手打和牛漢堡、日式牛肉炒烏冬、日式炸豬扒飯、和風麻婆豆腐飯等。值得一提的是，坪洲這間日式料理店店主一家對日本茶道甚有研究，推出多款以日本茶為基礎的飲品及甜品，如焙茶鮮奶、焙茶法式焦糖燉蛋等。

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除了食物有特色，坪洲「茶屋．達磨」更提供日本柔道體驗，大家可以即場換上柔道服，試玩柔道體驗班！店舖同時提供多項服務，包括淋巴推拿、面部護理、磁叉、香薰精油工作坊等。

茶屋・達磨

地址：坪洲永安街38號地舖

營業時間：12:00-14:30及18:00-20:00（ 星期一及五）16:00-19:30（星期六）12:00-19:30（星期日）

*逢星期二至四休息。



坪洲一日遊【10】街邊炭爐雞蛋仔——舊式炭火風味

雞蛋仔是香港人的集體回憶街頭小食，有人認為舊式的「炭爐雞蛋仔」才是最有風味的製法，無法被其他創新口味取代！在坪洲「秘密花園」附近，有一檔不定時出現的坪洲懷舊炭爐雞蛋仔，大受坪洲街坊和旅客歡迎。炭爐雞蛋仔外表微脆，內裡則如蛋糕般鬆軟，更特別加入少許椰絲，令人食指大動！

在「秘密花園」附近不定時會有無名炭爐雞蛋仔出現，舊式製作方法絕對值得一試。（資料圖片）

無名炭爐雞蛋仔

地點：秘密花園附近不時出現的小販檔



坪洲一日遊【11】祺森冰室——必食名物蝦多士、奶茶紅豆冰

祺森冰室是坪洲非常出名的懷舊冰室，招牌菜式蝦多士和奶茶紅豆冰都是必試名物！炸至金黃色的蝦多士，配上帶微酸的沙律醬，口味更豐富。奶茶紅豆冰使用的奶茶甜度不算高，茶味香濃配上香甜紅豆，別有一番風味。

祺森冰室

地址：坪洲永安街3號地下B舖

*逢星期一休息。



坪洲一日遊【12】Island Table Grocer Cafe——純白文青cafe 主打手工酥餅

新開純白文青風咖啡店Island Table Grocer Cafe，主打咖啡、手工酥餅、芝士蛋糕等輕食，招牌蘋果酥、自家製檸檬特調梳打就最受歡迎。店內裝潢以白色、原木色系做主調，配上綠色植物、乾花等擺設，不失為周日休閒慢活的選擇。

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Island Table Grocer Cafe

地址：坪洲坪洲永興街9C號地舖

電話：從缺



坪洲一日遊【13】The Edible Projects——黃白色簡約Cafe

位於坪洲的The Edible Projects於上年年底開業，Cafe主打簡約風格，身處的建築物採用黃白色作為主色，設有室內及露天座位，加上淺木系外圍籬笆，充滿度假感，猶如身處外國咖啡店！

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THE EDIBLE PROJECTS

地址：坪洲永安街8號

營業時間：11:00 - 18:00（逢星期三至四全日休息）

電話：60871753



坪洲一日遊【14】華記小食店——多口味油器炸物

看完坪洲日落打完卡，又是時候吃點東西充充電！最後一站推薦大家到坪洲華記小食店，試試坪洲的人氣小食！華記小食店主打各式炸物，包括炸蘿蔔絲餅、炸蝦餅、糯米球、炸燒賣等，用香脆可口的滋味為旅程畫上完滿句號！

（ 資料圖片）

華記小食店

地址：坪洲志仁里2B號地下



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