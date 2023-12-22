蓮塘口岸好去處4推介！仙湖睇紅葉／東湖公園賞菊／華僑城偽歐遊

撰文：何以諾
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【蓮塘口岸好去處｜蓮塘口岸過關攻略】蓮塘口岸是深圳接壤香港最新的口岸，與香港北區的香園圍管制站相連接。由於管制站遠離香港市區，令取道該口岸過關的人較少、所需輪候時間因相對較短而受歡迎。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了口岸附近的好去處，包括人氣賞紅葉勝地——仙湖以及能觀賞300多種菊花的東湖公園 ，即睇好去處的口岸交通資訊！

（圖片來源：微訊@ 深圳市仙湖植物園）

將到深圳觀光的朋友，可以順道看看蓮塘口岸前往也很方便的深圳南澳酒店推介深圳酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

蓮塘口岸過關攻略

蓮塘口岸（蘇煒然攝）

大家要使用蓮塘口岸過關並進入深圳，須先於香園圍管制站出境，再經行人天橋越過深圳河，之後便能夠抵達蓮塘口岸進入深圳羅湖區。而由香港市區前往香園圍管制站的交通資訊，可參閱以下連結：

蓮塘口岸3種交通方法+開放時間／車費$9.1起／3日內來回優惠

經蓮塘口岸進入深圳時，乘搭巴士的民眾不太多，口岸人流亦比較疏落。不用5分鐘，便能夠完成出境及入境手續。

記者及後翻查入境處資料，發現當日經蓮塘進入深圳的民眾比經羅湖的少約8萬人，於其他日子，經羅湖或落馬洲等熱門口岸出境的人次亦較蓮塘為多。大家若前往仙湖、南澳、坪山、深圳東部華僑城等旅遊目的地，可使用作為最接近口岸的蓮塘口岸，以節省時間、避免行程延誤。

蓮塘口岸的交通配套充足，口岸對出的羅沙路不但設有巴士站、的士站，亦有鐵路所連接。於蓮塘口岸辦妥入境手續後，大家便可以沿通道經蓮塘口岸商業城，前往羅沙路。

離開蓮塘口岸商業城後，大家便可以右轉至「蓮塘口岸1」、「蓮塘口岸2」或左轉至「廣嶺」（近蓮塘口岸地鐵站）3個在口岸對出的巴士站。大家謹記不要到錯誤的泊位候車，否則會上不了車。巴士站有路線圖讓大家得悉各路線的站點及收費，大家亦可以描掃車站的二維碼以確認巴士班次。而羅沙路亦設有的士站，讓預算較高的朋友乘車前往各處。

蓮塘口岸4大鄰近好去處推介

蓮塘口岸好去處【1】東湖公園 —— 深圳菊花展

東湖公園每年都會舉辦深圳菊花展，展出不同種類、五彩繽紛的菊花。而今年菊花展規模宏大，超過300種、3萬多盆菊花會被展出於花木園、西大門、釣魚區、陽光草坪4個園區。大家可以觀賞到各種菊花，更可以去進花海留影。除了花卉，場內亦有創意市集、表演場地。

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東湖公園 —— 深圳菊花展

展覽日期：2023年12月20至29日
交通：由蓮塘口岸前往該處，可在離開口岸大樓後，沿羅沙路步行約15分鐘進入東湖公園，再沿園內通道前往會場

蓮塘口岸好去處【2】仙湖植物園 —— 欣賞奇花異草！冬季有紅葉

仙湖植物園是有著多種市區鮮見的奇花異草，疫情前已吸引不少港人到訪。園區佔地546公頃，園區分為分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等6大景區，種植原生於不同地區的植物，有不少遊人去打卡拍照。

（圖片來源：微訊@ 深圳市仙湖植物園）

仙湖植物園

由蓮塘口岸前往該處的巴士路線：M182
上車站：蓮塘口岸2
下車站：仙湖植物園總站
收費：人民幣2元（約港幣$2.3）
車程：約10分鐘

仙湖植物園的更多資訊、賞紅葉行山路綫推薦，可參閱以下文章：

深圳仙湖植物園全攻略！3條遊覽路綫推介 新手行到 2時段免費入場

蓮塘口岸好去處【3】南澳第一沙灘 —— 水清沙幼的水上活動好去處

南澳第一沙灘水清沙幼，是深圳暢泳的好去處。在沙灘堆沙、划艇後，可以順道到旁邊的南澳海鮮街品嘗生猛海鮮或坐在沙上觀賞夕場。

（圖片來源：微訊@深圳本地寶）

南澳第一沙灘

由蓮塘口岸前往該處的巴士路線：E11
上車站：廣嶺
下車站：南澳辦事處
收費：人民幣10元（約港幣$11.6）
車程：約30分鐘

蓮塘口岸好去處【4】東部華僑城 —— 動靜皆宜的度假村

度假村主要分為較動態的「大俠谷」以及較靜態的「茶溪谷」。在「大俠谷」，大家可以登上多種機動遊戲或全玻璃觀景台挑戰膽量；而在「茶溪谷」，大家則可以欣賞濕地、花園和茶田等自然風光，親親動植物。

詳細請進入以下連結：

深圳歐洲小鎮！東部華僑城如置身瑞士　隱秘森林火車+浪漫茶溪谷

乘搭深圳地鐵，前往深圳其他景點的朋友，可以於離開蓮塘口岸商業城後左轉，前往蓮塘口岸站。深圳地鐵2號線途經蓮塘口岸站，大家乘搭該線便可以直接前往世界之窗、香蜜、福田等景點。大家亦可以在沿線車站轉乘其他路線，經於老街站出站前往東門等港人常到的深圳景點。詳情可瀏覽深圳地鐵官方網站。

蓮塘口岸地鐵站（蘇煒然 攝）
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蓮塘口岸是哪些深圳景點最鄰近的口岸？

仙湖、東部華僑城、南澳等，詳情可參閱內文

蓮塘口岸有甚麼交通工具途經？

巴士、的士及地鐵，詳情可參閱內文

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