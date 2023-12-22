蓮塘口岸好去處4推介！仙湖睇紅葉／東湖公園賞菊／華僑城偽歐遊

【蓮塘口岸好去處｜蓮塘口岸過關攻略】蓮塘口岸是深圳接壤香港最新的口岸，與香港北區的香園圍管制站相連接。由於管制站遠離香港市區，令取道該口岸過關的人較少、所需輪候時間因相對較短而受歡迎。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了口岸附近的好去處，包括人氣賞紅葉勝地——仙湖以及能觀賞300多種菊花的東湖公園 ，即睇好去處的口岸交通資訊！



（圖片來源：微訊@ 深圳市仙湖植物園）

將到深圳觀光的朋友，可以順道看看蓮塘口岸前往也很方便的深圳南澳酒店推介、深圳酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

蓮塘口岸過關攻略

蓮塘口岸（蘇煒然攝）

大家要使用蓮塘口岸過關並進入深圳，須先於香園圍管制站出境，再經行人天橋越過深圳河，之後便能夠抵達蓮塘口岸進入深圳羅湖區。而由香港市區前往香園圍管制站的交通資訊，可參閱以下連結：

經蓮塘口岸進入深圳時，乘搭巴士的民眾不太多，口岸人流亦比較疏落。不用5分鐘，便能夠完成出境及入境手續。

記者及後翻查入境處資料，發現當日經蓮塘進入深圳的民眾比經羅湖的少約8萬人，於其他日子，經羅湖或落馬洲等熱門口岸出境的人次亦較蓮塘為多。大家若前往仙湖、南澳、坪山、深圳東部華僑城等旅遊目的地，可使用作為最接近口岸的蓮塘口岸，以節省時間、避免行程延誤。

蓮塘口岸的交通配套充足，口岸對出的羅沙路不但設有巴士站、的士站，亦有鐵路所連接。於蓮塘口岸辦妥入境手續後，大家便可以沿通道經蓮塘口岸商業城，前往羅沙路。

離開蓮塘口岸商業城後，大家便可以右轉至「蓮塘口岸1」、「蓮塘口岸2」或左轉至「廣嶺」（近蓮塘口岸地鐵站）3個在口岸對出的巴士站。大家謹記不要到錯誤的泊位候車，否則會上不了車。巴士站有路線圖讓大家得悉各路線的站點及收費，大家亦可以描掃車站的二維碼以確認巴士班次。而羅沙路亦設有的士站，讓預算較高的朋友乘車前往各處。

蓮塘口岸4大鄰近好去處推介

蓮塘口岸好去處【1】東湖公園 —— 深圳菊花展

東湖公園每年都會舉辦深圳菊花展，展出不同種類、五彩繽紛的菊花。而今年菊花展規模宏大，超過300種、3萬多盆菊花會被展出於花木園、西大門、釣魚區、陽光草坪4個園區。大家可以觀賞到各種菊花，更可以去進花海留影。除了花卉，場內亦有創意市集、表演場地。

+ 3

東湖公園 —— 深圳菊花展

展覽日期：2023年12月20至29日

交通：由蓮塘口岸前往該處，可在離開口岸大樓後，沿羅沙路步行約15分鐘進入東湖公園，再沿園內通道前往會場



蓮塘口岸好去處【2】仙湖植物園 —— 欣賞奇花異草！冬季有紅葉

仙湖植物園是有著多種市區鮮見的奇花異草，疫情前已吸引不少港人到訪。園區佔地546公頃，園區分為分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等6大景區，種植原生於不同地區的植物，有不少遊人去打卡拍照。

（圖片來源：微訊@ 深圳市仙湖植物園）

仙湖植物園

由蓮塘口岸前往該處的巴士路線：M182

上車站：蓮塘口岸2

下車站：仙湖植物園總站

收費：人民幣2元（約港幣$2.3）

車程：約10分鐘



仙湖植物園的更多資訊、賞紅葉行山路綫推薦，可參閱以下文章：

蓮塘口岸好去處【3】南澳第一沙灘 —— 水清沙幼的水上活動好去處

南澳第一沙灘水清沙幼，是深圳暢泳的好去處。在沙灘堆沙、划艇後，可以順道到旁邊的南澳海鮮街品嘗生猛海鮮或坐在沙上觀賞夕場。

（圖片來源：微訊@深圳本地寶）

南澳第一沙灘

由蓮塘口岸前往該處的巴士路線：E11

上車站：廣嶺

下車站：南澳辦事處

收費：人民幣10元（約港幣$11.6）

車程：約30分鐘



蓮塘口岸好去處【4】東部華僑城 —— 動靜皆宜的度假村

度假村主要分為較動態的「大俠谷」以及較靜態的「茶溪谷」。在「大俠谷」，大家可以登上多種機動遊戲或全玻璃觀景台挑戰膽量；而在「茶溪谷」，大家則可以欣賞濕地、花園和茶田等自然風光，親親動植物。

詳細請進入以下連結：

乘搭深圳地鐵，前往深圳其他景點的朋友，可以於離開蓮塘口岸商業城後左轉，前往蓮塘口岸站。深圳地鐵2號線途經蓮塘口岸站，大家乘搭該線便可以直接前往世界之窗、香蜜、福田等景點。大家亦可以在沿線車站轉乘其他路線，經於老街站出站前往東門等港人常到的深圳景點。詳情可瀏覽深圳地鐵官方網站。