聖誕交通安排｜平安夜/聖誕節至27日6大交通工具安排！附封路措施

【聖誕交通安排】平安夜、聖誕交通安排一次過睇！為配合平安夜及聖誕節假期活動，港鐵、巴士、專線小巴及電車路線將於12月24日至27日實施特別交通安排，調整服務時間及增加班次。其中，港鐵將不提供通宵列車服務，而蘭桂坊於平安夜亦會封路，詳情即睇下文！



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聖誕交通安排【1】港鐵

港鐵於平安夜（12月24日）將維持正常服務時間，不提供通宵列車服務；8條港鐵鐵路線（迪士尼線及機場快線除外）將會在12月24日下午起加強服務班次。港島線、荃灣線、觀塘線、東鐵線（紅磡至上水）及屯馬線在12月25日至27亦會加強服務。

荃灣線

港島線

觀塘線

南港島線

東涌線

將軍澳線

+ 2

東鐵線（紅磡至上水）

屯馬線

輕鐵線

+ 2

聖誕交通安排【2】九巴

九巴將於平安夜（12月24日）、聖誕節（12月25日）及除夕（12月31日），加強78條巴士路線服務，包括調整服務時間及加密班次。

聖誕交通安排【3】城巴新巴

城巴新巴將於平安夜（12月24日）及除夕（12月31日），調整部分路線巴士的班次時間，配合市民提早下班及慶祝活動安排。

另外，城巴N307號線將於12月25日及1月1日凌晨12時30分及凌晨1時正，由上環港澳碼頭（干諾道中）開往大埔中心的班次將繞經銅鑼灣。

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聖誕交通安排【4】專線小巴、電車及天星小輪

專線小巴路線於平安夜（12月24日）會有服務調整、加強服務或延長服務時間。電車亦會於明日平安夜延長服務時間。

天星小輪平安夜及聖誕節假期維持正常服務，尖沙咀來往中環，尾班船開出時間為23:30；尖沙咀來往灣仔，尾班船開出時間為22:50（尖沙咀開）及23:00（灣仔開）。

另外，中環至半山自動扶梯系統亦會在12月24日及12月25日延長服務時間至翌日凌晨1時。

（hktramways@Instagram）

蘭桂坊平安夜封路安排

警方指，12月24日下午2時起至隔日早上5時，封閉蘭桂坊、榮華里、和安里、安蘭街、介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街、介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街，並會視乎情況封閉部分威靈頓街、皇后大道中、德己立街、雲咸街等路段。

警方將會指示人群沿皇后大道中、德己立街、士丹利街、閣麟街及威靈頓街輪候。整條德己立街將會禁止車輛駛入。