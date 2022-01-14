【香港全年賞花時間2022】一文睇清全港19種花全年賞花時間！包括19大花種花期、開花時間、香港賞花地點、相關賞花攻略，不但鄰近市區，而且十分壯觀，賞花打卡必去。即看香港全年賞花時間、地點、交通詳情！

香港賞花2022 19大品種開花時間+賞花好去處 櫻花/紅花風鈴木綻放

香港賞花2022【1】鐘花櫻桃

花期：1月至3月

觀賞地點：嘉道理農場暨植物園、將軍澳香港單車館公園

（資料圖片）

香港賞花2022【2】吊鐘花

花期：1-2月

觀賞地點：嘉道理農場暨植物園、西貢大枕蓋、鹿湖郊遊徑、紫羅蘭山

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（資料圖片）

香港賞花2022【3】宮粉羊蹄甲

花期：2月至3月

觀賞地點：沙田公園、香港單車館公園、啓德郵輪碼頭、荔枝角饒宗頤文化館

（資料圖片）

香港賞花2022【4】香港櫻花

花期：2月至4月

觀賞地點：大埔海濱公園、香港單車館公園、鰂魚公園、昂坪市集

備註：全港櫻花品種有富士櫻、吉野櫻和鐘花櫻桃、鐘花櫻桃顏色偏鮮豔；富士櫻及吉野櫻則傾向淡雅、粉嫩。

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昂坪市集所開的主要以山櫻為主（資料圖片）

香港賞花2022【5】杜鵑花

花期：3月至4月

觀賞地點：元洲邨、香港公園、元朗大坑渠附近、馬鞍山公園杜鵑花

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元朗都有20米「簕杜鵑瀑布」。（資料圖片）

香港賞花2022【6】紅花風鈴木

花期：3-4月

觀賞地點：粉嶺火車站遊樂場（近祥華邨）、葵芳邨 、迪士尼樂園、南昌公園

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（資料圖片）

香港賞花2022【7】禾雀花

花期：3-4月

觀賞地點：南蓮園池、元荃古道

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禾雀花瀑布（資料圖片）

香港賞花2022【8】木棉

花期：3月至4月

觀賞地點：香港公園、鯉魚門公園、龍翔道公園、大坑東遊樂場、石崗軍營、元朗錦上路近南慶東路

（資料圖片）

香港賞花2022【9】黃花風鈴木

花期：3月至4月

觀賞地點：南昌公園、南昌社區中心一帶、香港仔海濱公園、啓德郵輪碼頭公園、九龍灣公園、將軍澳海濱長廊、嘉道理農場暨植物園、屯門公園、啓德郵輪碼頭

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（資料圖片）

香港賞花2022【10】鬱金香

花期：3月至5月

觀賞地點：大埔白鷺湖、馬灣珀麗灣、西貢白臘村、中環海濱花園、荔枝角公園

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（資料圖片）

香港賞花2022【11】繡球花

花期：4月至5月

觀賞地點：嘉道理農場暨植物園、大埔海濱公園、屯門公園、香港公園

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（資料圖片）

香港賞花2022【12】藍花楹

花期：4月至6月

觀賞地點：嘉道理農場暨植物園、沙田公園、維多利亞公園、灣仔星街、荔枝角公園、屯門三聖邨

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（FB @ 嘉道理農場暨植物園）

香港賞花2022【13】紅色繡球花

花期：4-5月

觀賞地點：香港公園、香港動植物公園、大埔海濱公園、沙田公園

（資料圖片）

香港賞花2022【14】千層花

花期：5月至6月

觀賞地點：荃灣海濱長廊

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（資料圖片）

香港賞花2022【15】鳳眼藍

花期：5月至10月

觀賞地點：鹿頸南涌、元朗豐樂圍魚、元朗大井圍盛屋村

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香港賞花2022【16】太陽花

花期：6月至7月

觀賞地點：西環海濱、信芯園、碟豆花園、有機薈低碳農莊、大埔小白鷺

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（資料圖片）

香港賞花2022【17】鳳凰木

花期：6月至7月

觀賞地點：屯門公園、維多利亞公園、大埔林村河畔、窩打老道、港鐵寶琳站外、大圍田心街

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（資料圖片）

香港賞花2022【18】波斯菊

花期：9月至5月

觀賞地點：元朗錦田鄉村俱樂部

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（藍雨洋提供）

香港賞花2022【19】洋紫荊

花期：11月至3月

觀賞地點：大埔海濱公園、沙田公園、鰂魚涌公園、九龍仔公園