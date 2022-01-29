龍蝦灣郊遊徑｜登大嶺峒賞群島靚海景！上落行足2個鐘樓梯都值得

龍蝦灣位於新界西貢區清水灣半島相思灣以西，背靠大嶺峒，面臨牛尾海。這海灣是一個石灘，也是香港的其中一個熱門潛水地點，在那裡可以欣賞到西貢的無敵大海景，群山島嶼盡收眼底！



龍蝦灣郊遊徑是一條可以欣賞到超美風景的行山徑，由大坑墩出發到龍蝦灣，全程大約2.3公里。在計劃去行山尋找初級行山路線的時候，無意中見到「龍蝦灣」這個名字，然後看到難度不高風景超美，於是就選擇了這條路，結果......可以用「又愛又恨」來形容呢XD 想知道答案就繼續看下去啦！

前往龍蝦灣的交通有4個途徑：

1. 從鑽石山出發：在地鐵鑽石山站乘搭91號巴士，在大坳門站下車！

2. 從觀塘出發：在地鐵觀塘站乘搭103號小巴，在大坳門站/清水灣郊野公園下車！

3. 從寶琳出發：在寶林公共運輸交匯處 /新都城二期，乘搭16號小巴，在大坳門站/清水灣郊野公園下車！

4. 從將軍澳出發：在地鐵將軍澳站乘搭103M小巴，在大坳門站/清水灣郊野公園下車！



注意：有關巴士或小巴路線、時間表及收費詳情可上相關網站查詢！

龍蝦灣對我來說好遠，完全是由相反的方向過去，去程我選擇了最靠近我的地鐵站出發，在鑽石山的荷李活廣場巴士總站乘搭91號巴士，在「大坳門」站下車，車程大約45分鐘！回程就因為小巴的班次比較多，乘搭103號小巴到觀塘離開！

今次的龍蝦灣行山全程大約用了5小時完成，龍蝦灣郊遊徑是9成以樓梯為主，前部分是向上爬了差不多1小時的樓梯，後半段是向下走了差不多1小時的樓梯，幾乎全程都是樓梯，真的會走到懷疑人生呢！

總結步行路線：大坑墩＞龍蝦灣，在「大坳門」站下車＞清水灣郊野公園（龍蝦灣郊遊徑起點）＞大嶺峒觀景台＞ 馬術訓練場 ＞清水灣道的車站離開。

接下來部分是我的龍蝦灣行山的體驗分享：第一站：清水灣郊野公園/大坑墩（按圖看清路線及沿途風光👇👇👇）

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從龍蝦灣郊遊徑的起點步行大約1小時終於登頂，到達大嶺峒觀景台！這裡擁有無敵大海景，有山有水，遠眺多個島嶼，包括：牛尾洲、橋咀洲、滘西洲、吊鐘洲、沙塘口山、伙頭墳洲、火石洲、果洲群島，好多島嶼都是沒有去過，甚至沒有聽過的名字呢！

第2站：大嶺峒觀景台（按圖看清路線及沿途風光👇👇👇）

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以下是我的龍蝦灣行山路線：

1:40pm 在鑽石山巴士總站乘搭91號巴士

2:24pm 在「大坳門」站下車，向清水灣郊野公園方向走

2:46pm 到達龍蝦灣郊遊徑＋清水灣郊野公園

3:30pm 在龍蝦灣郊遊徑的起點起行

4:21pm 到達大嶺峒觀景台

4:58pm 開始下山

5:17pm 一邊下山一邊欣賞日落

5:21pm 日落完

5:35pm 遠處見到馬術訓練場

5:45pm 完成龍蝦灣郊遊徑的路段（天黑前離開山路）

6:30pm 走了大約45分鐘的馬路，到達清水灣道的車站，乘搭103號小巴到觀塘離開！



小感想：

龍蝦灣郊遊徑比我想像中行得辛苦和有少少難度的，對於初級行山新手的我來說是行到，但絕對不是輕鬆！主要是因為整段路都是以樓梯為主，而且斜度頗大，地面是由凹凸不平大小不一的石砌成，而最重點是上落都要爬這種樓梯，總共2小時的爬樓梯，特別是走到一半的時候真的有種很不想走的感覺呢！不過「條路係我自己揀的XD」，雖然爬得好辛苦，但是見到超美的風景，一切都是值得的，真的是「又愛又恨」呢！

影片分享：

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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】