長洲好去處+美食13大推薦！行「小長城」、奇石「天使之翼」打卡

長洲好去處｜長洲美食｜長洲向來是港人熱愛的離島好去處，不但擁有純樸自然的漁村風情，以及絕美沙灘，還有特色景點如張保仔洞、愛情鎖牆，又可嚐到一系列特色美食，如水果乳酪、馳名大魚蛋等，！《香港01》「好食玩飛」編輯精選長洲13大打卡推介，附有船期及交通詳情！



長洲是香港人氣高企的離島，供人盡情踏青、曬陽光及享受美食！（圖片來源：小紅書＠是蕾蕾喲）

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長洲有山有海有美食，更有風土人情！（圖片來源：香港旅遊發展局）

長洲好去處【熱門打卡景點篇】

長洲好去處【1】長洲戲院 ── 翻新成多元文化園區

長洲戲院經過修復後，2023年重開並化身為面積約3.8萬平方呎的多元文化園！園內分為設有長洲文化館、啞鈴資訊中心、1931影棚、銀幕大笪地4大展區，其中本地電影主題體驗館更加不容錯過，讓人可走進模擬影棚內，觀看電影拍攝體驗館，一嘗當導演或演員的滋味！

張保仔觀景台（圖片來源：主辦方）

1931戲棚是熱愛本地電影的戲迷必定喜歡的地方。館內設有兩套電影經典：周星馳搞笑電影《唐伯虎與秋香》及TVB名劇《法律風雲》，觀眾可換上戲服，重演經典電影著名場面！最後，工作人員還會為大家後期剪接成一條一分鐘的電影，讓你留低搞笑回憶！

長洲戲院

開放時間：10:00-20:00

地址：新界離島區長洲新興後街120號

前往方法：從長洲碼頭步行2分鐘直達



長洲好去處【2】張保仔洞 ── 探訪海盜遺跡

周潤發在荷里活電影《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》中飾演的海盜，是以18世紀著名海盜張保仔為藍本，而被稱為「海上羅賓漢」的張保仔，據說曾在長洲洞穴埋藏不少金銀財寶和戰利品，該洞穴就是現時的長洲景點「張保仔洞」了！如果想進入張保仔洞，要帶備電筒及身穿便於活動的裝束。由石路走到洞口，沿石頭組成的「石級」進入洞內，過程不算困難，有時間不妨到訪張保仔洞，感受一下當海盜的感覺吧！

張保仔洞郊遊區

位置：新界離島區長洲張保仔路

前往方法：

1/ 長洲碼頭下船，往右行去長洲街市，繼續沿路前行，依照指示牌的指示便到，步程約20分鐘。

2/ 長洲碼頭下船，前往旁邊的公眾碼頭，找小艇接載直到張保仔洞，航程約5分鐘，收費$5。



長洲好去處【3】北帝廟太平清醮

長洲玉虛宮（北帝廟）是傳統節慶長洲太平清醮的舉行地。（華人廟宇委員會官網圖片）

長洲玉虛宮（北帝廟）建於乾隆四十八年（1783年），有240多年歷史，獲古物諮詢委員會評定為一級歷史建築物，亦是傳統節慶長洲太平清醮的舉行地。廟宇頂部有七色彩龍，還有廟內兩件古物 ── 清朝金木雕和宋朝鐵鑄大劍。

廟內北帝神像特別之處是沒有鬍鬚，傳說因為北帝顯聖救火，卻被燒去鬍子。古人相信祭拜北帝可求壽、息水患和保舟楫安全。即使是在太平清醮以外的時間拜訪，都可以求神庇佑！

長洲北帝廟

地址：長洲北社街尾

開放時間：07:00 - 17:00

電話：2981 0663



長洲好去處【4】長洲關公忠義亭 ── 探訪長洲文化兼賞櫻

原來在長洲都可以欣賞櫻花！1973年建成的關公忠義亭供奉關聖帝君，廟前香爐兩旁有七彩金龍。除此之外，關公忠義亭原來是香港著名的賞櫻景點，忠義亭前兩旁有數十棵櫻花樹，每年3月至4月就是櫻花盛放的日子，春天可以去打卡賞櫻！

關公忠義亭

位置：長洲觀音灣路關公忠義亭

前往方法：長洲碼頭下船，沿東灣路行，右轉至警署徑往山坡方向，步行大約10分鐘。



長洲好去處【5】愛情鎖牆 ── 情侶必訪

長洲近年新興的打卡景點，當數位於東灣路的愛情鎖牆「Lock of Love」！遊客可以即場在鄰近店舖購買塑膠許願鎖或心型木牌，寫上專屬的心意句子後掛到牆上。整個愛情鎖牆色彩繽紛，影相打卡一流！

愛情鎖牆Lock of Love

位置：長洲東灣路12-14號

前往方法：長洲碼頭下船，面向麥當勞再轉右，見到第一個街口向住百佳方向直行，沿著東灣海灘方向指示牌，約行數分鐘左右，便會看到愛情鎖牆。



長洲好去處【6】東灣泳灘 ── 沙灘漫步

東灣泳灘是島上面積最大、最受歡迎的沙灘，配套充足，設有洗手間、淋浴和更衣設施，附近更有售賣游泳用品的商店及小吃店，最啱夏天前來與陽光玩遊戲！身處沙灘，天氣好的時候遠看天空和海水更會連成一片，非常漂亮，吸引不少人愛到此拍照。

東灣泳灘

位置：長洲東灣

前往方法：長洲碼頭下船，沿著甘永泰魚蛋旁的長洲廣場前行，約5分鐘路程就可以到達長洲東灣泳灘。



長洲好去處【7】長洲小長城 ── 輕鬆行山打卡奇石「天使之翼」

長洲有兩條著名行山路線，其中一條是「長洲小長城」新手行山路線，因乍看貌似萬里長城，因此被稱為「港版小長城」。長洲小長城是一條沿著海岸線的海濱長廊，由石路長廊及花崗岩欄杆組成，輕鬆又易行！沿途可以欣賞整個海岸景觀，還有外形趣怪的岩石群，例如人頭岩、龜甲岩、花瓶岩等，欣賞大自然獨有的風景。終點通向觀音灣和芝麻坑，人流較少，清靜怡人。如果想去滑浪一展身手，可以前往觀音灣水上活動中心租借滑浪設備，傍晚時份亦可以於觀音灣泳灘欣賞到日落美景 ！

點擊看沿途奇石▼ ▼ ▼

長洲小長城 行山路線

路程：4公里

需時：1小時45分鐘

周邊景點：花瓶石、叮噹石、人頭石、大象石、玉璽石等等

路線：長洲碼頭 > 東灣泳灘 > 長洲石刻 > 小長城 > 花瓶石 > 玉璽石 > 南氹灣 > 長洲碼頭



長洲好去處【8】長洲北眺亭 —— 飽覽長洲沿海風光

除「長洲小長城」，長洲另一條行山路線「長洲北眺亭」亦同樣易行，沿途會經過長洲最高點——北眺亭，更可飽覽長洲東灣沙灘、觀音灣沙灘的景色，亦能遠眺南丫島。新手1小時就能行完，是不少人的行山路線的選擇之一。在北眺亭打卡後，可原路折返長洲市中心。自問有一定行山經驗的大家可繼續沿石級向下行至北角咀。沿途石級整齊，360度都可看到海景，加上右邊的欄杆，有點像大澳虎山行山徑。北角咀是長洲最北的海角，可以飽覽一望無際的長洲美景。

長洲北眺亭 行山路線

路程：約1.6公里

需時：約1小時

路線：長洲碼頭 > 北帝廟遊樂場 > 北眺亭 > 北角咀 > 長洲碼頭



長洲好去處【美食篇】

長洲好去處【9】The Pink Pig Music Bar and Restaurant

下船到埗後當然要先醫肚！位於海傍的西餐廳「The Pink Pig Music Bar and Restaurant」，主打各款炸物及手工啤酒等，可以一邊吹著海風一邊享受美食，勁Chill！招牌菜式包括水牛城雞翼、炸芝士球、炸魷魚等香口小食，有網民指必試水牛城雞翼，出爐炸雞翼入口香脆，肉質嫩滑又Juicy！

The Pink Pig Music Bar and Restaurant

地址：長洲建新里11號地下

電話：5180 0692

營業時間：12:00 - 19:00



長洲好去處【10】甘永泰馳名大魚蛋

長洲老字號魚蛋店 —— 甘永泰魚蛋門前經常都有長長人龍，主打長洲必食招牌大魚蛋、蝦丸、炸豆卜等，食物價錢不算便宜，但不少食客都讚魚蛋和蝦丸有鮮味又夠彈牙，山長水遠入長洲都算值得一試！另外，即叫即炸的魚肉釀豆卜同樣受遊客歡迎！

甘永泰魚蛋

地址：長洲新興街106號地下

電話：2981 3050

營業時間：11:00 - 17:00



長洲好去處【11】島中坊研

行完泳灘和小長城，推介大家到長洲一間Cafe吃下午茶！島中坊研是一個本地設計師品牌，2018年在長洲開設Cafe，裝潢以白色文青風為主調，使用木系家具，感覺悠閒放鬆！店外設有戶外座位，適合帶寵物前來。Cafe主打西式及日式輕食，包括全日早餐、蒲燒鰻魚飯等，甜品則有網民大讚的自家製窩夫和吉士布甸等。

島中坊研

地址：長洲中學路16號地下

電話：5722 4252

營業時間：星期一、三至五 11:30 - 18:00、星期六 10:30 - 23:00、星期日及公眾假期 10:30 - 18:00

*星期二休息



長洲好去處【12】長洲角酪

長洲角酪同樣是近年長洲人氣小店之一！店內最出名的當然是設計成「長洲港鐵站」的牆壁，不少人幕名前來拍照打卡！人氣飲品方面則有「莓莓角酪」，選用新鮮士多啤梨製成乳酪，味道濃郁，入口順滑，加入士多啤梨果肉和少許紫米，整體味道酸酸甜甜，非常適合逛街時解渴！店內冬季限定供應的「冬雪角酪」，被稱為「飲得嘅芝士蛋糕」，芝士味香濃，酸酸甜甜的紅桑子中和甜味，表面鋪上香脆餅乾碎，增加口感！

長洲角酪

地址：新興街78號地下

電話：8489 3140

營業時間：星期一至六 12:30 - 21:00；星期日 11:00 - 20:00



長洲好去處【13】海鮮美食街

難得來到長洲，最後一站可以到碼頭附近的海鮮美食街，來一頓海鮮大餐！北社海傍路兩旁有多間海鮮餐廳，部分餐廳可以自攜海鮮加工，對著無敵海景歎美食，為假期畫上圓滿句號！

海鮮美食街

地點：北景海傍路

前往方法：長洲碼頭下船，步行1分鐘，即見海鮮美食街。



更多長洲美食可以參考另文👉長洲美食合集20+

長洲好去處【交通篇】新渡輪長洲船期

（圖片來源：新渡輪官網）

乘搭港鐵至中環港鐵站，步行約5至10分鐘到達中環5號碼頭，即可乘搭渡輪前往長洲。中環往長洲的渡輪班次約30至45分鐘一班，要留意星期一至六的渡輪班次，與星期日及公眾假期的時間不一樣，出發前記得要查清楚班次資料！

長洲至中環新渡輪船期（資料截至2024年4月8日）（新渡輪官網圖片）

資料來源：新渡輪官網

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