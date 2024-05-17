東京迪士尼附近酒店10間｜免費巴士入樂園／親子房／人均$302起

撰文：陳映蓉
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東京迪士尼附近酒店推介2024！東京迪士尼度假區超多設施可以玩，一日都未必逛得完！去迪士尼最好預留兩天，一天去東京迪士尼樂園，另一天去東京迪士尼海洋，入住迪士尼樂園附近的酒店就可以玩到盡！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦10間東京迪士尼附近酒店，大部分提供免費巴士去迪士尼，人均更只需$302起！

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東京迪士尼附近酒店推介【1】東京灣喜來登大酒店（Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel）

東京灣喜來登大酒店（Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel）是東京迪士尼度假區的官方酒店，前往東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋非常方便，可以乘坐酒店接駁車或搭乘迪士尼單軌電車。酒店提供多種房型，最大的客房可供多達6人入住！

酒店客房空間寬敞，浴室乾濕分離帶有浴缸，露台更可望向海景或迪士尼樂園景觀！酒店亦有提供室內及室外游泳池、兒童遊樂場、健身室等休閒娛樂設施，大人小朋友都必定樂而忘返！

東京灣喜來登大酒店（Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel）
房價：人均HK$544起（標準兩張床房）
地址：千葉縣浦安舞濱1-9
交通：海濱站步行1分鐘
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東京迪士尼附近酒店推介【2】東京灣大倉酒店（Hotel Okura Tokyo Bay）

東京灣大倉酒店（Hotel Okura Tokyo Bay）是東京迪士尼度假區的公認飯店，遊客可搭乘免費接駁巴士來往迪士尼度假區線的「海濱站」前往迪士尼樂園或迪士尼海洋。酒店雖然歷史悠久，但內部仍然保持得不錯，設備亦齊全。酒店設有一般客房和套房，窗外可以看到海景或迪士尼樂園，浴室設有浴缸及淋浴空間，床頭部分有USB充電插座。酒店亦附設大浴場、按摩室、足浴等休閒娛樂設施。

東京灣大倉酒店（Hotel Okura Tokyo Bay）
房價：人均HK$417起（高級房）
地址：日本千葉縣浦安市舞濱1-8
交通：海濱站步行4分鐘
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東京迪士尼附近酒店推介【3】東京灣希爾頓酒店（Hilton Tokyo Bay）

東京灣希爾頓酒店（Hilton Tokyo Bay）同樣是迪士尼公認酒店之一，要來往東京迪士尼樂園或東京迪士尼海洋可以搭接駁車到「海濱站」轉乘輕軌即可，車程最快只需8分鐘！

酒店除了一般客房，亦有專為家庭客而設的親子主題樓層及客房，空間寬敞且景觀開揚，浴室採用乾濕分離的衛浴，如果有小朋友的話也會提供兒童專用的備品。酒店亦提供兒童遊樂場、小童俱樂部、室內及室外游泳池等休閒娛樂設施。

東京灣希爾頓酒店（Hilton Tokyo Bay）
房價：人均HK$469起（園景希爾頓雙床房）
地址：日本千葉縣浦安市舞濱1-8
交通：海濱站步行3分鐘
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東京迪士尼附近酒店推介【4】東京灣舞濱日航大酒店（GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA）

東京灣舞濱日航大酒店（GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA）同樣是迪士尼度假區其中一見公認酒店，亦有提供來往海濱站及酒店的免費接駁車，去迪士尼玩超方便！酒店於2023年完成翻新工程，客房及套房因應樓層有不同色調，色彩繽紛配有可愛布置，雙床房亦可供4人入住，另外亦有家庭房型。部分客房設有露台，全部客房均有浴缸，床頭部分亦有電源插座，相當貼心。酒店亦附設兒童遊樂場，讓小朋友可以盡情放電！

東京灣舞濱日航大酒店（GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA）
房價：人均HK$497起（花園標準房）
地址：日本千葉縣浦安市舞濱1-7
交通：海濱站步行4分鐘
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東京迪士尼附近酒店推介【5】東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）

東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）屬於迪士尼公認酒店，距離海濱站8分鐘步程，亦可以乘坐酒店接駁車來往車站。酒店客房設備齊全、空間寬敞，走廊上把行李箱躺平仍然有充足的走動空間，浴室乾濕分離並配備浴缸，部分客房更坐擁迪士尼樂園景觀！酒店亦有桑拿、麵包店、公共浴池、Spa等休閒娛樂設施。

東京灣舞濱酒店（Tokyo Bay Maihama Hotel）
房價：人均HK$462起（酒店隨機房）
地址：日本國千葉縣浦安市舞濱1-34
交通：海濱站步行8分鐘
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東京迪士尼附近酒店推介【6】舞濱歐亞 Spa 酒店（Spa&Hotel Eurasia Maihama）

舞濱歐亞 Spa 酒店（Spa&Hotel Eurasia Maihama）雖然並非東京迪士尼度假區的公認飯店，但與東京迪士尼度假區最快只需5分鐘車程。酒店亦有免費接駁車往返JR舞濱站，可以轉乘迪士尼輕軌前往樂園。酒店提供多種房型，全部客房均採用乾濕分離浴室，床頭部分設有電源插座，部分客房亦附有景觀私人室內或露天風呂，最多可供4人入住。酒店亦提供溫泉、桑拿、完善的三溫暖設備，可以好好放鬆一下！

舞濱歐亞 Spa 酒店（Spa&Hotel Eurasia Maihama）
房價：人均HK$429起（新樓-歐亞房）
地址：千葉縣浦安市千鳥13-20
交通：JR舞濱站轉乘酒店免費接駁巴士
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東京迪士尼附近酒店推介【7】MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）

MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）距離東京迪士尼海洋僅10分鐘步程，來往JR舞濱站亦僅需步行約14分鐘，酒店亦有提供到東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋及舞濱站的接駁車，非常方便！

酒店客房空間寬敞，雙床房完全打開行李箱有仍然有充足的空間走動，床頭部分有充電插座，浴室偏舊日式設計，附有浴缸，大部分客房內更提供腿部按摩椅，非常適合在迪士尼玩一整天後用來放鬆！

MYSTAYS舞濱酒店（HOTEL MYSTAYS Maihama）
房價：人均HK$364起（標準雙床房）
地址：千葉県浦安市鉄鋼通り3丁目5−1
交通：JR舞濱站步行14分鐘
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東京迪士尼附近酒店推介【8】三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）

三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）是東京迪士尼度假區其中一間好夥伴飯店，可以搭乘酒店來往「東京迪士尼樂園巴士總站」及「東京迪士尼海洋巴士總站」的免費接駁巴士，大約15分鐘車程便可抵達。

酒店以城市綠洲為主題，客房充滿自然格調，浴室採用乾濕分離，房內亦有腿部按摩椅、小童防護設施等。酒店亦提供景觀大浴場、小童遊樂場等設施。

三井花園酒店PRANA東京灣（Mitsui Garden Hotel Prana Tokyo Bay）
房價：人均HK$302起（豪華州立雙床房）
地址：千葉縣浦安市明海6-2-1
交通：JR新浦安站車程9分鐘
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東京迪士尼附近酒店推介【9】東京灣凱悦酒店（Hyatt Regency Tokyo Bay）

東京灣凱悦酒店（Hyatt Regency Tokyo Bay）雖然不是東京迪士尼度假區的夥伴酒店，但酒店亦有提供免費接駁巴士來往JR新浦安站、東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋，非常方便！酒店客房大量運用木系元素及海洋元素，營造出放鬆溫暖自然感覺，浴室乾濕分離，配備浴缸及淋浴空間，設備新穎乾淨、空間寬敞。酒店亦有提供家庭房及露台房型。

東京灣凱悦酒店（Hyatt Regency Tokyo Bay）
房價：人均HK$388起（特大床房）
地址：千葉縣浦安市明海5-8-23
交通：JR新浦安站車程8分鐘
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東京迪士尼附近酒店推介【10】歐亞大陸舞濱酒店別館（Hotel Eurasia Maihama Annex）

歐亞大陸舞濱酒店別館（Hotel Eurasia Maihama Annex）距離JR舞濱站約10分鐘車程，酒店亦有提供免費接駁巴士來往車站，來往迪士尼度假區亦非常方便。酒店客房採用俏皮可愛的設計，色彩繽紛，切合要去樂園玩的好心情！酒店客房設備齊全，浴室乾濕分離，部分客房亦有提供小浴缸，隨時隨地都可以浸浴放鬆！酒店亦有提供法式設計的家庭房, 最多可供4人入住。

歐亞大陸舞濱酒店別館（Hotel Eurasia Maihama Annex）
房價：人均HK$334起（基礎房）
地址：千葉縣浦安市千鳥10-5
交通：JR舞濱站車程10分鐘
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