大阪向來都是港人遊日的熱門旅遊目的地，今次推介的大阪酒店距離心齋橋站僅5分鐘路程，方便大家隨時去行街歎美食，酒店的設施齊全，而且早餐更可以任食黑門市場直送的拖羅和明太子，每晚房價低至$443起，人均$222起，性價比超高！

（房間價錢以網站搜尋當日為準）

大阪心齋橋酒店人均$222起！車站出口直達 早餐任食黑門直送拖羅

Vessel Inn Shinsaibashi（ベッセルイン心斎橋）距離地下鐵「心齋橋站」約5分鐘路程，經由連接四橋站、心齋橋站及長堀橋站的「長崛橋地下街」出口，搭電梯上地面後10秒即可直達酒店！

（圖片來源：Vessel Inn Shinsaibashi）

酒店客房分為單人房及雙人房，以簡潔明亮的設計為主，雖然房間面積不算大，不過勝在設備一應俱全，有齊Wi-Fi、電視、雪櫃、風筒、熱水壺、空氣清新機、萬用充電器及基本個人護理用品等。而浴室用品則由日本品牌POLA供應，酒店亦會向女性住客免費送上面膜、髮圈、化妝水等，相當貼心！

酒店早餐同樣獲不少住客好評，以自助餐形式供應，除了有大阪名物章魚燒、牛筋飯及每天新鮮即製麵包，更可以任食黑門市場直送的拖羅刺身，只要將刺身放在白飯上，加入醬油及配料就可以自製「拖羅丼飯」，非常吸引！

早餐收費方面，入住酒店的客人成人每位1,300日圓（約港幣$77）、6至12歲小童每位800日圓（約港幣$77）。

酒店大堂設有商務中心區及免費飲品吧，住客可以使用酒店電腦或於公共桌椅區工作；免費飲品於下午2時至11時供應，有咖啡、汽水、花茶等。

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酒店價格約由港幣約$443起（人均約$221.5），雖然酒店設施不算太多，但勝在選址方便，而且房價實惠！

（圖片來源：Trip.com)

大阪酒店推介2023｜Vessel Inn Shinsaibashi（ベッセルイン心斎橋）

地址：大阪市中央区南船場2丁目12番11号

價錢：每晚房價$443起

預訂網址：按此