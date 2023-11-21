蓮塘口岸3種交通方法+開放時間／車費$9.1起／3日內來回優惠

撰文：何以諾
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蓮塘口岸交通方法、開放時間一文睇！深圳的蓮塘口岸與香港的香園圍管制站為一組「兩地兩檢」的關口，大家經蓮塘口岸北上深圳南澳以及汕頭、汕尾、潮州等廣東東部地區，能節省不少時間。本文整合3大由香港前往蓮塘口岸的交通方法，全程車費最平$9.1起，就可以直達香園圍管制站及蓮塘口岸，3日內來回更有優惠。

香園圍管制站（圖片來源：政府新聞處）

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蓮塘口岸3種交通方法+開放時間

蓮塘口岸於2020年夏季啟用，是本港最新的邊境管制站，初期因疫情關係僅提供貨車通關服務。2023年2月6日開始，管制站開放予跨境旅客使用。經該口岸北上， 可以更快到達廣東東部（如汕頭、汕尾、潮州等）及鄰近省份（如福建、江西等），吸引不少人使用蓮塘口岸過關。

蓮塘口岸資訊

開放時間：07:00 - 22:00（每日）
交通方法：專營巴士、專線小巴、的士

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大家留意於蓮塘口岸出境後，可經客運大樓的行人天橋進入深圳市的蓮塘口岸入境，前往中國各縣市。大家可以選搭巴士、小巴或的士前往香園圍管制站。即看3大前往蓮塘口岸交通方法！

香園圍管制站與一河之隔的蓮塘口岸（圖片來源：發展局）

蓮塘口岸交通方法【1】專營巴士

城巴及九巴已陸續營辦來往蓮塘口岸的巴士路線，分別是由蓮塘口岸來往上水（寶運路）的城巴B7線、來往大圍站的城巴B8線以及來往屯門站的九巴B9線。

九巴B9線（圖片來源：九巴）

蓮塘口岸3條路線之中，其中城巴B7、B8線更提供「即日來回優惠」以及「三日來回證」優惠車票。大家即日以同一張八達通卡或城巴接受的電子支付工具，乘搭上述2條路線返回市區，回程車資會有寬減。

另外亦能以成人八達通購買優惠車票「三日來回證」，登車時按八達通收費器右上角之按鈕，便能購買。「三日來回證」會保留於大家的八達通卡內。於三日內回港後，可以用同一張八達通輕觸收費器，屆時將不會扣除車費。

城巴B8線（圖片來源：城巴）

蓮塘口岸專營巴士路線

城巴B7線
路線：上水（寶運路）↔ 香園圍邊境管制站
主要途經地區：粉嶺
正價車費：$10
即日來回優惠：$10（去程）+$9.2（優惠回程車費）
三日來回證：$18.5

城巴B8線
路線：大圍站 ↔ 香園圍邊境管制站
主要途經地區：沙田、大埔
正價車費：$16.1
即日來回優惠：$16.1（去程）+$14.9（優惠回程車費）
三日來回證：$29.8

九巴B9線
路線：屯門站 ↔ 香園圍邊境管制站
主要途經地區：元朗
正價車費：$20.2

蓮塘口岸交通方法【2】專線小巴

從上水出發，除了可以乘搭巴士，也可乘搭專線小巴。前往香園圍口岸的新界專線小巴59S線即日起開始提供服務，全程車費$9.1，是目前直達香園圍管制站收費較便宜的交通路線。不過小巴存放行李位置有限，攜帶大型行李箱的朋友需留意。

上水站小巴總站（HK01攝）

蓮塘口岸專線小巴路線

小巴59S號綫
路線： 上水站 ↔ 香園圍邊境管制站
主要途經地區：文錦渡、新屋嶺、打鼓嶺
車費：$9.1

蓮塘口岸交通方法【3】的士

乘搭市區的士（「紅的」）或新界的士（「綠的」）均能前往香園圍口岸。由於新界的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。

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蓮塘口岸交通方法有哪些？

蓮塘口岸有3大交通方法推介，詳情可參閱此連結

蓮塘口岸連接深圳市哪個最新的陸路口岸？

蓮塘口岸（香園圍口岸管制站）連接深圳蓮塘口岸。

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