香港紫藤花︱深井清快塘紫藤花盛開！紫色瀑布夢幻打卡點

【香港紫藤花2023】香港紫藤花開花期一般為3月中至4月下旬，除了慈山寺錫葉藤盛開，最近就有網民爆料清快塘村農莊內的紫藤花已經開花，正是賞花最好時機。想打卡拍下美麗紫色花瀑布，不妨假日計劃到訪！

香港紫藤花2023︱深井清快塘紫藤花盛開！紫色瀑布夢幻打卡點

（圖片授權：Facebook@CW Yung）

位於深井清快塘村的喜香農莊開業已接近20年，設有兩個紫藤花棚架，每年3月中左右紫藤花就會盛放。喜香農莊免費入場，無需預約。除咗可以欣賞紫藤花外，農莊內亦有大型睡蓮池，近百朵蓮花可以欣賞，景色清幽。

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（圖片授權：Facebook@CW Yung）

喜香農莊位於深井清快塘村內，從深井走到清快塘村需時約45分鐘至1小時，沿路需要行樓梯斜路上山，行動不便者要注意。

有讀者提醒現時（15日）兩個紫藤花花棚的花況，其中一個花棚開花情況為3成，另一花棚則是7成。由於紫藤花花期不長，一般開花後只會維持一星期左右，大家若想趁花期追花就要留意啦！

（圖片授權：Facebook@CW Yung）

喜香農莊有小食店售賣小食及飲料，紫藤花棚架下亦設有雅座，供市民休息，欣賞美景。不過記得要帶走自己的垃圾，保持場地清潔！

於喜香農莊賞花後，仲可以走至元荃古道郊遊徑欣賞青馬大橋及大嶼山一帶美景。

深井清快塘 喜香農莊

地址：深井清快塘村13號

交通：於荃灣地鐵站乘234A號巴士，至深井碧堤半島站落車。從裕記停車場側面路口右轉，沿清快塘新村路行樓梯斜路上山

