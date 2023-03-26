坪洋芒草｜坪洋白茅超壯觀！隨風飄蕩　遠看如雪地　附交通資訊

坪洋芒草如雪地般美！於盛放時隨風飄逸，優雅怡人，是不少人郊遊時必賞的植物。而在打鼓嶺附近的坪洋村，村中的白茅正盛開，為數不少，遠眺猶如一片大雪地，近觀時如同進到仙境，吸引了不少人專程臨場欣賞。

坪洋芒草超壯觀！隨風飄蕩 遠睇猶如雪地 白茫茫啱打卡

坪洋村近三鄉亭的一處，每年春季至初夏都會開出白茅。因該處視野遼闊，白茅叢生、位置住僻，令該處被稱為「最美的白茅田」。即使「白茅田」遠離市區，仍然有不少人專程到場欣賞這片遠觀彷如仙境的「偽雪地」。

（圖片授權：FB@Alex Wong）

白茅是禾本科植物，常見於陽光充沛的地區。由於白茅與芒草同樣為白色，白茅過往經常被誤當成芒草。要區別芒草與白茅，可以看大小。芒草是大型草本，常見高度為1至2米；茅草則為小型草本，多數只有30至80厘米高，而坪洋的，正正偏矮。

（圖片授權：FB@Alex Wong）

欲前往坪洋賞白茅的朋友，可以於粉嶺站小巴總站乘搭專綫小巴52K號綫，至坪原路的九記士多下車，再步入至坪洋村。大家向北行近20分鐘後，會經過坪洋舊村公廁，於公廁旁的路口右轉，再報行約7分鐘則會抵達。

坪洋白茅｜打鼓嶺白茅

地點：坪洋村

交通：於粉嶺站小巴總站乘搭專綫小巴52K號綫，於坪原路的九記士多下車後，北行約27分鐘

