香港鬱金香盛放！繼引入繡球花後，將軍澳一個公園近日栽種了鬱金香，引來不少民眾到場欣賞。在花圃裡，鬱金香簇錦團花，構成一片茂美的花海！鬱金香的位置更位於單車徑附近，大家在容許單車通行的將軍澳跨灣大橋兜風後，可以直接騎單車到公園賞花！

香港鬱金香｜將軍澳一大片鬱金香花海！色彩豐富 可踩單車去睇

將軍澳的香港單車館公園是區內其中一個大型公園，經常按季節栽種不同時花。繼近月引入繡球花後，公園日前栽種了鬱金香。鬱金香簇錦團花、花萼相輝，隨即吸引了不少將軍澳的街坊，甚至區外民眾，專程來臨欣賞。

將軍澳鬱金香色彩豐富，不但有黃的、紅的、紫的，還有顏色粉嫩的。不同顏色的鬱金香於花圃上錯落有致，猶如一片彩色的海，十分悅目。

將軍澳鬱金香的花期約為3月至5月，其後便會因天氣變得更炎熱而逐漸凋謝。欲到場賞花的朋友，記得要把握時間！

公園有單車徑所連接，在附近的將軍澳南海濱長廊、將軍澳跨灣大橋兜風後，大家可以直接騎單車到園內賞花。要注意公園有部份範圍禁示單車駛入，騎車時誤進禁區或會被保安驅趕，大家下車跟花海打卡時，亦應看管好自己的財物。

將軍澳鬱金香

地點：香港單車館公園

地址：將軍澳寶康路105-107號

開放時間：24小時

交通：乘搭九巴290B、290X、296M號綫或專綫小巴107、115號綫，於香港單車館站下車

