澳門酒店優惠！最近有不少港人都會趁假日入境澳門快閃歎美食，2021年開幕的澳門酒店葡京人推出酒店住宿優惠，每晚人均$640起，包入住高級大床房及早餐，更可以免費玩室內跳傘，可以在澳門慢慢歎兩日一夜，即睇酒店優惠開搶日期及預訂方法！

澳門葡京人酒店優惠！入住高級客房+早餐+室內跳傘每晚$640/位起

澳門葡京人於2021年開幕，整體設計揉合現代風格及澳門1960年代的懷舊元素，客房設計更融入舊式商店鐵閘裝置及澳門舊照等，呈現澳門從過去到現在的演變，為住客帶來滿滿的集體回憶！

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（圖片來源：KKday）

旅遊平台KKday最近推出澳門葡京人酒店優惠，兩位成人入住高級客房，連早餐及雙人GoAirBorne跳傘飛行體驗（原價每位$799/次），每晚$1,480起！

旅遊平台KKday最近推出澳門葡京人酒店優惠，兩位成人入住高級客房，連「燊哥冰室」早餐及雙人GoAirBorne跳傘飛行體驗，每晚$1,480起！

KKday由即日起至4月30日，聯乘澳門旅遊局推出「賞你遊澳門Mega Sale」，y 聯乘澳門特別行政區政府旅遊局推出「賞你遊澳門 Mega Sale」活動，預訂澳門產品單一訂單滿 $800，輸入優惠碼「MACAO100 」可享$100折扣優惠；滿$1,300輸入「MACAO200 」，可享$200折扣優惠。

使用以上優惠，預訂澳門葡京人酒店滿$1,300後輸入「MACAO200 」，可以即時減$200，即每晚$1,280起，人均每位只需$640！

澳門葡京人酒店共提供574間客房及套房，更可以玩到多項娛樂活動，包括GoAirborne室內跳傘、澳門飛索、葡京人夜市、戲院等；想醫肚亦有不少選擇，如粵式餐廳、傳統地道冰室等，食玩買應有盡有！

澳門葡京人酒店Staycation優惠

預訂日期：2023年4月18日21:00至4月24日23:59

適用日期：2023年5月1日至7月10日

預訂網址：請按此

澳門葡京人

地址：澳門路氹溜冰路

電話：+853 8882 6888

交通：乘坐51號、59號及35號巴士，於溜冰路/葡京人站下車；乘坐輕軌於東亞運站下車，步行約5分鐘