米芝蓮2023︳澳門米芝蓮淮揚曉宴上榜即奪1星 新葡京2餐廳摘3星
米芝蓮2023澳門名單出爐！《香港澳門米芝蓮指南2023》今日（26日）公布最新摘星餐廳名單！2023年獲得一星、二星及三星的澳門餐廳共有17間，3間榮登三星，有1間成功新入榜，有1間成功晉升為一星！即睇2023年米芝蓮澳門摘星餐廳名單、地址、電話，方便大家訂位朝聖！
米芝蓮2023︳澳門米芝蓮淮揚曉宴上榜即奪1星 新葡京2餐廳摘3星
在米芝蓮2023澳門名單中，淮揚曉宴是今年澳門唯一新入選的米芝蓮一星餐廳。廚房團隊由知名烹飪大師周曉燕掌舵，他擅長烹製精緻的淮揚菜，每周兩次從家鄉引進食材如新鮮河魚烹製菜餚，包括清風炒三蝦及香酥梁溪脆鱔等。此外，蜀道由米芝蓮入選餐廳晉升成一星餐廳。擁有超過30年經驗的川菜大廚，擅長將川菜的傳統風味和香味與各種海鮮融合。
【米芝蓮2023】澳門名單一星餐廳名單 （排名不分先後）
米芝蓮2023澳門一星【1】蜀道（晉升）
地址：澳門體育館大馬路美獅美高梅
電話：+853 8806 2358
米芝蓮2023澳門一星【2】麗軒
地址：澳門麗思卡爾頓酒店51樓
電話：+853 8886 6868
米芝蓮2023澳門一星【３】 玥龍軒
地址：路氹城路氹連貫公路新濠影滙酒店巨星滙2樓2111號舖
電話：+853 88656560
米芝蓮2023澳門一星【４】淮揚曉宴（新入選）
地址：路氹連貫公路澳門倫敦人2樓2206a & 2208
電話：+853 8118 8822
米芝蓮2023澳門一星【５】 大廚
地址：澳門葡京路2-4、4號新葡京酒店三樓2號
電話：+853 8803 7777
米芝蓮2023澳門一星【6】永利宮
地址：澳門體育館大馬路永利皇宮
電話：+853 8889 3663
米芝蓮2023澳門一星【7】帝影樓
地址：花城區廣東大馬路新濠鋒11樓
電話：+853 2886 8868
米芝蓮2023澳門一星【８】紫逸軒
地址：北安區望德聖母灣大馬路四季酒店大堂
電話：+853 28818818
【米芝蓮2023】澳門名單二星餐廳名單 （排名不分先後）
米芝蓮2023澳門二星【1】杜卡斯餐廳
地址：路氹城連貫公路新濠天地摩珀斯酒店3樓
電話：+853 88683432、+853 88683436
米芝蓮2023澳門二星【2】 風味居
地址：玉生廣場(皇朝)友誼大馬路星際酒店5樓
電話：+853 82908668
米芝蓮2023澳門二星【3】 泓
地址：路氹城體育館大馬路永利皇宮北名店街地面層
電話：+853 88893663
米芝蓮2023澳門二星【4】川江月
地址：路氹城體育館大馬路永利皇宮北名店街地面層
電話：+853 88893663
米芝蓮2023澳門二星【5】永利軒
地址：新口岸仙德麗街永利澳門酒店地面層
電話：+853 89863663
【米芝蓮2023】澳門名單三星餐廳名單（ 排名不分先後）
米芝蓮2023澳門三星【1】譽瓏軒
地址：路氹城連貫公路新濠天地新濠大道2樓
電話：+853 8868 2822
米芝蓮2023澳門三星【2】Robuchon au Dôme 天巢法國餐廳
地址：南灣葡京路新葡京酒店43樓
電話：+853 88037878
米芝蓮2023澳門三星【3】The Eight 8 餐廳
地址：南灣葡京路新葡京酒店2樓
電話：+853 88037788