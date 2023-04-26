米芝蓮2023澳門名單出爐！《香港澳門米芝蓮指南2023》今日（26日）公布最新摘星餐廳名單！2023年獲得一星、二星及三星的澳門餐廳共有17間，3間榮登三星，有1間成功新入榜，有1間成功晉升為一星！即睇2023年米芝蓮澳門摘星餐廳名單、地址、電話，方便大家訂位朝聖！

米芝蓮2023︳澳門米芝蓮淮揚曉宴上榜即奪1星 新葡京2餐廳摘3星

在米芝蓮2023澳門名單中，淮揚曉宴是今年澳門唯一新入選的米芝蓮一星餐廳。廚房團隊由知名烹飪大師周曉燕掌舵，他擅長烹製精緻的淮揚菜，每周兩次從家鄉引進食材如新鮮河魚烹製菜餚，包括清風炒三蝦及香酥梁溪脆鱔等。此外，蜀道由米芝蓮入選餐廳晉升成一星餐廳。擁有超過30年經驗的川菜大廚，擅長將川菜的傳統風味和香味與各種海鮮融合。

【米芝蓮2023】澳門名單一星餐廳名單 （排名不分先後）

米芝蓮2023澳門一星【1】蜀道（晉升）

地址：澳門體育館大馬路美獅美高梅

電話：+853 8806 2358



「蜀道」主打高級川菜餐飲，講求名貴食材、精細技藝、烹調技巧和風味絕倫，顛覆川菜紅辣傳統印象。（圖片來源︰美獅美高梅官網）

米芝蓮2023澳門一星【2】麗軒

地址：澳門麗思卡爾頓酒店51樓

電話：+853 8886 6868



「麗軒」是全澳門最高樓層的中菜廳，除了優雅的用餐區，招牌菜包括鮮蟹肉琵琶官燕、酥脆蒜香智利鱸魚柳及砵酒焗蝦球煲等。（圖片來源︰澳門銀河官網）

米芝蓮2023澳門一星【３】 玥龍軒

地址：路氹城路氹連貫公路新濠影滙酒店巨星滙2樓2111號舖

電話：+853 88656560



「玥龍軒」以嶄新手法演繹粵式餐饗，招牌菜為鮑魚和燕窩料理、鵝肝金錢雞、黑蒜雙蔥和牛粒。（圖片來源︰澳門新濠影滙官網）

米芝蓮2023澳門一星【４】淮揚曉宴（新入選）

地址：路氹連貫公路澳門倫敦人2樓2206a & 2208

電話：+853 8118 8822



由淮揚菜非物質文化遺產傳承人周曉燕大師主理，菜餚特點是講究本味，新鮮淡雅，濃而不膩。（圖片來源︰澳門倫敦人酒店官網）

米芝蓮2023澳門一星【５】 大廚

地址：澳門葡京路2-4、4號新葡京酒店三樓2號

電話：+853 8803 7777



「大廚」有別於一般扒房，餐廳將創新概念與傳統扒房文化融合，可嘗到日本、澳洲、美國、荷蘭等世界各地最頂級的牛扒及海鮮。（圖片來源︰澳門新葡京酒店）

米芝蓮2023澳門一星【6】永利宮

地址：澳門體育館大馬路永利皇宮

電話：+853 8889 3663



主打新派粵菜，無論是燒味、點心、或是各式佳餚都更具特色，可一邊品嘗粵式美饌，一邊欣賞表演湖的音樂噴泉匯演，體驗視聽及味覺兼具的多重享受。（圖片來源︰永利皇宮官網）

米芝蓮2023澳門一星【7】帝影樓

地址：花城區廣東大馬路新濠鋒11樓

電話：+853 2886 8868



帝影樓總廚譚國鋒是屢獲殊榮的名廚，創製多款特色美饌，包括鴿蛋竹笙浸菠菜苗、蒜片腰果和牛丁，及甜品士多啤梨柚子西米露。（圖片來源︰帝影樓官網）

米芝蓮2023澳門一星【８】紫逸軒

地址：北安區望德聖母灣大馬路四季酒店大堂

電話：+853 28818818



紫逸軒提供經典粵菜和創意點心，以多種精選食材、時鮮海產和傳統菜式精心烹調成一系列佳餚。（圖片來源︰澳門威尼斯人官網）

【米芝蓮2023】澳門名單二星餐廳名單 （排名不分先後）

米芝蓮2023澳門二星【1】杜卡斯餐廳

地址：路氹城連貫公路新濠天地摩珀斯酒店3樓

電話：+853 88683432、+853 88683436



杜卡斯餐廳堅持當季最優質食材，打造高級精緻法饌，將法國人對品味丶享受的執著呈現於每一絲細節之中。（圖片來源︰新濠天地官網）

米芝蓮2023澳門二星【2】 風味居

地址：玉生廣場(皇朝)友誼大馬路星際酒店5樓

電話：+853 82908668



風味居可嘗到一系列湘川佳餚，無論是刀工精妙的經典湘菜，麻辣辛香的川味美食，亦或是筋道彈牙的精緻麵點，均能帶來意想不到的驚喜。 （圖片來源︰星際酒店官網）

米芝蓮2023澳門二星【3】 泓

地址：路氹城體育館大馬路永利皇宮北名店街地面層

電話：+853 88893663



「泓」日本料理與日本米芝蓮大師合作演繹頂級日式料理，從日本及世界各地引進最時令的頂級食材，製作完美的日本料理。（圖片來源︰永利澳門官網）

米芝蓮2023澳門二星【4】川江月

地址：路氹城體育館大馬路永利皇宮北名店街地面層

電話：+853 88893663



川江月是新派創意的川菜食府，餐廳旨意透過嶄新的概念及當代手法，搭配特選珍稀茗茶，把川菜重新演繹。（圖片來源︰永利皇宮官網）

米芝蓮2023澳門二星【5】永利軒

地址：新口岸仙德麗街永利澳門酒店地面層

電話：+853 89863663



永利軒主打精緻粵菜，以精細的烹調手法，採用時令食材將傳統的美食，如點心、燒味、湯、鮑魚及主菜，創新昇華，與賓客分享粵菜的美味哲學。（圖片來源︰永利皇宮官網）

【米芝蓮2023】澳門名單三星餐廳名單（ 排名不分先後）

米芝蓮2023澳門三星【1】譽瓏軒

地址：路氹城連貫公路新濠天地新濠大道2樓

電話：+853 8868 2822



獲授米芝蓮三星及黑珍珠三鑽殊榮的「譽瓏軒」，以創新手法演繹粵式餐饗，加上華麗裝潢以及細意殷勤的貼心服務，讓人體會多元的感官享受。（圖片來源︰新濠天地官網）

米芝蓮2023澳門三星【2】Robuchon au Dôme 天巢法國餐廳

地址：南灣葡京路新葡京酒店43樓

電話：+853 88037878



天巢法國餐廳位於238米高的新葡京酒店最高圓頂內，俯瞰澳門迷人景致。餐廳擁有區內品種最齊全的美酒餐單，酒窖珍藏超過17,800款。（圖片來源︰澳門新葡京酒店官網）

米芝蓮2023澳門三星【3】The Eight 8 餐廳

地址：南灣葡京路新葡京酒店2樓

電話：+853 88037788

