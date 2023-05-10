珠海旅遊｜橫琴創新方2大景點買2送1 最平$72起 附優惠詳情/日期

珠海橫琴有2大景點推出優惠！位於珠海橫琴的創新方，旗下的獅門娛樂天地或橫琴國家地理探險家中心推出買2送1優惠。3人同行，只需要2人的價錢便能闖電影世界、探地球史前歷險。優惠橫跨母親節、佛誕、父親節、端午節等假期，適合一家大細一齊用！



橫琴2大景點買2送1 最平$72起

在珠海橫琴的創新方日前宣佈，即日起至2023年6月30日，旗下獅門娛樂天地或橫琴國家地理探險家中心推出門票買2送1優惠！3人同行，1人可免費進場，優惠低至63折。

換言之，《獅門娛樂天地3人套票》只需港幣$433起 （人均港幣$144起），而《橫琴國家地理探險家中心三人套票》則低至港幣$217起（人均價港幣$72起） 。優惠於假日及平日亦有提供，在母親節、佛誕、父親節、端午節等假期期間，優惠仍然適用。

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留意買2送1優惠只在「創新方全新港澳網上商店」發售，大家入場前要預先在網上購買。記者較早前到訪創新方，親身實測獅門娛樂天地以及橫琴國家地理探險家中心等設施，與《吸血新世紀》的狼人一同在森林驅逐吸血鬼，亦到過考古場地發掘恐龍化石！詳情在以下連結：

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獅門娛樂天地及橫琴國家地理探險家中心

地址：橫琴新區七色彩虹路1295號

買2送1優惠適用日期：即日起至2023年6月30日

官方網站：https://www.novotown.com.cn/#/

