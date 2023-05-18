泰國旅遊｜芭提雅打卡點巨型雪糕甜品主題公園　附地址/時間/收費

芭提雅景點介！泰國甜品主題公園，大家可與各式各樣的放大版甜品盡情打卡，投進如夢境般的世界，大家更可即場品嘗美味甜品，甜品控一定開心，快睇地址、開放時間、收費詳情。



泰國夢幻甜品主題公園 巨大版零食甜品遍園

除著香港恢復更多前往泰國的航班，不少香港人已準備好在佛誕、端午節假期到泰國一趟。位於芭提雅的Great & Grand Sweet Destination在疫情期間落成，許多海外旅客還未曾到訪，在公園裡，大家可盡情打卡。

（圖片來源：FB@Great & Grand Sweet Destination）

這個以甜品作主題的公園，將平日大家能放在手中的零食、甜品放大多倍，讓人仿如置身夢幻的世界。公園裡放滿了蛋糕、雪糕、朱古力、餅乾條、波板糖、甜甜圈、馬卡龍等甜品，讓甜品腔、童心未泯的朋友無比興奮。

在這個零食世界之中，大家不但可以參觀薑餅屋、攀上蛋糕打卡、在雪糕隧道裡探索，更可以在彩虹糖滑梯上嬉戲，置身於兒時的夢境當中。

（圖片來源：FB@Great & Grand Sweet Destination）

雪糕、蛋糕、奶茶 真甜品恭候

在甜品上盡情耍樂後仍意猶未盡的朋友，可以到園內的甜品店大飽口福。以雪糕為造型的甜品店提供各種真實的美食與飲料，包括雪糕、蛋糕、曲奇、奶茶、果汁等，既滿足大家視覺之外，亦滿足味覺上的感受。

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Great & Grand Sweet Destination

地址：泰國春武里府芭達雅 73/12 Moo.3 Nongplalai, Banglamung, Chonburi 20150

開放時間： 08:30 -18:00（周一至五） 08:30 - 19:00（周六、日）

收費：週一至五：99銖(約港幣$22)；週六、日：120銖(約港幣$27)

官方網站：https://www.facebook.com/greatandgrandsweetdestination

