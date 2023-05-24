泰國旅遊︳喬德夜市新食玩蒲點1200攤位城堡打卡　附飲食交通攻略

泰國旅遊，提起泰國最熱門的旅遊盛事，當屬曼谷超人氣「JODD FAIR」喬德夜市上月底開了新據點「JODD FAIRS: DanNeramit」！這個JODD FAIR 2.0號稱為泰國第一大市集，雲集超過1200攤位，名為「神奇之地」，究竟有多神奇？今次記者帶大家直擊！



遊樂園變泰國大市集 夢幻城堡、老爺車打卡



「喬德夜市：神奇之地」主題圍繞歐洲城堡、老爺車及復古三大元素，據說前身為一座荒廢遊樂園，依固有硬件改造，反而令這兒自帶獨特的歐式童話風格，有別於曼谷其他強調新潮型格風格的夜市！當中，夜市中最醒目的打卡點為「城堡」，兩旁還有老爺車及熱汽球布置，逛街食好西之餘，還可以影靚相，難怪一登場即熱爆社交網絡。

夢幻的夜市，幕後推手正是「泰國夜市之父」Pairoj Roiyakew，曼谷有名的席娜卡琳火車夜市（Train Night Market Srinakarin）及元祖的喬德夜市拉瑪九（JODD FAIRS: Rama 9）皆由其負責。

（圖片來源：Vision Thai 看見泰國）

逾1200攤位琳瑯小食 各式手工藝品/古董



「喬德夜市：神奇之地」主要分為市集區及懷舊區兩大部分，匯集了超過1,200家攤商，規模盛大。這兒攤商種類繁多，由美食檔、手工藝品、古董、二手物品均有，還有大量休閒區域，亦有live band表演，基本上要逛畢也要花好幾天時間。

（圖片來源︰JODD FAIR官網）

必歎特大火山排骨



與元祖JODD FAIR一樣，DanNeramit的標誌食物為特大火山排骨！火山排骨除了酸湯是精華外，排骨和肉均煮到很腍，入口即化感覺，還有細、中、大及特大等不同Size可供選擇！另外，船麵、古早椰奶冰、莞茜雪糕糖絲捲餅、水果西施即製果汁及沙冰等也是必嘗之選！DanNeramit另一特色是規劃了多個座位區，方便遊客用餐及休息，美食攤檔走到最尾巴有一個極具露營風的野餐用餐區，那兒有茅草座位，拍照很出片！

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JODD FAIRS: DanNeramit 喬德夜市:神奇之地

地址：RHC7+4WM, Phahonyothin Road, Chom Phon, จตุจักร Bangkok 10900, Thailand

交通：地鐵MRT的Phahon Yothin站出口3、空鐵BTS的Ha Yaek Lat Phrao站出口4、空鐵BTB的Phahon Yothin 24站出口2

營業時間：1600-2400

