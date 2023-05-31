東瀛遊周年慶︳揮旗Don’t瀛遊改去韓台泰　快閃送機票附時間/地點

東瀛遊為慶祝開業37週年，宣佈成立子品牌「Don't 瀛遊」並將會舉辦「Don't 瀛遊 Fing支旗出嚟！」活動。大家只要在6月的指定日子到訪「Don't 瀛遊」街站並完成任務，便可以來免費得到香港來往台北、曼谷或首爾的機票，節省旅費。即睇街站擺放時間、位置、任務內容。



東瀛遊37週年街頭快閃送機票！

東瀛遊昨日（30日）宣佈成立全新期間限定子品牌——「Don’t瀛遊」，慶祝旅行社開業37周年以及宣揚旗下日本以外的旅行團。

而在6月的指定日子，「Don’t瀛遊」將舉辦「Don't 瀛遊 Fing支旗出嚟！」，向市民送出免費機票。

由6月7至25日期內的指定日子，在多區街頭舉行。屆時，「Don’t瀛遊」會擺街站並有主持人揮動「Don’t瀛遊旗」。大家只要掃描得到旗幟上的正確QR Code，便會獲贈一套香港來往台北、曼谷或首爾的機票！街站擺放時間、位置如下：

6月7日12:30：太古坊

6月10日16:00：銅鑼灣希慎廣場

6月11日16:00：旺角西洋菜街

6月13日12:30：觀塘in park

6月17日16:00：沙田排頭街

6月18日16:00：屯門時代廣場

6月23日12:30：中環碼頭

6月24日16:00：荃灣路德圍

6月25日16:00：元朗西菁街

