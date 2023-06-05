卡塔爾航空商務位升級　新機擬取消頭等CEO：投資頭等艙沒有回報

卡塔爾航空擬不再於新客機設頭等艙！外媒報道，卡塔爾航空行政總裁阿爾貝克爾表示，因覺得過往投資頭等艙後，沒得到合理回報，計劃引入下一代的波音777X客機時，將不設頭等艙。卡塔爾航空頭等艙有幾豪？



入選「中東三寶」 卡塔爾航空新機不再設頭等艙

於「2023年全球最佳25大航空公司排名」高居第2的卡塔爾航空，因航機有奢華的客艙與服務而知名，更入選民間排行榜「中東三寶」之中。

（圖片來源：卡塔爾航空）

不過，卡塔爾航空行政總裁阿爾貝克爾接受外媒訪問時表示，將不再於新長途客機設置頭等艙。他認為，現時航機的商務艙與頭等艙服務相近，而過往投資頭等艙後，並沒取得合理回報。故此，他計劃引入下一代的波音777X客機時，將不在機艙裡設頭等艙。

經濟艙（圖片來源：卡塔爾航空）

阿爾貝克爾在訪問中強調，旗下航班的商務艙極具競爭力。商務艙的「Q-suite」，規格上可匹比頭等艙，因此沒必要再投資頭等艙。

以奢華為賣點 搭頭等艙由香港去多哈索價約$56,600

卡塔爾航空提供各種奢華服務，著重飛機餐、機上娛樂質素。而部份航機引入「Q-suite」的商務艙後，更提供雙人大床套房或4座套房，讓大家與同行者一同「面對面」享受航程。不過，要享受如此服務，便需要付上相稱的價格。

引入「Q-suite」的商務艙之4座套房（圖片來源：卡塔爾航空）

以6月22日香港前往卡塔爾首都——多哈的航班為例，經濟艙單程機票的費用高達$13,140，商務艙與頭等艙則分別$31,945以及約$56,600。來回機票的費用較低，但經濟艙、商務艙與頭等艙仍分別索價$9,177、$25,108及約$39,700。

▼香港旅客2018年卡塔爾航空體驗▼