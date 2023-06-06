機票優惠︳HK Express快閃大特價　清邁/芽莊/峴港單程機票$198起

又有機票優惠了！HK Express（香港快運航空）快閃推出東南亞特價機票，即日起香港到清邁、芽莊、峴港單程$198起，來回連稅最平$1,113起。特價至今日為止（6月6日）有興趣的朋友記得訂票。



（圖片來源：unsplash@kenneth-oh）

香港至清邁 / 芽莊 / 峴港 機票$198起

HK Express（香港快運航空）再推平價機票，今次機票優惠目的地為清邁、芽莊、峴港，快閃優惠期間單程$198起，三個目的地中芽莊最平，來回連稅低至$1,113起。旅遊日期由2023年6月9日至11月30日。



以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（圖片來源：unsplash@anh-nguyen）

以下提供優惠機票來回連稅最低價格

香港至清邁：$1,173起

香港至芽莊：$1,113起

香港至峴港：$1,160起

HK Express 清邁 / 芽莊 / 峴港機票優惠

價錢：單程$198起；來回連稅$1,113起

預訂日期：即日起

旅遊日期：6月9日至11月30日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/