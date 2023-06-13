黃鴨香港2023｜父親節出巡路線圖　7大最佳打卡位雙鴨真游水暢泳

黃鴨近日再臨香港後，引起全城鬨動，吸引無數人到金鐘海濱跟孖鴨合照。父親節當日，黃鴨終於不再企定定，衝出金鐘，維多利亞港上游圈暢泳，經灣仔、銅鍋灣、炮台山、尖沙咀。記者整合了資料，讓大家知道7大最佳打卡位，拍到黃鴨的美態。



黃鴨父親節游走維港 7大地點宜拍攝

根據海事處的公告，黃鴨將於父親節當日（6月18日）約中午12到下午4時於海上巡遊。先從金鐘中西區海濱長廊對出海面（現時展出的位置）出發，沿灣仔及銅鑼灣對開海域向東游，至炮台山對出海面後向北游往九龍。巨鴨沿紅磡、尖沙咀對出水域向西航行後，會游返金鐘。巡遊期間，巨鴨會經過多個海濱公園或避風塘對出海面，大家到時候可以到海傍探望黃鴨。

▼黃鴨展覽吸引眾多人打卡▼

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7大最佳打卡位

【1、8】中西區海濱長廊

中西區海濱長廊是目前黃鴨展出的位置，是海上巡遊的起點與終點，可以拍攝到黃鴨出發與返屋企的時刻。除了於海邊拍攝，大家可以在長廊旁的平台上，以較高、廣闊的角度拍攝巨鴨。

【2】金紫荊廣場

灣仔的金紫荊廣場，正正是尖沙咀對岸，在廣場上向海港方向拍攝，可以拍攝到黃鴨與尖沙咀特色建築群同框的照片。

【3】灣仔海濱長廊

在灣仔海濱長廊，大家能夠以一個較獨特的方法欣賞或拍攝黃鴨。除了在岸上拍攝，大家可以在水上運動及康樂主題區租小艇，出海與黃鴨拍照。部份小艇更有黃鴨造型，與巨型黃鴨相映成趣。

【4】銅鑼灣避風塘

黃鴨經過灣仔後會駛經銅鑼灣避風塘。避風塘泊滿中、西式船隻，舢舨、遊艇成背景，與黃鴨同框。另外，記者建議大家到避風塘旁的行人天橋上拍攝，不用怕黃鴨被船隻的桅杆阻擋。

【5】東岸公園主題區

黃鴨會在炮台山東岸公園主題區對出海面轉向並游至九龍。在主題區的堤壩上，大家不但能夠拍攝到黃鴨轉向「擺尾」的一刻，更能拍攝到巨鴨游動時的正面英姿。

【6、7】尖沙咀海濱花園、星光大道

在九龍南岸的尖沙咀海濱花園、星光大道上，可以拍攝到以港島摩天大廈為背景的黃鴨照，為黃鴨2023年再次重返「東方之珠」留下見證。