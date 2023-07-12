香港航空$0機票7.24免費開搶！包20公斤寄艙行李附連結/5大準備
撰文：尹嘉蔚
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香港航空都有$0搶免費機票活動，7月24號開始，包20公斤寄艙行李，免費機票詳情請睇內文。
香港航空響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」 活動，推出$0搶免費機票活動，優惠包20公斤寄艙行李免費，超過20個目的地任揀。
第一階段7月24日10am開搶！（6,800張）
航點：大阪、札幌、峇里、重慶、上海虹橋
第二階段：2023年8月，詳情有待公佈
第三階段：2023年8月，詳情有待公佈
出發日期：有待公佈
機票有效期/逗留期限為2-7日
搶機票官網連結：http://bitly.ws/MkHu
5大準備：
1.與旅遊證件上相同的姓氏 /名字
2.旅遊證件編號
3.香港身份證編號
4.出生年/月/日
5.信用卡（0機票不包括稅項、附加費及其他收費）
每個年滿12歲合資格人士只可以係同一輪嘅活動贏取一張機票，記住要輸入正確嘅個人資料，否則有可能失去兌換資格。成功訂購機票後，建議screen cap、影相去記低訂單資料，以方便日後查詢預訂機票狀態。機票以先到先得形式送出，香港航空指當飛機圖標變成賣晒，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。