香港航空$0機票7.24免費開搶！包20公斤寄艙行李附連結/5大準備

香港航空都有$0搶免費機票活動，7月24號開始，包20公斤寄艙行李，免費機票詳情請睇內文。



香港航空響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」 活動，推出$0搶免費機票活動，優惠包20公斤寄艙行李免費，超過20個目的地任揀。

第一階段7月24日10am開搶！（6,800張）

航點：大阪、札幌、峇里、重慶、上海虹橋

第二階段：2023年8月，詳情有待公佈

第三階段：2023年8月，詳情有待公佈

出發日期：有待公佈

機票有效期/逗留期限為2-7日

搶機票官網連結：http://bitly.ws/MkHu

5大準備：

1.與旅遊證件上相同的姓氏 /名字

2.旅遊證件編號

3.香港身份證編號

4.出生年/月/日

5.信用卡（0機票不包括稅項、附加費及其他收費）

每個年滿12歲合資格人士只可以係同一輪嘅活動贏取一張機票，記住要輸入正確嘅個人資料，否則有可能失去兌換資格。成功訂購機票後，建議screen cap、影相去記低訂單資料，以方便日後查詢預訂機票狀態。機票以先到先得形式送出，香港航空指當飛機圖標變成賣晒，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。