iHerb/屈臣氏/Dyson網店優惠2026｜2月折扣 HK01獨家優惠碼

網店優惠碼2026！iHerb/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！

1. iHerb 優惠碼

HK01 獨家｜用戶輸入優惠碼全單可享 75 折優惠

適用地區：香港、台灣及新加坡

優惠期：2026年1月28日 至 2026年2月7日

優惠碼：HK01LNY26

年貨狂歡購｜用戶輸入優惠碼全單可享 75 折優惠

優惠期：2026年1月28日 至 2026年2月7日10:59PM

優惠碼：LNY26

節日特惠 | 輸入優惠碼，精選產品低至 35 折

優惠期：即日起至另行通知

>> 立即選購 <<

2. Dyson 優惠

會員優惠｜精選產品即享低於 6 折

優惠期：即日起 至 2026年2月22日

>> 立即購買 <<

3. Trip.com 優惠

《香港01》獨家｜經指定連結購預訂酒店即享額外5%折扣（上限最高$70）！每位會員可使用優惠最多5次（已取消的訂單不計算在內）

優惠期：即日起 至 另行通知

>> 立即購買 <<

4. 豐澤網店優惠碼

「豐足滿屋」新年優惠｜過 800 款產品低至37折

優惠期：2025年1月5日 至 2026年2月24日

>> 立即購買 <<

5. Trip.com

機票優惠

來回機票一口價HK$222起（連稅） 每日11點開搶：2/2 - 首爾

>> 即拎優惠 <<

酒店優惠

- 酒店一口價HK$222起（連稅）！

>> 即拎優惠 <<

Mastercard 機票&酒店優惠碼

29/1-8/2 每日11點發放：優惠高達HK$400

>> 即拎優惠 <<

門票買一送一

>> 即拎優惠 <<

高鐵優惠

31/1 - 2/2 11AM 搶 HK$75 - HK$73 優惠券

>> 即拎優惠 <<

Trip.com 2.2 Super Sale

6. UGG 優惠碼

SS26新品、折扣款式購買 1 件可享額外 9 折｜購買 2 件可享額外 8 折

優惠期：即日起 至 2026年2月10日

>> 立即購買 <<｜新年款式推介

秋冬新款｜首次降價優惠低至 6 折

優惠期：即日起 至 2026年2月10日

>> 立即購買 <<｜新年款式推介

7. LG

新客限定優惠碼｜折上折額外9折！

優惠期：2026年1月21日 至 2026年3月31日

優惠碼 👉🏻Core10

8. Adidas 優惠

新春大促｜精選原價產品買 1 件即享 8 折

優惠期：2026年1月29日至2月23日

>> 立即購買 <<

精選折扣產品買 2 件即享額外 9 折

優惠期：2026年1月29日至2月23日

>> 立即購買 <<

購物滿 $2888 即享額外 $200 折扣

優惠期：2026年1月29日至2月23日

>> 立即購買 <<

9. Olive Young

T新會員限定｜首購 & Baby會員購物即享 25%折扣

優惠期：即日 至 另行通知

👉🏻>> 即拎首購優惠券 <<

😍最新酒店優惠碼😍

10. Nike.com 優惠碼

新年囤貨最抵｜Nike 指定3件起：正價8折＋減價再75折

優惠期：2026年1月28日 至 2026年2月19日

優惠碼👉🏻 HAPPYCNY

新年囤貨最抵｜Nike 指定3件起：正價8折＋減價再75折

11. Columbia HK

精選產品低至 5 折，購滿 $928再減 $58，滿 $1,928再減 $218

優惠期：即日起 至 2026年2月28日

👉🏻 >> 立即購買 <<

網店新品輸入優惠碼享正價 85 折優惠

優惠期：即日起 至 2026年2月28日

優惠碼👉🏻 CBDISOUNT15

12. Klook

Klook內地遊車票 ＆ 清遠酒店限時優惠碼

優惠期：2026年1月23日 至 2026年2月28日

高鐵優惠碼即減$25​👉🏻 HSR2026HK

清遠長隆酒店住宿 85 折👉🏻 CNYCNSTAY

長隆專屬碼，訂房最高多減$78👉🏻 LNYCHIMELONG

13. Lanecrawford.com

限定優惠｜精選商品優惠高達 3 折，指定減價商品可享額外 6 折

優惠期：2026年1月26日起 至 2026年2月15日

👉🏻>> 立即購買 <<

14. Elemis

新會員優惠｜尊享首購 8 折+迎新禮品 (價值 HK $560)

優惠期：即日起 至 另行通知

👉🏻>> 立即購買 <<

15. Lookfantastic.com

Treats of the Week｜指定產品低至半價

優惠期: 即日起 至 另行通知

👉🏻>> 立即購買 <<

16. Charles and Keith

會員限定｜購買2件或以上再享額外9折

優惠期：2025年6月12日 至 另行通知

👉🏻>> 立即購買 <<

17. NARS HK

於官網購買滿$800即享迷你胭脂、迷你唇彩及NARS利是封一套

優惠期: 即日起 至 2026年2月13日

優惠碼 👉🏻LOVEBLOOM

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略