廣州融創樂園3點前免費入場　夏日夜場開放遊玩攻略｜附交通資訊

今夏來廣州融創樂園，領取快樂入場券！



超高人氣的廣州融創樂園大家都不陌生！這個暑假它又有大動作啦～風靡全球的超級飛俠Super Wings衝出大熒幕，暑期空降廣州融創樂園！作為孩子們心目中的超級榜樣，深受大家的喜愛，讓自家小孩也體驗一次追星的快樂吧～

還有屬於電競迷們的盛夏狂歡！「決戰融耀之巔」同程杯王者榮耀爭霸賽來到廣州融創站啦！樂園內同步上線王者榮耀街區、現實版的「紅藍 battle」、coser巡遊。今夏不要躲在峽谷，一起來融創樂園打卡玩遊戲贏大獎吧！

越夜越精彩，融創樂園還有一波全新夏日演藝等着大家～避開酷暑和烈日，晚上游玩樂園也是不錯的選擇～

廣州融創樂園有適合一家大小的8K飛行影院和摩天輪，也有刺激的雙軌雙車過山車和激流體驗，夏天更有潑水節和水上飛龍表演，按圖看看有多精彩好玩👇👇👇

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在廣州融創樂園該怎麼玩？收下「遊玩攻略」

1. 超級飛俠閃亮登場，滿足小孩們的追星夢

超級飛俠主題展 小寶們快去找尋藏在樂園裏的樂迪

「勇闖天下，超級飛俠！」廣州融創樂園這個夏天把超級飛俠搬進樂園裏啦～樂於助人的超級飛俠樂迪、擁有酷酷工具箱的多多、還有活力十足的救援飛俠小愛，都在等着大家呢～

分佈在樂園不同區域的它們，都是超上鏡的打卡點，肯定要拍照留念～寶媽寶爸們建議手機清掉幾個G再來！

超級飛俠打卡位推介👇👇👇

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超級飛俠歡樂巡遊 跟樂迪和小愛零距離接觸就現在

除了跟樂迪、小愛和多多拍照打卡，不要錯過每日兩次的超級飛俠巡遊哦，和偶像們近距離接觸的時刻來啦！我相信沒有一個小朋友可以拒絕跟樂迪和小愛親密互動的機會～路線和時間都替你們整理好啦！

超級飛俠巡遊

時間：即日起至8月31日，逢周末15:00-15:30

地點：蜜蜂城堡

*以當日演出時間為準



超級飛俠音樂秀 與樂迪和小愛一起共唱夏日樂曲

夜幕降臨，樂迪和小愛還會在花園派對前的超級飛俠舞台，和小朋友們一起共唱夏日夜曲，將開心唱響！愛音樂、愛唱歌的小朋友們也可以一同上台，跟樂迪、小愛熱情互動哦～

超級飛俠音樂秀

時間：即日起至8月31日，逢周末19:00-19:30

地點：花園派對

*以當日演出時間為準



集贊獲得超級飛俠獎品

即日起至8月31日活動期間，15點前進入融創樂園是免票的！打卡完超級飛俠的各個場景還有機會GET超級飛俠周邊，所以這個暑期帶上自家小寶速速來玩啦！

歡樂時刻齊分享

①在廣州融創樂園，打卡超級飛俠主題展4個場景，帶話題#超級飛俠歡樂嘉年華#，並定位廣州融創樂園，po圖攢夠👍就可兑換（每日禮品數量有限哦）

②獎品：集滿18個👍贈超級飛俠貼紙1張；集滿68個👍贈超級飛俠彈射飛機1架

③領獎地點：廣州融創樂園客服中心



2. 王者們集結，快來線下沉浸式感受紅藍battle

王者榮耀KPL潮流街區，潮人出擊

隨着「決戰融耀之巔」同程杯王者榮耀爭霸賽廣州融創站賽事的到來，海上絲路和太陽廣場區域都裝飾了超酷的王者裝飾，行走在其中，彷彿是奔赴一場對決～

大家還能在線下感受真實的紅藍Battle，在5個攤位與相應的英雄人物對決、參與遊戲獲得印章，便可以兑換一張刮刮卡，有機會刮出價值999元的王者榮耀景品擺件哦～

王者coser快閃巡遊，來跟英雄們互動啦

王者榮耀裏的6位英雄人物：李白、嬴政、鎧、安琪拉、露娜、蔡文姬，將會每日不定期現身。👇👇👇

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跟遊戲裏的人物見面，開啟破次元奇幻之旅～

王者榮耀見面會

時間：即日起至8月31日，逢周末17:00／19:30

地點：太陽廣場

*以當日演出時間為準



3. 融樂奇妙夜等你來玩，越夜越精彩

夏日熱烈而精彩！這個暑期，廣州融創樂園更新了不少夏日主題表演和活動，《嬉水狂歡》、《妙趣潑水節》、《水上飛龍》……夏日遊玩樂園就是要歡快清涼！待到太陽下山，晚間表演精彩不減，想要躲避烈日夜晚遊玩的大家，也有不少精彩表演可看！

嬉水狂歡&妙趣潑水節

炎炎夏日當然要參加《嬉水狂歡》和《妙趣潑水節》這種涼快的活動啦！兩個表演都是在太陽廣場舉行，記得先到在樂園裏買好水槍，這樣才能一起盡情玩水花！隨着音樂和舞蹈，水花四射！盡情玩水，享受歡樂清涼的氣氛吧～

嬉水狂歡

時間：11:00／13:30／17:30

妙趣潑水節

時間13:00／19:00

地點：太陽廣場

*以當日演出時間為準



盛夏泡泡小巡遊

漫天飛舞的彩色泡泡猶如精靈，在陽光的照射下呈現出斑斕的色彩。夢幻的精靈花車從身邊緩緩駛過，歡樂的小丑演員、靈動的舞者們，一邊踩着歡快的音樂舞動一邊熱情互動。

盛夏泡泡小巡遊

時間：12:00／15:00

地點：花園派對

*以當日演出時間為準



水上飛龍

視覺效果滿分的水上飛龍，一日上演4場。表演者踩着水花，跟隨動感音樂，自由、靈活地做出各種水上高難度動作，真的泰酷辣～

水上飛龍

時間：13:00／15:00／18:00／20:30

*以當日演出時間為準



歡樂藝夏音樂會

這個夏夜，五羊舞台還有歡樂藝夏音樂會，燃炸現場！在音樂的歡樂氛圍中，盡情地感受夏天，調動全身的感官細胞吧～

歡樂藝夏音樂會

時間：19:20

地點：五羊舞台

*以當日演出時間為準



《花城粵色》夜間螢光花車巡遊

夜間螢光花車巡遊《花城粵色》也是樂園夜晚的重頭戲，華麗的精靈仙子將與你驚喜互動，將夏日的氛圍推向高潮～就等你加入這場狂歡派對啦！

《花城粵色》夜間螢光花車巡遊

時間：21:00

*以當日演出時間為準



4. 還有這些酷玩項目 大小朋友們一起提升夏日多巴胺

夜晚的廣州融創樂園精彩不減哦～

飛越廣東 8K飛行影院

融創樂園裏的8K飛行影院不許錯過！坐在飛行椅上，一邊遨遊天際，一邊大飽眼福那些嶺南古今的標誌性美景，每一幀都震撼炫酷～

蝶舞飛輪 夢幻唯美的摩天輪

廣州融創樂園還有很多適合親子的項目，大朋友小朋友在這裏都能夠感受到滿滿的童心，坐上美輪美奐的摩天輪，近距離接觸藍天白雲吧！

花苑奇境

花苑奇境是室內外夢幻華麗場景相結合的大型懸掛過山車，登上穿梭列車，開啟一場奇遇之旅吧！

花園派對

每次坐上旋轉木馬都感覺自己此刻回到了童年，在夏日微風裏，所有煩惱都忘卻了～

雙龍飛舞 雙軌雙車過山車

兩條不同設計走向軌道的過山車同時發射，逆向彈射到50米高空，再垂直俯衝加速，驚險指數滿分！

怒海狂濤 雙提升激流勇進

乘坐救生船，置身感受洪水等沉浸式場景，再激流而下感受夏日水花的清涼衝擊！

這個暑假還等什麼，還有更多好玩的項目在等着大家呢，這個夏天來廣州融創樂園度假吧！

廣州融創樂園

地址：廣東省廣州市花都區鳳凰北路78號

交通：

1. 廣州南站地鐵站K口沿二號線至嘉禾望崗地鐵站，轉3號線（北延線）至高增地鐵站，換轉9號線至花都廣場，步行至曙光路公交站，乘花6路至石崗村總站，步行至融創文旅城。

2. 廣州北站步行至中醫福寧分院公交站，乘花6路至石崗村總站，步行至融創文旅城。

3. 廣州東站地鐵站（G口）沿三號線（北延線）至高增地鐵站，換轉9號線至馬鞍山公園地鐵站（D口），步行至雅居樂（鳳凰路）公交站，乘花8路至三東村總站公交站，步行至融創文旅城。



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