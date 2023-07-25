上門收行李｜機管局x順豐一條龍服務附收費詳情　日本4機場早實施

機管局推出上門收行李服務！由即日起，機管局聯同順豐速運提供「上門行李託運服務」，乘客繳付$370起的服務費，便會有專人上門辦理寄存行李手續，並直接將行李運往香港國際機場並送上飛機。帶備多件行李的乘客不需要拖著行李四圍揗，便能輕鬆前往機場，即睇香港以及日本的「上門收行李」資訊。



機管局推出上門收行李服務！

即日起，機管局聯同順豐速運提供「上門行李託運服務」，方便不想自己拖行李往機場的旅客。選用服務的旅客只要在身處的地點/家中等候，機管局及順豐速運的員工便到場為行李磅重、收行李，交機票。其後，將行李直接運往香港國際機場。行李通過安全檢查後，會被送上飛機。

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「上門行李託運服務」暫時只限國泰航空的乘客使用。欲使用服務的旅客需先在網上完成預辦登機手續，並到順豐速遞網頁（https://baggageservice.sf-express.com/aa_baggage_2/#/zh/）預約收件時間及申報身處地點。

帶備多件行李的乘客不需要拖著行李「四圍揗」，便能輕鬆前往機場（陳嘉元攝）

服務費方面，首件行李收費為$370，其後每件$180。旅客可於航班起飛前14天至航班起飛前12小時期間預約使用服務，最遲可供選擇的收取行李時間為航班起飛前的5小時。而每日可供選擇的收取行李時間為 08:00 - 21:00。若大家擔心行李會在運送期間出現意外，例如撞毀或因塞車而來不及送上飛機，可預先購買旅遊保險作保障。收費、細則及條件等，請自行查詢各大保險公司。

（圖片來源：Unsplash@brevite）

日本航空已有相關服務 名古屋/關西/羽田/成田機場適用

在日本，有航空公司亦提供「上門收行李服務」。當中，日本航空為新特麗亞名古屋中部國際機場、關西國際機場、東京國際機場（羽田機場）以及成田國際機場的乘客提供相關服務。收費會根據旅客所在地及行李尺寸而有所不同，由2,640日圓（約港幣$146）起。

新特麗亞名古屋中部國際機場（圖片來源：新特麗亞名古屋中部國際機場）

大家使用服務前，同樣需要預先在網站預約（https://www.abc.jalabc.com/form/t101/?kcd=9201&gcd=1&_ga=2.195575020.1714096051.1690255749-1033827620.1690255749）。不過，跟香港不一樣。日本航空並不能將行李直接送上飛機。大家要憑登記單，在機場取回行李並辦理登機手續，方能登機。