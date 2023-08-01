加拿大航空新來加人士計劃　移民升學機票9折/攜寵移居/免費SIM卡

移民或海外升學，加拿大是不少香港人會考慮選擇的國家。移民的準備工作繁複，由收拾行李細軟至辦理一切所需手續，難免令人感到千頭萬緒。加拿大航空有「新來加人士計劃」，目的為新來加人士提供所需資訊，協助新移民適應加拿大生活及減輕負擔。移加人士可透過此計劃，於限時内用九折優惠預訂由香港前往加拿大的單程機票，亦可使用指定合作夥伴提供的寵物移民服務，輕鬆帶同寵物一同移民。



乘加拿大航空飛加國有優惠

由即日起至 2023年8月15日，旅客於加拿大航空官網能以九折價錢預訂由香港前往加拿大任何城市的單程機票，為移居加拿大的費用有一點節省。此折扣適用於由即日起至2024年 3月31日期間飛行的航班，可預訂經濟艙、豪華經濟艙和商務艙機票。旅客可聯絡香港銷售辦事處（hkg.sales@aircanada.ca），以獲取指定促銷代碼。

（加拿大航空 提供）

攜寵物同行移民

加航有寵物客艙服務，是現時唯一一間於香港直航往返加拿大會提供寵物客艙的航空公司。加航旅客可攜帶寵物愛貓/愛犬進入客艙，只需確保寵物能在放置您前方座位下的寵物箱籠中舒適站立、轉身或躺下，即可攜寵同行。每班加航航班的客艙可容納最多十隻寵物，寵物箱籠的實際尺寸因應航班機型而定。詳細資訊請查閱加拿大航空網站。

為協助主人帶同寵物移居加拿大，加航與寵物移民公司提供專業的寵物接送服務，合作夥伴的服務覆蓋全球，也為加航空旅客提供優惠。加航的合作夥伴——寵物移民公司 Pet Movers HK有超過二十年的專業經驗，旅客可透過計劃為安排由 Pet Movers 賓士 Vito 車隊提供往香港國際機場的單程豪華接送服務，並能獲 HK$500積分折扣。

（加拿大航空 提供）

此外，另一合作夥伴 Pet Holidays Hong Kong 亦提供一站式寵物移民服務，香港地區出發的加拿大航空旅客可透過計劃享有 HK$5,000 寵物出入境文件手續免費優惠及接送服務（外島除外）。

機上可用免費短訊收發服務

加航旅客可免費註冊成為Aeroplan會員，在辦理登機手續前，於預訂資訊中加入Aeroplan 會員號碼，可享加航的機上免費短訊收發服務。只需在起飛後連接至機上的 Wi-Fi，並選擇「免費收發訊息」 選項，輸入您的姓氏和座位號碼，即可與親朋好友於旅途中保持聯繫。同時，可在機上使用Apple 的 iMessage、Meta 的 Messenger 和 WhatsApp、Google 的 Messages ，以及 Rakuten 的 Viber，但不支援發送照片、影片及附件。

（加拿大航空 提供）

機上取免費SIM卡

最後，加航與加拿大流動通訊供應商 Bell合作，為旅客提供SIM 卡優惠。旅客乘加航前往加拿大時，可向機艙服務員索取一張免費SIM卡，並在飛行旅程中啟動，助節省金錢和時間，並可以在抵埗後立即使用。旅客抵埗後便無需在目的地尋找商店及購買當地SIM卡。