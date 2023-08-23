洗衫｜疑似港人霸酒店洗衣機逾2個鐘不罷休　酒店洗衣1項禮貌須知

有遊日旅客於網上表示，上月入住福岡一所酒店時，遇到說粵語的疑似香港住客霸佔公共洗衣機——無視正排隊的住客，不斷洗衣服逾2小時，事件讓同場的住客同感無奈，而酒店處理事件的方式同樣令事主感到無助。



（圖片來源：FB＠Natalie Wong）

疑似港人霸佔酒店洗衣機 洗極都未洗完

有網民日前於網上旅遊群組——「日本九州旅遊情報」上透露，自己在7月31日入住日本福岡天神東方快捷酒店期間，於輪候使用洗衣機時，遇到說粵語的疑似香港住客霸佔酒店的公共洗衣機，洗極都未洗完。

事主表示，該2名住客事前已用洗衣機洗了一轉衣服，怎料他們把衣服收起後，無視其他正在排隊的住客，依然繼續使用，繼續重新將洗衣設定為洗衣及乾衣2小時，讓其他人需要至少輪候超過2小時才能洗到衣服。

（截圖來源：FB＠日本九州旅遊情報）

酒店住客人睇不過眼 酒店回應使事主大感無助

事主其後發現其他正輪候洗衣機、目睹事件的當地、疑似台灣的華裔住客亦大感無奈。為求盡快洗好衣服，事主其後向職員求助。不過，職員則表示，他們不會將客人的衣服回收，只有待客人自行收回。這意味客人自覺取回衣物前，其他客人則不能使用洗衣機，讓事主相當無助。

肇事的福岡天神東方快捷酒店（圖片來源：Booking.com）

有網民指，住客霸佔酒店洗衣機的行為自私，認為他們「人無恥，便無敵」，亦有香港網民覺得若肇事住客真是香港人，會影響香港人在外地給人的觀感有損形象。

酒店洗衣禮貌 未能及時取回衣服請托職員代收

此外，有網民指出，若預計自己洗衫後未能及時取回自己的衣服，應先通知職員，好讓職員代為將衣服收起，以免影響他人使用。另外有網民表示，網店的洗衣房通常會設有籃子，大家若遇到洗好但未有人取回的衣服，可以將相關衣服放進籃子讓物主期後領取。不過，亦有人指出今次事件酒店亦有改善之處，酒店應增加洗衣機，加快客人洗衣服的所需時間。