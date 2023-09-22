韓國旅行SIM卡｜南韓數據4大優惠每日$6.3起　最多30天按日計亦得

遊韓國來個快閃旅行，無論去首爾、釜山或濟州，出發前都要做足準備，最緊要有數據！記者為大家推介4個韓國至抵旅遊SIM卡或WIFI選擇，最平每日只需$6.3，無限4G上網！



韓國旅遊SIM卡 1｜KT Olleh 韓國無限量4G預付費上網SIM卡 於Klook購買

KT Olleh 為韓國當地的電訊商，服務覆蓋全韓國，包括釜山。SIM卡服務內容分為「只提供數據」和「包括數據、來電和來電文本」。KT Olleh的旅遊SIM卡提供全速4G上網不降速，適合用量多的旅客。使用天數分為3、5、10、20、30天，最平每日只需HKD$12.6！旅客更可以在韓國任何機場直接領取，非常方便。

KT Olleh 韓國無限量4G預付費上網SIM卡

使用天數：3天｜5天｜10天｜20天｜30天

價格：$106｜$144｜$205｜$321｜$380（每日平均$12.6起）

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韓國旅遊SIM卡 2｜SKT 韓國無限流量4G上網SIM卡 於Klook購買

韓國SKT無限流量4G上網SIM卡同樣分為「只提供數據」和「包括數據、來電和來電文本」兩種服務內容，使用天數分1至30天共6款，最平每日只需$12.2！旅客更可以在韓國不同機場直接領取，落機即刻就用得！

SKT 韓國無限流量4G上網SIM卡

使用天數：1天｜3天｜5天｜10天｜20天｜30天

價格：$34｜$93｜$140｜$196｜$316｜$368（每日平均$12.2起）

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韓國旅遊SIM卡 3｜SK Telecom 4G無限數據卡 最多支援30天 於01網購購買

首爾和釜山等旅遊熱點之外，不少香港人近年都會深度遊韓國，發掘當中有趣的景點。既然要深度遊，就需要一張有效日期更長的sim卡，而SK telecom的sim卡，最多可支援30天4G的數據用量，最高的數據量更高達90GB，無論是拍片之後上載至社交媒體，或者下載任何媒體都有足夠的數據量支援。

SK Telecom 4G 無限數據卡

使用天數：5天｜8天｜10天｜15天｜30天

價格：$45｜$65｜$95｜$145｜$235（每日平均$7.8起）

SK Telecom 4G 無限數據卡搶先購買👉🏻01網購

韓國隨身WIFI 4｜KT Olleh 韓國4G隨身WiFi 於Klook購買

WiFi蛋同樣是不少人的選擇，因為可以靈活選擇日數並按天計費。KT Olleh 4G隨身WiFi細小輕巧，即使帶出門亦相當方便。而且KT Olleh WiFi能夠覆蓋韓國全境，提供50mbps上傳速度及150mbps的下載速度，最多可連接3部裝置，有8小時電量。旅客可以在韓國不同機場直接領取及歸還，每天只需$19！若3人同行，每人每日只需HKD$6.3！

KT Olleh 韓國4G隨身WiFi

使用天數：按天計算

價格：$19（3人同行，每人每日平均$6.3）

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