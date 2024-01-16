Klook優惠碼合集2024｜全球酒店快閃85折！旅遊活動最高減$100

Klook優惠碼合集｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年1月18日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

全球酒店快閃優惠 預訂即享85折

由即日起至即日至2月29日，以指定優惠碼預訂Klook酒店即享85折，最高折扣限額為HK$300，優惠更適用於全球酒店！

優惠碼：HOTEL300

日、台溫泉酒店快閃優惠 預訂即享9折

日本酒店9折

適用於香港用戶訂購日本酒店淨房住宿（Klook 不定時公佈的指定產品或活動除外）即享9折，最高折扣限額為港幣$180。每位用戶只可使用優惠碼乙次，並不能與其他優惠同時使用。優惠數量有限，先用先得。若數量已被使用完畢，你所領取的優惠碼亦隨即失效。優惠受條款及細則約束。

優惠碼：STAYJP10

台灣酒店住宿9折

適用於香港用戶訂購台灣酒店淨房住宿（Staycation、Klook 不定時公佈的指定產品或活動除外）即享9折，最高折扣限額為港幣$180。每位用戶只可使用優惠碼乙次，並不能與其他優惠同時使用。優惠數量有限，先用先得。若數量已被使用完畢，你所領取的優惠碼亦隨即失效。優惠受條款及細則約束。

優惠碼：STAYTW10

Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

App 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：HotelOnApp

Klook官方優惠碼 ｜泰國

指定責任旅遊活動HK$60折扣

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年1月19日

優惠碼：60THAILAND

指定泰國活動HK$100折扣

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年1月19日

優惠碼：THAI100

Klook官方優惠碼 ｜日本

橫濱景點/活動體驗/酒店減$50

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年2月29日

優惠碼：YOKOHAMA100

日本酒店9折優惠

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年2月29日

優惠碼：STAYJP10

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Citi Mastercard® 信用卡持卡人優惠碼

Citi Mastercard 客戶限定HK$80 折扣

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年1月31日

優惠碼：CITI23DJ80

Citi Mastercard 客戶限定HK$180 折扣

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年1月31日

優惠碼：CITI23DJ180

銀聯卡持卡人優惠碼

中國內地以外產品88折

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年1月31日

優惠碼：202401UPIHK

Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

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