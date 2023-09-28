機票優惠碼2023｜10月信用卡優惠+$500折扣　$3130起來回新西蘭

機票優惠碼2023！自從開關以來，加上外滙走低，不少香港人在放假期間都選擇出走一趟外國放鬆身心。《香港01》「好食玩飛」團隊為讀者集合了一系列最新的機票優惠碼及機票優惠，希望方便大家訂機票前瀏覽，慳得一蚊得一蚊！本文會不斷更新，即將計劃外遊的朋友不妨Bookmark本文及分享給朋友，一齊以最抵的價錢訂機票！會訂酒店及租車的朋友，亦不要忘記看看最新的酒店優惠碼及租車優惠碼！（最後更新日期：2023年9月27日）

機票優惠碼 ── Trip.com

Trip.com 機票優惠碼｜卡塔爾航空商務艙機票HK$200 優惠



優惠期：2023年9月4日至2023年10月1日

航班有效期：2023年10月1日-2024年3月30日

優惠碼：FXZPNEGMAA

《了解更多詳情》

Trip.com x 卡塔爾航空商務艙機票HK$200 優惠 (圖片來源：Trip.com)

Trip.com 機票優惠碼｜Mastercard® 卡預訂機票滿 HK$1,200 減 HK$60



注意：名額4000個，每週名額400個。每週名額將於優惠期內每週五凌晨12時至12時半之間更新，先到先得，額滿即止。

優惠期：2023年8月4日至2023年10月12日

優惠碼：MCFLY

《了解更多詳情》

Trip.com x Mastercard® 卡預訂機票滿 HK$1,200 減 HK$60 (圖片來源：Trip.com)

機票優惠碼 ── 永安旅遊

永安旅遊 機票優惠｜中銀信用卡x週三喜飛 中銀Visa/Mastercard信用卡客戶優惠泰國、越南及菲律賓*機票勁減高達$300



優惠期：9月27日

詳情：預訂指定航點來回機票滿 $1,800 (未連稅)即勁減$300! 適用於指定熱門航點:曼谷、清邁、布吉島、蘇梅島、胡志明市、峴港、河內、馬尼拉、宿霧 )

優惠碼：BOCT020

名額：150個

《了解更多詳情》

中銀信用卡X週三喜飛 中銀Visa/Mastercard信用卡客戶優惠泰國、越南及菲律賓*機票勁減高達$300 (圖片來源：永安旅遊)

永安旅遊 機票優惠｜新西蘭航空無門檻$350折扣優惠 來回新西蘭折後 $3130 起（未連稅）



於網上訂購香港出發~奧克蘭/基督城/威靈頓/皇后鎮/但尼丁 /羅德魯阿之新西蘭航空單程或來回機票，無門檻享$350即時折扣

優惠期：2023年9月22日至10月5日

優惠碼：CA515

《了解更多詳情》

永安旅遊 x 新西蘭航空無門檻$350折扣優惠 (圖片來源：永安旅遊)

永安旅遊 機票優惠｜斐濟航空 香港來回楠迪機票 每位減$500



優惠期：2023.09.01-2023.11.30

優惠碼：BT234

《了解更多詳情》

永安旅遊 x斐濟航空 香港來回楠迪機票 每位減$500 (圖片來源：永安旅遊)

永安旅遊 機票優惠｜買大韓航空機票 免費獲得使用仁川機場貴賓室一次



現凡訂購大韓航空單程/來回機票，來往香港至亞洲/歐美各地【經仁川機場轉機*】，每位可免費獲得使用仁川機場貴賓室一次(名額有限，先訂先得)

優惠期：即日至2023年12月31日(晚上11時59分)

《了解更多詳情》

永安旅遊 大韓航空機票優惠 免費使用仁川機場貴賓室 (圖片來源：永安旅遊)

😍更多旅遊優惠😍