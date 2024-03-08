Klook優惠碼合集2024｜獨家全球酒店85折減$350

Klook優惠碼合集2024｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年4月3日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday《香港01》獨家全球酒店85折 最高減$350

優惠：逢星期一預訂Klook全線酒店，單一消費滿$1500，即享85折優惠，最高減$350。數量有限，送完即止。

使用次數：1次／用戶

優惠碼：HOTELMONHK01

優惠期：2024年3月11日 至 4月29日，逢星期一

Klook 珠海/廣州樂園優惠碼 ｜低至半價

香港用戶於Klook預訂指定珠海及廣州旅遊產品，單一訂購滿HK$600享半價折扣優惠，最高減HK$300 。

🔥[半價] 5大人氣樂園門票🔥

1. 珠海長隆宇宙飛船 （雙人票原價：HK$ 606 ➡️ 折後：HK$306起)

2. 珠海長隆海洋王國（雙人票原價：HK$ 807 ➡️ 折後：HK$507起)

3. 廣州熱雪奇蹟（酒店雙床房1間住宿HK$678起 ➡️ 折後：HK$378起)

4. 廣州長隆野生動物世界（大學生四人票 原價：HK$791 ➡️ 折後：HK$491起)

5. 廣州長隆歡樂世界（大學生四人票 原價：HK$639 ➡️ 折後：HK$339起)

6. 廣州長隆飛鳥樂園

優惠碼：EASTER50CN

優惠期：由即日起 至2024年4月7日

🌸日、韓、台櫻花季🌸

日韓台賞櫻團9折

優惠碼：CHEERY50

優惠期：即日 至 2024年4月30日

日韓台租車/機場接送/包車/火車93折

優惠： 滿港幣$800即享93折，最高折扣限額為港幣$105

優惠碼：CHERRYCAR7

優惠期：即日 至 2024年4月30日

Klook官方優惠碼

【限時優惠】西樹泡芙 65折

$20電子現金券 (1套10張)，平均每張$13起，10個QR code 可分次兌換

限時發售：即日起 至 2024年4月7日

換領日期：2024年11月30日或之前

立即購買

復活節限定優惠

優惠：購買全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠，數量有限，送完即止！

使用次數： 1 次/用戶

優惠碼：EASTERJOY25

提早預訂復活節活動

優惠：購買全線活動滿HK$1,200即享HK$70折扣優惠，數量有限，送完即止！

使用次數： 1 次/用戶

優惠碼：EASTERJOY70

復活節抵Deal多買多減

優惠：購買全線活動滿HK$2,500即享HK$150折扣優惠，數量有限，送完即止！

使用次數： 1 次/用戶

優惠碼：EASTERJOY150

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

APP 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：HotelOnApp

Klook官方優惠碼 ｜日本

西武川越一日券7折

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：HKKAWA30

西武鐵道一日券7折

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：HKSEIBU30

日韓台賞櫻團9折

優惠： 滿HK$500 即減 HK$50

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：CHERRY50

🌸2024熱門賞櫻酒店推介🌸

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜泰國潑水節

泰國Spa及按摩活動限定93折

香港用戶訂購泰國按摩/SPA滿港幣$700即享93折，最高折扣限額為港幣$90

優惠期：即日 至 2024年4月15日

優惠碼：SONGKRANSPA

泰國租車/機場接送/包車/火車9折

香港用戶訂購泰國租車/機場接送/包車/火車滿港幣$450即享9折，最高折扣限額為港幣$60

優惠期：即日 至 2024年4月15日

優惠碼：SONGKRANCAR

Klook官方優惠碼 ｜澳紐

澳紐酒店／景點／活動減HK$150

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：ANZTTD150

澳紐租車減HK$150

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：ANZCAR150

Klook官方優惠碼 ｜馬來西亞

馬來西亞私人機場接送10%折扣優惠 (只適用於KUL / PEN / TWU / JHB / BKI 機場)

優惠期：即日 至 2024年4月7日

優惠碼：HK24MY10

私人機場接送優惠碼

預訂法國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於CDG去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24CDG

預訂英國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於LHR去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24LHR

西班牙法國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於BCN去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24BCN

預訂泰國機場私人接送服務可享10%折扣

*僅適用於BKK & DMK去程 / 回程接送及經濟房車 4 人座及客貨車型 11 人座車型

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24BK10

預訂泰國機場私人接送服務可享10%

*僅適用於HKT去程 / 回程接送及經濟房車 4 人座及客貨車型 11 人座車型

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24HKT10

預訂義大利機場私人接送服務可享85折

*僅適用於 FCO 去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24FCO

預訂義大利機場私人接送服務可享85折

*僅適用於 MXP 去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24MXP

預訂荷蘭機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於AMS去程 / 回程接送）

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24AMS

預訂葡萄牙機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於LIS去程 / 回程接送）

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24LIS

預訂德國機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於BER去程 / 回程接送）

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24LIS

銀聯卡持卡人優惠碼

3月｜中國內地以外產品88折

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年3月1日 至 2024年3月31日

優惠碼：202403UPIHK

Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

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