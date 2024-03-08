Klook優惠碼合集2024｜獨家全球酒店85折減$350
Klook優惠碼合集2024｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年4月3日）
Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday《香港01》獨家全球酒店85折 最高減$350
優惠：逢星期一預訂Klook全線酒店，單一消費滿$1500，即享85折優惠，最高減$350。數量有限，送完即止。
使用次數：1次／用戶
優惠碼：HOTELMONHK01
優惠期：2024年3月11日 至 4月29日，逢星期一
Klook 珠海/廣州樂園優惠碼 ｜低至半價
香港用戶於Klook預訂指定珠海及廣州旅遊產品，單一訂購滿HK$600享半價折扣優惠，最高減HK$300 。
🔥[半價] 5大人氣樂園門票🔥
1. 珠海長隆宇宙飛船 （雙人票原價：HK$ 606 ➡️ 折後：HK$306起)
2. 珠海長隆海洋王國（雙人票原價：HK$ 807 ➡️ 折後：HK$507起)
3. 廣州熱雪奇蹟（酒店雙床房1間住宿HK$678起 ➡️ 折後：HK$378起)
4. 廣州長隆野生動物世界（大學生四人票 原價：HK$791 ➡️ 折後：HK$491起)
5. 廣州長隆歡樂世界（大學生四人票 原價：HK$639 ➡️ 折後：HK$339起)
6. 廣州長隆飛鳥樂園
優惠碼：EASTER50CN
優惠期：由即日起 至2024年4月7日
🌸日、韓、台櫻花季🌸
日韓台賞櫻團9折
優惠碼：CHEERY50
優惠期：即日 至 2024年4月30日
日韓台租車/機場接送/包車/火車93折
優惠： 滿港幣$800即享93折，最高折扣限額為港幣$105
優惠碼：CHERRYCAR7
優惠期：即日 至 2024年4月30日
Klook官方優惠碼
【限時優惠】西樹泡芙 65折
$20電子現金券 (1套10張)，平均每張$13起，10個QR code 可分次兌換
限時發售：即日起 至 2024年4月7日
換領日期：2024年11月30日或之前
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復活節限定優惠
優惠：購買全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠，數量有限，送完即止！
使用次數： 1 次/用戶
優惠碼：EASTERJOY25
提早預訂復活節活動
優惠：購買全線活動滿HK$1,200即享HK$70折扣優惠，數量有限，送完即止！
使用次數： 1 次/用戶
優惠碼：EASTERJOY70
復活節抵Deal多買多減
優惠：購買全線活動滿HK$2,500即享HK$150折扣優惠，數量有限，送完即止！
使用次數： 1 次/用戶
優惠碼：EASTERJOY150
APP首次購物即享95折優惠
使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp
APP 首次下單酒店商品享95折優惠
使用平台：只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp
Klook官方優惠碼 ｜日本
西武川越一日券7折
優惠期：即日 至 2024年4月30日
優惠碼：HKKAWA30
西武鐵道一日券7折
優惠期：即日 至 2024年4月30日
優惠碼：HKSEIBU30
日韓台賞櫻團9折
優惠： 滿HK$500 即減 HK$50
優惠期：即日 至 2024年4月30日
優惠碼：CHERRY50
🌸2024熱門賞櫻酒店推介🌸
Klook官方優惠碼 ｜泰國潑水節
泰國Spa及按摩活動限定93折
香港用戶訂購泰國按摩/SPA滿港幣$700即享93折，最高折扣限額為港幣$90
優惠期：即日 至 2024年4月15日
優惠碼：SONGKRANSPA
泰國租車/機場接送/包車/火車9折
香港用戶訂購泰國租車/機場接送/包車/火車滿港幣$450即享9折，最高折扣限額為港幣$60
優惠期：即日 至 2024年4月15日
優惠碼：SONGKRANCAR
Klook官方優惠碼 ｜澳紐
澳紐酒店／景點／活動減HK$150
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年4月30日
優惠碼：ANZTTD150
澳紐租車減HK$150
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年4月30日
優惠碼：ANZCAR150
Klook官方優惠碼 ｜馬來西亞
馬來西亞私人機場接送10%折扣優惠 (只適用於KUL / PEN / TWU / JHB / BKI 機場)
優惠期：即日 至 2024年4月7日
優惠碼：HK24MY10
私人機場接送優惠碼
預訂法國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於CDG去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24CDG
預訂英國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於LHR去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24LHR
西班牙法國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於BCN去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24BCN
預訂泰國機場私人接送服務可享10%折扣
*僅適用於BKK & DMK去程 / 回程接送及經濟房車 4 人座及客貨車型 11 人座車型
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24BK10
預訂泰國機場私人接送服務可享10%
*僅適用於HKT去程 / 回程接送及經濟房車 4 人座及客貨車型 11 人座車型
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24HKT10
預訂義大利機場私人接送服務可享85折
*僅適用於 FCO 去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24FCO
預訂義大利機場私人接送服務可享85折
*僅適用於 MXP 去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24MXP
預訂荷蘭機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於AMS去程 / 回程接送）
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24AMS
預訂葡萄牙機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於LIS去程 / 回程接送）
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24LIS
預訂德國機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於BER去程 / 回程接送）
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24LIS
銀聯卡持卡人優惠碼
3月｜中國內地以外產品88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年3月1日 至 2024年3月31日
優惠碼：202403UPIHK
Klook Stay+套票方案
Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。