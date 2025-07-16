日本SIM卡推介5款｜每日$5.6起！無限數據／一插即用／全國通用
日本SIM卡推介｜去日本旅行，除了準備請假、買機票、訂酒店之外，還有一樣細微卻至關重要的東西，就是SIM卡。去旅行無得上網，旅行體驗瞬間大打折扣，以下5款在日本使用的SIM卡推介給大家，當中最平更低至每日$5.6！詳情即看下文！
日本旅遊SIM卡【1】Uroaming——每天最高1GB、4G網速SIM卡、$23起
如果500MB的數據流量不足以應付一天的需要，或者可以選擇Uroaming的SIM卡，它最高支援一天1GB的流量4GB數據流量，適合在旅程期間享用更多網上娛樂。另外，方案設有3、5、8、10、15、30天的使用限期，旅客可以按行程日期自行選擇，更有彈性。SIM卡的價錢由$23起。
UROCOMM 4G網速SIM卡
使用天數：3、5、8、10、15、30天
價格：$23（每日平均$7.6起）
網速：最低 4G（每天500MB）
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日本旅遊SIM卡【2】JAPAN SIM——涵蓋日本多個城市、最多31日、不限流量
JAPAN SIM卡提供5G無限數據，最長的使用期限可達30天，而且範圍涵蓋甚廣，如東京、大阪、名古屋、福岡及北海道，設定簡單快捷，可說是一插即用。此外，無論多少天數據都不限流量，對於網速有要求，或需透過網絡處理急事的朋友尤其合適。
JAPAN SIM 5G網速SIM卡
使用天數：5、8、12、16、30天
價格：$132起（每日平均$26.4起）
網速：最低 5G（不限流量）
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日本旅遊SIM卡【3】自然日 4G網速SIM卡——3-30天自由選擇、1GB-100GB方案
自然日提供最高4G 100GB流量的SIM卡，而且日數由3-30天都能自由選擇，就連流量也可由1GB至100GB之間選擇，對安排行程，及旅行經費預算十分便利。另外不得不提，SIM卡不用親自前往指定地點領取，而是採用快遞方式送到府上，省卻不少時間。
自然日 4G網速SIM卡
使用天數：3-15、20、30天
價格：$54.76起（每日平均$18.25起）
網速：最低 4G（1GB）
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日本旅遊SIM卡【4】Cool Data Sim——4G/5G流量、最長30日、$24起
Cool Data Sim的SIM卡提供高速的4G或5G網絡，優點是可以在香港機場，或本地平郵兩種方式預先取卡，而且設定簡單易用。此外，SIM卡最長日期可達30日，無論是短途旅行還是長期逗留，都可因應使用者自行決定，而SIM卡的最低售價由$22起。
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Cool Data Sim 4G/5G SIM卡
使用天數：3、5、8、7、10、15、30天
價格：$22起（每日平均$7.33起）
網速：最低 4G（每天500MB）
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日本旅遊SIM卡【5】Softbank 4G e SIM卡——5-8天自由選擇、電郵開通
Softbank的日本4G eSIM卡提供不限流量，或每日500MB高速網路的流量方案，使用天數由5-8天、10、15天彈性選擇，非常方便用家規劃行程。此外，使用e SIM的好處是不用到實際地點領取，只需經電郵開通即可，不用在機場上手忙腳亂地拔出手機插槽。
Softbank 4G網速SIM卡
使用天數：3-15、20、30天
價格：$17起（每日平均$5.6起）
網速：最低 4G（每天500MB）
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