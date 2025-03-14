日本櫻花2025｜5個賞櫻秘密公開　竟有綠色櫻花？這裡最多櫻花樹

日本櫻花2025｜日本櫻花季即將來臨，打算到日本賞櫻的朋友在出發前當然要做足功課！《香港01》「好食玩飛」整合5個賞櫻必備的小知識、小秘密，助你擁有完美賞櫻體驗！



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日本賞櫻秘密【1】日本的國花不是櫻花？

不是！在日本護照、神社寺廟、皇室等場合中，經常使用菊花代表日本。不過，亦有人認為櫻花較菊花親民，且深受愛戴，比起菊花更適合作為國花。目前日本法律並沒正式規定國花，如果有的話你覺得應該是哪呢？

日本護照上印有金黃色的菊花紋。（資料圖片）

日本賞櫻秘密【2】這種櫻花竟是綠色？

日本除了粉色系櫻花，更有稀有的綠色櫻花「御衣黃」！御衣黃只會在剛開花時呈現綠色，其後就會變黃。在東京、京都、大阪等地都可以見到！

御衣黃在江戶時代中期已經出現，是基於山櫻花的日本原產櫻花品種。

以下為大家推薦幾個欣賞綠色櫻花的景點：

東京：皇居、新宿御苑、中川公園、國營昭和紀念公園、多摩森林科學園等

大阪：大阪造幣局櫻花隧道、大阪公立大學附屬植物園

京都：京都仁和寺、平野神社、京都御苑、岩上神社



日本賞櫻秘密【3】日本最多櫻花地方是...

被列為世界遺產、位於奈良縣的吉野山！吉野山有200種、共3萬棵的櫻花樹。吉野山分為下千本、中千本、上千本和奧千本，預計今年3月底起從下千本開花，一路開至奧千本。

除了吉野山，埼玉縣的狹山湖、北海道松前公園、岩手縣北上展勝地、岩手縣姬神櫻花公園、群馬縣櫻山公園，也是日本最多櫻花樹的景點。

日本賞櫻秘密【4】賞櫻必須配美酒？

古代日本人相信櫻花盛開代表豐收的好兆頭，所以會在櫻花盛開的季節在樹下賞花，並以酒敬神感謝上天的恩賜。直至現在還是有不少日本人遵守這項傳統文化，在賞櫻季節前往景點野餐及喝酒呢！

日本人會在櫻花「花見」於樹下擺放酒品供奉，祈求來年穀物豐收。

日本賞櫻秘密【5】賞櫻應該穿甚麼和服？

日本和服的花紋和顏色會隨著季節變化，因此在賞櫻季應該穿著以櫻花、桃花、蝴蝶、花鳥等活潑靈動的花色及圖案為主，搭配明亮色系的和服。

春天（櫻花季）：以活潑靈動的花色為主，如櫻花、桃花、菖蒲、紫藤、山茶花、蝴蝶、花鳥、牡丹等圖案

夏天（花火季）：以表達清涼的花色為主，如紫陽花、牽牛花，竹葉、螢火蟲、百合、水波紋、朝霞等圖案

秋天（楓葉季）：以傳遞秋意的花色為主，如紅葉、菊花、桔梗，蘆葦、果實、唐草等圖案

冬天（白雪季）：以冬日應景的花色為主，如梅花、山茶花、雪、吉祥等圖案



在春天賞櫻不宜穿著顏色太深沉的和服。

根據日本和服店「京櫻和服」的說法，年輕女子更傾向於鮮亮、大塊花紋圖案的和服，年長女性穿小花、暗紋更顯氣質。此外，身高較高的人可以選擇花紋重心在上的圖案；個子小的則推薦選擇花紋較散、重心在下的圖案。

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