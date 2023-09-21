國泰機票優惠｜買1送1二人行飛日韓泰21航點　東京¥2377起包行李

國泰有「買一送一」機票優惠，二人同行，一人免費，包2件23kg寄艙行李，但優惠要經內地旅遊平台「飛豬旅行」手機 APP （內地版） 訂票。即睇飛日/韓/泰澳/法/美人均價錢！



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（圖片截圖︰飛豬旅行官網）

今次優惠國泰航空官網沒有資料，而優惠機票出發日期至2024年2月10日 （旺季日子除外）。二人同行，人均票價參考以下（來回連稅人民幣計算）：

【日本】東京 ¥2,377起、大阪 ¥2,381起、福岡 ¥1,993起、名古屋 ¥2,092起

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福岡酒店推介︰福岡酒店10大推介｜1分鐘到博多站／人均$79起／親子多人房型

名古屋酒店推介︰名古屋酒店9大推薦人均$161起！1分鐘到車站+免費宵夜拉麵+浸溫泉

【韓國】首爾 ¥1,798起

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【泰國】曼谷/布吉 ¥1,670起

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【新加坡】新加坡 ¥1,838起

新加坡酒店推介︰新加坡酒店7大推介！無邊際泳池賞日落 被綠色植物包圍的酒店

【越南】胡志明市 ¥1,665起

【馬來西亞】吉隆坡 ¥1,653 起

【印尼】泗水 ¥1,614 起、峇厘 ¥1,619 起

【法國】巴黎 ¥5,018起

【美國】洛杉磯$5,046 起

【澳洲】墨爾本 ¥4,472起、悉尼 ¥4,549起

【阿聯酋】杜拜 ¥4,921起

【以色列】特拉維夫 ¥4,753 起

【印度】德里 ¥3,202起、孟買 ¥3,266起

【孟加拉】達卡 ¥3,819 起

機票有效期：2-7日 （短線航點） / 1個月 （長線航點）

出發日期︰2023年9月23日-2024年2月10日（旺季日子除外）

優惠期限︰2023年9月21日-9月28日

網站資訊︰https://shorturl.at/tU368

取機票優惠2步︰

【1】在飛豬App機票頁面選擇對應航線和日期後點擊（搜索機票）

*旅行日期至2024.2.10，選擇航班日期時需滿足在目的地停留天數限制（詳見活動頁面規則）。

【2】選擇含有「買一送一均價」的票價點擊預訂（兌換配額有限，先到先得)，填寫2位乘客信息。

*人數必須揀2人才見到優惠，價錢旁會寫「買一送一人均價」