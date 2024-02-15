東京溫泉酒店11間推介｜2分鐘到地鐵站／上野新宿都有／人均$239

東京溫泉酒店推介2024！東京可能是香港人最愛旅遊城市，晴空塔、淺草雷門、新宿購物和美食，吸引旅客去完又去。本文介紹11間東京市中心備有溫泉設施住宿，讓你可以逛街購物之後，回到酒店享受溫泉浴，不僅地點方便，部分還設有私人風呂及早餐任食築地直送刺身！有興趣可以順道留意秋葉原酒店推介、上野酒店推介、箱根溫泉酒店推介以及Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

（圖片來源：小紅書@奢游國際旅行定制）

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東京溫泉酒店推介【1】明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉（Myoujin-no-Yu Dormy Inn Premium Kanda, Akihabara Hot Spring）

明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉 （Myoujin-no-Yu Dormy Inn Premium Kanda, Akihabara Hot Spring）位於岩本町站附近，毗鄰秋葉原。餐飲方面，酒店包每人一個自助早餐，晚上酒店亦提供免費拉麵，另外酒店附近亦有很多咖啡廳、餐廳及居酒屋，營業時間大約到晚上9時。於Agoda獲得9/10的評分，不少人都認為酒店的職員態度好，可以即時解決問題，另外交通方便也是另一個加分位，5分鐘即到JR站，而前往銀座線更只需要30秒。

明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉 （Myoujin-no-Yu Dormy Inn Premium Kanda, Akihabara Hot Spring）

房價：人均HKD457起（大床房附書桌；包米明蕎麥麵、公眾浴場每日2份）

地址：1-16 Kanda-sudacho, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 104-0041

交通：JR神田站步行7分鐘

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東京溫泉酒店推介【2】新宿苑溫泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Shinjuku）

2019年開業的「新宿由緣溫泉酒店」，距離新宿御苑前站和新宿三丁目站僅需步行8分鐘。酒店設計融合了許多傳統的日式元素，最大亮點是頂層的露天溫泉，有室內和露天浴池，所有的溫泉都是從箱根直送而來，客人可以一邊泡著溫泉，一邊欣賞新宿鬧市的美景。酒店提供的普通雙人客房面積為129至215平方呎，還提供3、4人同住的日式客房，每房可免費容納一名5歲或以下的小童，是近年極受歡迎的網紅酒店。

新宿苑溫泉日式旅館 （Onsen Ryokan Yuen Shinjuku）

房價：人均$713起

地址：東京都新宿區新宿 5-3-18

交通：乘搭都營地下鐵丸之內線至新宿三丁目站，由C8號出口徒步9分鐘。

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東京溫泉酒店推介【3】代田由緣別邸溫泉旅館（Yuen Bettei Daita）

想要體驗傳統日式溫泉旅館的風情，到東京旅遊也不必走太遠，2019年開業的「代田由緣別邸溫泉旅館」位於離新宿僅12分鐘車程的「世田谷代田站」旁邊，方便客人在市中心遊玩！旅館設有兩個大浴場，分別以不同的日式造景和燈光效果營造出讓人平靜放鬆的氛圍，使用來自箱根蘆之湖的自源泉，具有美顏功效。旅館提供傳統和洋式客房，其中有配備私人風呂的房型可供選擇。每房可免費容納一名5歲或以下的小童，酒店還可免費提供最多一張嬰兒床。

代田由緣別邸溫泉旅館（Yuen Bettei Daita）

房價：人均$2,174起

地址：東京都世田谷區代田2丁目31-26

交通：乘搭小田急電鐵小田原線至世田谷代田站，由1號出口徒步2分鐘。

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東京溫泉酒店推介【4】Dormy Inn酒店 - 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）

Dormy Inn旗下的上野御徒町溫泉，有同系酒店的招牌設施溫泉大浴場，讓住客盡情享受舒適的溫泉浸泡，放鬆身心。大浴場分為男湯和女湯，並設有半露天設計，結合了舒適和隱私。住客就盛讚酒店大浴場通宵開放，泡完還免費冰棒、益力多，晚上9時半至11時更有免費湯麵。房間方面雖然不算大，但整體乾淨舒適，是一間性價比高酒店。

Dormy Inn酒店 - 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）

房價：人均$570起

地址：東京台東區上野公園 6-7-22

交通：JR上野站步行5分鐘。

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東京溫泉酒店推介【5】東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay ）

東京灣拉維斯塔酒店於2022年全新開業，酒店最大賣點是設有海景溫泉設施和無邊際泳池，酒店的大浴場設於頂層14樓，有室內或半露天浴池，客人可以欣賞到東京灣的美景。室內浴池使用來自埼玉縣三鄉市的天然溫泉，具有緩解關節疼痛和肌肉疼痛等功效。酒店客房在東京來說也算寬敞，部分房型還附設海景大浴缸。

此外，酒店地點便利，距離臨海線「市場前站」步行僅需3分鐘，酒店就在「豐洲市場」旁邊，自助早餐還可任食豐洲市場直送的刺身及海鮮，非常適合想早起到市場尋找新鮮美食的旅客！

東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay ）

房價：人均$537起

地址：東京御台場江東區豐洲6-4-40

交通：乘東京臨海高速鐵道至「東雲站」下車，步行約2分鐘。

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東京溫泉酒店推介【6】天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）

凌雲之湯御宿野乃淺草是Dormy Inn旗下的日式旅館，2019年開業。步行到筑波快線「淺草站」和淺草寺只需4分鐘左右，非常適合想在淺草周邊深度遊玩的旅客。酒店設有兩個大浴場，均採用含豐富礦物質的「黑湯」天然溫泉，讓遊玩一整天後的疲勞得以舒緩。

酒店內所有區域都使用榻榻米地板，客人進入大門後需要脫鞋。客房設計簡約，採用日式風格，雙人房面積從151至215平方呎不等。此外，酒店的早餐可以任食魚生刺身，包括三文魚、三文魚籽、吞拿魚腩蓉、甜蝦、油甘魚，建議考慮加購！

天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）

房價：人均$338

地址：東京淺草台東區淺草2-7

交通：從筑波快線淺草站步行前往約4分鐘，鄰近淺草寺和花屋敷。

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另外，Klook會員更可以Klook Stay+訂購酒店套票，包括酒店住宿連東京迪士尼門票及地鐵票，和酒店住宿連Skyliner京成電鐵車票，最多可節省HKD$43。其中，酒店住宿連Skyliner京成電鐵車票套票包一晚天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草雙人客房、Skyliner京成電鐵車票2張，往來成田機場至上野或日暮里站。立即登入Klook Stay+了解更多套票優惠。

東京溫泉酒店推介【7】上野車站世紀Spa酒店 - 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）

「上野車站世紀Spa酒店 - 人工鐳溫泉」位於上野JR車站附近，距離JR上野站僅步行5分鐘，交通方便。這間上野酒店出名可以浸溫泉，大浴場24小時開放，輕鬆洗去一身疲勞。酒店位於上野中心，周邊配套充足，大量的藥妝店、便利店、食肆餐廳等，去其他景點也很方便。

上野車站世紀Spa酒店 - 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）

地址：東京都台東區上野 6-8-16

交通：JR上野站步行5分鐘

價錢：人均$239起

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東京溫泉酒店推介【8】三井花園酒店汐留義大利街 （Mitsui Garden Hotel Shiodome Italia-gai/ Tokyo）

位於新橋的三井花園酒店汐留義大利街，距離汐留站只有5分鐘步行路程，附近環境寧靜，與熱鬧的新宿和上野有很大分別，適合不喜歡太多人的住客。酒店頂樓有大浴池，寬敞窗戶可以讓陽光照射進浴池，也可以邊泡溫泉邊欣賞市內風景。此外，更衣室還設梳妝空間，讓住客可以放鬆身心，盡情享受泡溫泉帶來的解壓時光。

三井花園酒店汐留義大利街 （Mitsui Garden Hotel Shiodome Italia-gai/ Tokyo）

地址：東京都港區東新橋2丁目14-24

交通：乘搭都營地下鐵大江戶線至汐留站，由8號出口徒步5分鐘。

價錢：人均$601起

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東京溫泉酒店推介【9】超級酒店Premier - 銀座（Super Hotel Premier Ginza）

位於東京中央區銀座的頂級超級酒店一直秉持著天然、有機和智能的理念，提供源自奧湯河原的溫泉大眾澡堂，是銀座唯一一家擁有天然溫泉的酒店。酒店走性價比路線，房間不算大但設計實用，而住客更可透過房內的電視屏幕，即時查看溫泉區的擁擠情況，非常便利！

超級酒店Premier - 銀座（Super Hotel Premier Ginza）

地址：東京都中央區銀座3丁目11-15

交通：乘搭東京地下鐵淺草線至東銀座站，由A7出口徒步1分鐘。

價錢：人均$450起

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東京溫泉酒店推介【10】多美迎高級銀座溫泉酒店（Dormy Inn Premium Ginza Hot Springs）

日本著名連鎖酒店品牌Dormy Inn分店遍佈全日本，集團於東京銀座再開新酒店，最大特色是設有天然溫泉大浴場，部分客房主打輕奢和風設計，有私人露台及檜木浴室，如同置身傳統日式溫泉旅館！酒店共有12層提供154間客房，供應單人房、雙人房及和式房間，其中位於12樓頂層和式客房以酒店旗下品牌「御宿 野乃」為靈感，由走廊至客房均舖上榻榻米，房內浴室更用上檜木浴池，有身處傳統溫泉旅館的感覺！

此外，酒店設有稱為「黑湯」的天然溫泉大浴場及桑拿等設備，完成一日行程之後，就可以酒店慢慢享受，消除旅程中的疲勞。歎完溫泉之後，酒店更會免費提供宵夜拉麵、雪糕及乳酸飲品等，每晚9時30分至11時都可以食到，不妨一試！

多美迎高級銀座溫泉酒店（Dormy Inn Premium Ginza Hot Springs）

地址：東京都中央區銀座6-16-8

交通：東京Metro日比谷線、淺草線「東銀座站」4號出口步行4分鐘。

價錢：人均$569起

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東京溫泉酒店推介【11】東京小傳馬町多米高級酒店 - 日本橋（Dormy Inn Premium Tokyo Kodenmacho - Nihonbashi）

「東京小傳馬町多米高級酒店 - 日本橋」同樣是日本連鎖酒店品牌Dormy Inn出品，溫泉浴場是招牌特色。酒店地理位置相當不錯，位於東京日本橋附近，乘搭地下鐵從「小伝馬町」站步行1分鐘即可到達！

酒店內設有男女分開的大浴場、露天浴場、桑拿等設施，其中浴池使用的更是具有高保濕及護膚的「超軟水」！除了桑拿服務需額外付費，其餘設施全部可以於住宿期間免費享用。

東京小傳馬町多米高級酒店 - 日本橋（Dormy Inn Premium Tokyo Kodenmacho - Nihonbashi）

地址：東京都中央區日本橋小伝馬町2番3號

交通：東京日比谷線「小伝馬町」3號出口，步行1分鐘到達；JR總武線快速線，新日本橋5號出口步行5分鐘

價錢：人均$387起

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