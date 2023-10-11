高鐵優惠｜高鐵5周年抽獎送2萬份獎品！$5廣東旅行團$10高鐵車票
高鐵優惠！港鐵為慶祝香港高鐵通車5周年，推出「一撳抽獎」活動，送出20,000份獎品。獎品包括低至$5的廣東2天旅行團，以及低至$10的高鐵車票等。大家只要下載港鐵應用程式並註冊成為港鐵會員，便能於指定日子參與抽獎。此外，大家能以低至$249的低價報名參與2至7日的「高鐵5周年超值團」。即睇優惠詳情、抽獎日期！
高鐵5周年大抽獎 廣東旅行團$5起
為慶祝香港高鐵通車5周年，港鐵將於今年10月18日舉辦「一撳抽獎」活動，並送出超過20,000份獎品。獎品包括低至$5的廣東2天旅行團，以及低至$10的高鐵車票等。大家到高鐵沿綫城市觀光時，可以節省旅費。
大家只要下載港鐵應用程式——「MTR Mobile」並註冊成為用戶，便可於2023年10月18日14:00 - 18:00期間登入手機程式以參加抽獎。「一撳抽獎」的獎品及名額如下：
獎品包括：
1. $5參加中旅社雙人順德中山2天團（價值$1,290，名額 100個）
2. $5參加永安雙人東莞美食2天團（價值$1,318，名額 100個）
3. $5參加美麗華雙人惠州美食2天團（價值$1,318，名額 100個）
4. $5參加東瀛遊雙人東莞純玩2天團（價值$1,198，名額 100個）
5. $5參加大航假期雙人河源溫泉2 天團（價值$1,198，名額 100個）
6. $10購買香港至福田高鐵二等座成人車票1張（原價$74，名額 10,000個）
7. $20購買香港至深圳北高鐵二等座成人車票1張（原價$82，名額 7,000個）
8. $80購買香港至東莞高鐵二等座成人車票1張（原價$166，名額 1,000個）
9. $100購買香港至廣州南高鐵二等座成人車票 一張（原價$234，名額 800個）
10. $100 購買香港至廣州東高鐵二等座成人車票 一張（原價$234，名額 700 個）
廣州、東莞、深圳旅遊景點：
跟「高鐵5周年超值團」遊高鐵沿綫城市$249起
除了抽獎活動，港鐵推出2天至7天的「高鐵5周年超值團」。大家可用低至HK$249的價錢，遊覽包括深圳、惠州、佛山、中山、肇慶、韶關、廈門、梅州、褔建、順德、桂林、貴州、長沙、張家界等15個高鐵沿綫城市。
「高鐵5周年超值團」於10月13日至12月13日期間接受預訂，詳情如下：
港鐵「一撳抽獎」活動
日期：2023年10月18日
時間：14:00 - 18:00
抽獎途徑：經港鐵應用程式——「MTR Mobile」登記