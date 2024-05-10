別府溫泉酒店10間｜3分鐘到車站／私人風呂／海景房／人均$314起

別府溫泉酒店推介2024！別府是日本最具代表性的溫泉勝地，擁有日本第一的溫泉源泉數量和湧泉量！《香港01》好食玩飛頻道為大家推薦10間別府溫泉酒店，大部分更設私人露天風呂或私人泳池，人均最平只需$314！如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

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別府溫泉酒店推介【1】潮騷之宿加哈馬度假村（Amane Resort Gahama）

潮騷之宿加哈馬度假村（Amane Resort Gahama）是座落於別府的五星級度假酒店，更榮獲Trip.com別府豪華酒店第1名！酒店距離車站只需9分鐘步程，來往竹瓦溫泉和別府地獄等熱門景點則需大約5分鐘車程，酒店有提供免費私人停車場，非常方便！

酒店位於海邊，大部分客房都坐擁無敵海景，設計分為西式和和洋式，全部客房都設有私人溫泉及小庭院，空間寬敞。酒店亦附設室外泳池、溫泉、健身室等休閒娛樂設施。

潮騷之宿加哈馬度假村（Amane Resort Gahama）

房價：人均HK$1,450起（中央別墅；包早餐）

地址：大分県別府市上田の湯町16-36

交通：JR別府大學站步行9分鐘

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別府溫泉酒店推介【2】別府 ANA 度假村及水療中心洲際酒店 - IHG 旗下飯店（Ana InterContinental Beppu Resort & Spa）

別府 ANA 度假村及水療中心洲際酒店 - IHG 旗下飯店（Ana InterContinental Beppu Resort & Spa）是別府的五星級豪華酒店。度假村位於山上，距離別府站大約20分鐘車程，鬼山地獄和別府地獄則需大約8分鐘車程。

雖然酒店距離景點較遠，但勝在酒店環境清幽、景觀開揚且有齊無邊際泳池、溫泉、Spa等休閒娛樂設施！酒店客房均設有露台、沙發區及浴缸，設計自然簡約，有不同規格的電源插座及3D電視，非常貼心！

別府 ANA 度假村及水療中心洲際酒店 - IHG 旗下飯店（Ana InterContinental Beppu Resort & Spa）

房價：人均HK$1,001起（經典雙人客房）

地址：大分縣別府市大字鐵輪499番地18

交通：JR別府站車程20分鐘

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別府溫泉酒店推介【3】神和苑 旅館（Kannawaen）

神和苑 旅館（Kannawaen）位於山林間，距離JR別府大學站車程10分鐘，步行到別府地獄之旅、灶地獄、鬼山地獄等景點均只需10分鐘內便可抵達，地理位置極佳！酒店全部客房均設有戶外平台或露台，亦設有私人風呂，部分客房亦帶有露天風呂及私人泳池。

酒店亦有提供免費車站接送服務及私人停車場，無論是否自駕遊都非常方便！此外，酒店亦附設公眾溫泉，隨時隨地都可以浸溫泉！

神和苑 旅館（Kannawaen）

房價：人均HK$905起（[宙] 和洋式房）

地址：大分縣別府市大字鐵輪345番地

交通：JR別府大學站車程10分鐘

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別府溫泉酒店推介【4】御堂原畫廊温泉酒店（Galleria Midobaru）

御堂原畫廊温泉酒店（Galleria Midobaru）是以畫廊為設計主題的四星級酒店，距離別府站13分鐘車程，來往景點亦需要駕車，雖然酒店距離景點較遠，但酒店有免費私人停車場提供，如果是自駕遊的旅客亦算方便。

酒店以別府自然地質作為建築設計元素，處處都是打卡位！全部客房都特別訂製半露天石製浴池，在露台可以一邊眺望別府灣，一邊享受純天然溫泉！酒店亦附設無邊際泳池、公共溫泉、高爾夫球場、Spa等設施，超多娛樂！

御堂原畫廊温泉酒店（Galleria Midobaru）

房價：人均HK$1,017起（特大床房）

地址：大分縣別府市堀田6組

交通：JR別府站車程13分鐘

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別府溫泉酒店推介【5】別府温泉昭和園（Beppu Showaen）

別府温泉昭和園（Beppu Showaen）是位於別府的四星級酒店，距離JR別府站大約6分鐘車程，鄰近別府遊樂園及別府公園。酒店的私隱度極高，僅提供11間日式及和洋式客房，且每個房間都帶有私人天然柏木室內浴池或岩石露天浴池，可以安安靜靜地泡澡！酒店亦設有免費私人停車場、公共溫泉及Spa等設施，如有需要也可以選擇穿梭巴士服務及車站接車服務。

別府温泉昭和園（Beppu Showaen）

房價：人均HK$865起（日式標準間a）

地址：大分縣別府市別府字乙原3783-1

交通：JR別府站車程6分鐘

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別府溫泉酒店推介【6】別府阿曼內克優拉萊酒店（Amanek Beppu Yula-RE）

別府阿曼內克優拉萊酒店（Amanek Beppu Yula-RE）是2021年才開幕的別府酒店，距離JR別府站亦不過3分鐘步程，鄰近有Tecc Land、DAISO及竹瓦溫泉，出行觀光都非常方便！酒店利用大分縣傳統竹工藝品設計，客房同樣精緻時尚，以木質為主調，浴室乾濕分離且設有浴缸，床頭設有USB插座，部分客房亦設有私人風呂。酒店亦設有頂樓無邊際泳池、溫泉、浴場及桑拿。

別府阿曼內克優拉萊酒店（Amanek Beppu Yula-RE）

房價：人均HK$314起（標準大床間）

地址：大分縣別府市駅前本町6-35

交通：JR別府站步行3分鐘

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別府溫泉酒店推介【7】天空湯房 清海莊（Tenku Yubo Seikaiso）

天空湯房 清海莊（Tenku Yubo Seikaiso）坐落在海邊，距離JR別府站大約10分鐘步程，交通方便。酒店客房分為日式房及洋式房，海側日式房最多可供6人入住，適合家庭客或一班人去旅行入住！雖然客房偏舊，但設備齊全，有暖氣、充電插座等，部分客房設露台，露台帶有足湯，可以一邊浸腳一邊看海景日落！酒店亦附帶公共溫泉浴場及收費式私人溫泉，亦有提供免費私人停車場。

天空湯房 清海莊（Tenku Yubo Seikaiso）

房價：人均HK$442起（城側洋式房）

地址：大分縣別府市北濱3-14-3

交通：JR別府站步行10分鐘

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別府溫泉酒店推介【8】海之酒店 初（Umino Hotel Hajime - Former Umikaoru Yado Hotel New Matsumi）

海之酒店 初（Umino Hotel Hajime - Former Umikaoru Yado Hotel New Matsumi）坐落於海邊，距離JR別府站大約12分鐘步程，鄰近有竹瓦溫泉及不少餐廳，非常方便！酒店客房分為和洋式和日式房型，最多可供6人入住，空間十分寬敞。部分客房坐擁海景，兼帶有私人風呂，可以看著海景日落浸溫泉！酒店亦設有海景露天溫泉及健身室。

海之酒店 初（Umino Hotel Hajime - Former Umikaoru Yado Hotel New Matsumi）

房價：人均HK$324起（城景和洋房-禁煙）

地址：大分縣別府市北濱3-14-8

交通：JR別府站步行12分鐘

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別府溫泉酒店推介【9】潮之宿晴海酒店（Shiosai-No-Yado Seikai）

潮之宿晴海酒店（Shiosai-No-Yado Seikai）是位於別府海邊的高級溫泉酒店，JR別府大學站步行9分鐘便可抵達，交通便利。酒店提供14種房型，空間寬敞，最多可供4人入住。全部客房均設有坐擁無敵海景的露天風呂，隨時隨地都可以浸溫泉！此外，酒店亦設有俗稱「海拔0公尺」的大浴場，在大浴場泡澡更會有在海上漂浮的錯覺！

潮之宿晴海酒店（Shiosai-No-Yado Seikai）

房價：人均HK$972起（海之棟雙床房I（帶露天浴池））

地址：大分縣別府市上人之濱町6-24

交通：JR別府大學站步行9分鐘

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別府溫泉酒店推介【10】治癒之宿 彩葉（Iyashi No Yado Iroha）

治癒之宿 彩葉（Iyashi No Yado Iroha）位於別府鐵輪溫泉區，距離JR別府大學站車程9分鐘，鄰近別府地獄溫泉之旅。酒店私隱度極高，僅提供15間客房，而且每間客房均帶有私人室內或半露天的天然風呂，讓你可以在寧靜的環境下好好享受！酒店亦設有大眾露天風呂及內湯，可以免費使用。

治癒之宿 彩葉（Iyashi No Yado Iroha）

房價：人均HK$593起（半西式房）

地址：大分縣別府市鉄輪上6組

交通：JR別府大學站車程9分鐘

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