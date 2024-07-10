霧島溫泉酒店10間｜日式旅館／露天風呂／一泊二食／人均$326起

霧島溫泉酒店推介2024！霧島是鹿兒島縣其中一個溫泉勝地，由9個大小不一的溫泉區組成，每年吸引不少人特意到訪。《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦10間霧島溫泉酒店，大部分設有私人風呂，人均都只是HK$326起！即睇內文！



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霧島溫泉酒店推介【1】妙見石原莊（Myoken Ishiharaso）

妙見石原莊（Myoken Ishiharaso）位於天降川旁邊，鄰近熊襲穴、和気神社等景點，距離鹿兒島機場亦僅15分鐘車程。酒店佔地3.3萬平方米，並於溫泉源頭附近興建浴池，設有3個露天風呂、1個大浴場及1個足浴溫泉，可以盡情享受天然泉水！酒店僅提供18間客房，分為日式及混合式房型，部分客房可眺望「天降川」，且附設露天溫泉或檜木風呂！酒店房價包含早餐及晚餐，食材均以鹿兒島當地的時令食材製作，非常有特色！

妙見石原莊（Myoken Ishiharaso）

房價：人均HK$1,360起（帶浴室的日式房間；包早餐及晚餐）

地址：日本鹿兒島縣霧島市隼人町嘉例川4376番地

交通：鹿兒島機場車程15分鐘

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霧島溫泉酒店推介【2】星野集團 界 霧島（Hoshino Resorts Kai Kirishima）

星野集團 界 霧島（Hoshino Resorts Kai Kirishima）於2021年開業，位處高千穗峰半山腰的霧島錦江灣國立公園內，擁有絕美的自然景觀。酒店提供49間客房，房間均設有大片落地窗，可以俯瞰櫻島火山及霧島高原景色，房內亦有不少工藝品裝飾，超打卡able！客房空間寬敞、設備齊全，部分房型更配備露天溫泉！酒店亦提供1個露天風呂及2個室內浴池，亦可搭乘短程單軌電車到無邊際溫泉浴場盡情看著芒草原浸溫泉，非常寫意！

星野集團 界 霧島（Hoshino Resorts Kai Kirishima）

房價：人均HK$1,527起（TA3 日式房；包早餐及晚餐）

地址：鹿兒島縣霧島市霧島田口字霧島山2583-21

交通：JR霧島神宮站車程15分鐘

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霧島溫泉酒店推介【3】野鶴亭旅館（Yakakutei）

野鶴亭旅館（Yakakutei）位於霧島，鄰近富士の湯，從鹿兒島機場出發只需12分鐘車程便可抵達，亦可搭乘酒店免費專車來往機場。酒店建築充滿舊式和風格調，更擁有日本庭園可以盡情打卡！酒店僅提供14間客房，由分佈在日本庭園內的獨立房間所組成，全部客房均採日式設計，配備私人廁所、獨立室內或戶外溫泉，空間十分寬敞，可供多達5人入住！酒店另外亦提供大眾風呂及貸切風呂，均採用日當山溫泉，絕對可以好好放鬆！

野鶴亭旅館（Yakakutei）

房價：人均HK$1,022起（主樓10榻榻米）

地址：鹿兒島縣霧島市隼人町東鄉1-8

交通：鹿兒島機場搭乘酒店免費專車

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霧島溫泉酒店推介【4】摘草之宿Komatsu旅館（Tsumikusa No Yado Komatsu Ryokan）

摘草之宿Komatsu旅館（Tsumikusa No Yado Komatsu Ryokan）鄰近霧島温泉市場、丸尾瀑布、千畳敷及丸尾自然探勝路等景點，酒店旁邊亦有Lawson及許多餐廳美食，非常方便！酒店由僅提供6間客房，均為古老民宅設計，設有不同風格的私人露天及室內風呂。客房內亦設有私人廁所、空調及暖氣、洗漱用品等設施。除了客房的風呂外，酒店亦提供一個可供私人租用的石製露天風呂。

摘草之宿Komatsu旅館（Tsumikusa No Yado Komatsu Ryokan）

房價：人均HK$起（帶露天浴池的日式房間；包早餐及晚餐）

地址：鹿兒島縣霧島市牧園町高千穗3908

交通：JR霧島溫泉站車程17分鐘

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霧島溫泉酒店推介【5】小鹿野温泉美肌之湯酒店（Bihadanoyu Koshikano Onsen）

小鹿野温泉美肌之湯酒店（Bihadanoyu Koshikano Onsen）位於霧島市小鹿野農村公園旁邊，距離鹿兒島機場車程僅17分鐘。酒店分為本館及豪華露營，本館以2人房為主，豪華露營房型則最多可供6人入住。兩種房型均配備私人溫泉，不同的是豪華露營帶露天風呂及帳篷桑拿，本館則主要為室內溫泉。入住豪華露營房型更可以BBQ及觀星！

小鹿野温泉美肌之湯酒店（Bihadanoyu Koshikano Onsen）

房價：人均HK$326起（第211-220號房（帶温泉））

地址：鹿兒島縣霧島市隼人町松永2625

交通：鹿兒島機場搭乘酒店免費專車

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霧島溫泉酒店推介【6】霧島酒店（Kirishima Hotel）

霧島酒店（Kirishima Hotel）已經有近150年歷史，連幕末武士坂本龍馬的新婚旅行都選在此地！酒店鄰近硫黃谷庭園大浴場、百年杉庭園、丸尾瀑布等景點，來往溫泉市場則需大約20分鐘步程。酒店提供37件客房，分為日式及西式房型，均配備私人廁所、浴缸或淋浴、洗漱用品、電源插座等設施。酒店更配備面積廣闊的硫黃谷庭園大浴場！大浴場有4種泉質不同的溫泉，分為男性溫泉區、女性溫泉區及混合入浴區，水深高達1.4米，站立時亦可泡到肩膀！酒店亦有提供其他室內及戶外風呂可供選擇。

霧島酒店（Kirishima Hotel）

房價：人均HK$557起（西樓標準雙人房；包早餐）

地址：鹿兒島縣霧島市牧園町高千穗3948

交通：鹿兒島機場搭乘酒店免費接駁巴士

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霧島溫泉酒店推介【7】霧島山拉維斯塔酒店（La Vista Kirishima Hills）

霧島山拉維斯塔酒店（La Vista Kirishima Hills）是於2018年底才開幕的溫泉渡假村。酒店鄰近霧島溫泉市場、丸尾瀑布及千疊敷，距離JR霧島神宮站則需19分鐘車程，可以使用酒店免費專車接送服務。酒店提供47間客房，所有房間都配備私人浴室、露天景觀溫泉、露台等，部分房型更有超打卡able的心型浴缸！此外，酒店亦設有室外游泳池、露天風呂、三溫暖、岩盤浴以及3個私人風呂可供使用，浸完溫泉更有無限冰棒、飲料及免費拉麵作宵夜！

霧島山拉維斯塔酒店（La Vista Kirishima Hills）

房價：人均HK$起（標準雙床房）

地址：鹿兒島縣霧島市牧園町高千穂3812-6

交通：JR霧島神宮站轉乘酒店免費專車

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霧島溫泉酒店推介【8】霧島 悠久之宿 一心（Yukyu No Yado Isshin）

霧島 悠久之宿 一心（Yukyu No Yado Isshin）距離鹿兒島機場車程大約26分鐘，雖然不近景點及市區，但酒店位於山林間，環境清幽而且四季都可以欣賞到大自然的不同景色！酒店僅提供8間客房，房間均為獨立屋房型，最多可供4人入住。全部房間均設有私人浴室、臥室、客廳、戶外平台、私家露天溫泉風呂及室內浴池，可以盡情享受浸溫泉的樂趣！房價亦包含免費早餐及晚餐，精緻的懷石料理可以大飽口福！

霧島 悠久之宿 一心（Yukyu No Yado Isshin）

房價：人均HK$1,487起（客房；包早餐及晚餐）

地址：鹿兒島縣霧島市牧園町高千穗3590-34

交通：鹿兒島機場車程26分鐘

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霧島溫泉酒店推介【9】治癒之鄉 松苑別館（Iyashi No Sato Shoen Hanare）

治癒之鄉 松苑別館（Iyashi No Sato Shoen Hanare）地理位置優越，丸尾瀑布、霧島温泉市場、千畳敷等景點均在10分鐘步程內可抵達，來往鹿兒島機場則需約30分鐘車程。酒店分為本館及獨棟客房，入住本館的旅客可以到大浴場的內湯、露天風呂或家族風呂浸溫泉；入住獨棟客房則可使用客房內的露天風呂、內湯、寢湯、岩盤浴等。獨棟客房亦配備戶外平台、客廳、私人浴室，可以盡情享受私人時光！

治癒之鄉 松苑別館（Iyashi No Sato Shoen Hanare）

房價：人均HK$1,196起（高級日式西式房）

地址：鹿兒島縣霧島市牧園町高千穂3930-113

交通：鹿兒島機場車程30分鐘

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霧島溫泉酒店推介【10】温泉公園 湯本庵 清姬（Yumoto Kiyohime）

温泉公園 湯本庵 清姬（Yumoto Kiyohime）於2018年12月才開業，距離鹿兒島機場僅13分鐘車程，可步行到達富士の湯及霧島神社等景點。酒店僅提供13間客房，房間分為複式小屋及單層客房房型，兩者均配備私人露天風呂、戶外平台、乾濕分離浴室、客廳等設施，空間十分寬敞，最多可供6人入住，非常適合一家人或朋友來度假！

温泉公園 湯本庵 清姬（Yumoto Kiyohime）

房價：人均HK$1,196起（標準雙床複式小屋帶私人浴室）

地址：鹿兒島縣霧島市隼人町姬城3-124

交通：鹿兒島機場車程13分鐘

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（全文完）

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