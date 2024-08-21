輕井澤溫泉酒店10間｜近滑雪場／私人溫泉／一泊二食／近Outlet

輕井澤溫泉酒店推介2024！輕井澤是最近東京的滑雪度假地區，就算是即日來回都非常方便！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間輕井澤溫泉酒店，部分酒店提供私人風呂及一泊二食，更有酒店自設滑雪場，人均$431起！



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輕井澤溫泉酒店【1】輕井澤皇家王子大酒店（The Prince Karuizawa）

輕井澤皇家王子大酒店（The Prince Karuizawa）坐落於湖畔，以優美的湖光山色為賣點。酒店的所有房間、餐廳裝有落地大玻璃，讓大家隨時隨地欣賞湖景。酒店雖與輕井澤的交通樞紐——輕井澤站有一段距離，但酒店設有來往該站的免費穿梭巴士路綫，方便客人進出。前往輕井澤Outlet也十分方便。

輕井澤皇家王子大酒店（The Prince Karuizawa）

房價：人均HK$551起（禁煙園景雙床房）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1049-1

交通：輕井澤站車程5分鐘

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輕井澤溫泉酒店【2】輕井澤王子大酒店 西館（Karuizawa Prince Hotel West）

輕井澤王子大酒店 西館（Karuizawa Prince Hotel West）是一間毗鄰森林的旅館，遠離繁囂！除了酒店的主大樓，亦有別具風味的小木屋。酒店設有溫泉、健身房、滑雪場、高爾夫球場及網球場等，適合想體驗多種運動的朋友入住，附近也有超市及很多餐廳。而去輕井澤Outlet也只需要5分鐘。酒店有提供免費穿梭巴士，可以在輕井車站南口乘搭。

輕井澤王子大酒店 西館（Karuizawa Prince Hotel West）

房價：人均HK$431起（禁煙西翼雙床房）

地址：長野縣北佐久郡輕井沢町大字輕井沢1016-87

交通：輕井澤站步行14分鐘

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輕井澤溫泉酒店【3】輕井澤王子大酒店 東館（Karuizawa Prince Hotel East）

輕井澤王子大酒店 東館（Karuizawa Prince Hotel East）同樣可以享用西館的設施，而東館比西館更接近滑雪場，特別適合愛滑雪的朋友。此外，東館設有戶內林景溫泉，即使在冬季，也能一邊欣賞森林雪景，一邊泡湯。而喜歡購物的你，去輕井澤Outlet「輕井澤王子購物廣場」更只需要8分鐘！

輕井澤王子大酒店 東館（Karuizawa Prince Hotel East）

房價：人均HK$704起（王子小屋A）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1016-75

交通：輕井澤站步行11分鐘

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輕井澤溫泉酒店【4】輕井澤英迪格酒店（Hotel Indigo Karuizawa）

輕井澤英迪格酒店是洲際酒店集團策劃興建的精品酒店，房型主要為2-5人房，整間酒店用色溫和，讓人放鬆。酒店的室內、外範圍備有多個火爐，在大雪天入住也不會感到太寒冷。除了公用的溫泉外，部份房型設有私人溫泉，私隱度高，讓人無拘束地看著河景、林景感受泉水的溫暖。

輕井澤英迪格酒店（Hotel Indigo Karuizawa）

房價：人均HK$897起（標準房）

地址：北作郡輕井澤町大梢長倉阿扎屋敷藏18-39

交通：輕井澤站車程5分鐘

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輕井澤溫泉酒店【5】輕井澤大酒店&度假村（Le Grand Karuizawa Hotel & Resort）

輕井澤大酒店&度假村（Le Grand Karuizawa Hotel & Resort）鄰近八風温泉及八風山，雖然距離中輕井澤車程需要14分鐘，但酒店有提供免費車站接送服務，非常貼心！酒店位處山間，提供58間客房及套房，均坐擁無敵山景！酒店亦提供免費私人停車場、泳池、溫泉、桑拿及大浴場等設施。

輕井澤大酒店&度假村（Le Grand Karuizawa Hotel & Resort）

房價：人均HK$1,110起（豪華雙人房）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町發地864-4

交通：中輕井澤車程14分鐘

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輕井澤溫泉酒店【6】輕井澤淺間王子大酒店（Karuizawa Asama Prince Hotel）

輕井澤淺間王子大酒店（Karuizawa Asama Prince Hotel）坐落在山邊，遠離煩囂但有多種娛樂設施！酒店設有18洞高爾夫球場、高空滑索、水療中心、溫泉、桑拿、公共浴池等休閒娛樂設施，亦提供免費私人停車場、接駁巴士服務、餐廳及酒吧等。酒店提供67間客房及套房，均配備附帶浴缸的私人浴室及山景露台，在晚上更可以看到滿天繁星！

輕井澤淺間王子大酒店（Karuizawa Asama Prince Hotel）

房價：人均HK$807起（雙床房）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1399-1

交通：輕井澤站車程11分鐘

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輕井澤溫泉酒店【7】希爾頓格芮精選系列輕井澤酒店（Kyukaruizawa Kikyo, Curio Collection by Hilton）

希爾頓格芮精選系列輕井澤酒店（Kyukaruizawa Kikyo, Curio Collection by Hilton）於2018年開幕，是長野縣著名的滑雪酒店！酒店距離輕井澤站車程約5分鐘，可搭乘酒店接駁車來往車站，非常方便。酒店提供50間客房及套房，均配備乾濕分離浴室、浴缸、免費迷你吧等，部分房型另設山景露台。酒店亦配備高爾夫球場、公共浴池、桑拿、健身室、滑雪裝備存放等設施與服務！

希爾頓格芮精選系列輕井澤酒店（Kyukaruizawa Kikyo, Curio Collection by Hilton）

房價：人均HK$1,130起（高級雙床房）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤491-5

交通：輕井澤站車程5分鐘

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輕井澤溫泉酒店【8】輕井澤町萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）

輕井澤町萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）距離中輕井澤站車程大約5分鐘，酒店提供免費接駁車來往車站，亦可使用免費私人停車場。酒店擁有136間客房及套房，日式房間不設私人浴室，部分房型附帶私人露天溫泉。酒店提供自行車和雪具租賃服務、滑雪通行證、自助洗衣、溫泉、大浴場、24小時健身室等設施與服務。

輕井澤町萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）

房價：人均HK$674起（高級雙床房）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町長倉4339

交通：中輕井澤站車程5分鐘

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輕井澤溫泉酒店【9】虹夕諾雅 輕井澤（HOSHINOYA Karuizawa）

虹夕諾雅 輕井澤（HOSHINOYA Karuizawa）距離東京市中心車程大約1.5小時，在上野搭乘北陸新幹線到輕井澤站，轉乘信濃鐵道線到中輕井澤站下車轉程的士前往會較方便。酒店是環境與生態友善的度假村，客房空間都融入自然環境。全部客房均設有露台、浴缸，部分客房更設有私人風呂，酒店亦設有天然露天浴池及室內溫泉，可以好好放鬆！

虹夕諾雅 輕井澤（HOSHINOYA Karuizawa）

房價：人均HK$1,746起（山路特大床房）

地址：長野縣北佐久郡軽井澤町長倉2148

交通：信濃追分站車程11分鐘

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輕井澤溫泉酒店【10】平松輕井澤三箇村（The Hiramatsu Karuizawa Miyota）

平松輕井澤三箇村（The Hiramatsu Karuizawa Miyota）坐落在御代田町，是米芝蓮一星鑰酒店之一。酒店於2021年開幕，提供34間客房及別墅套房，均設有私人大理石半露天風呂、超大戶外平台、視頻流服務、私人浴室等，在冬季前往更有機會看到雪景！酒店亦提供免費停車場、高爾夫球場、滑雪、溫泉、騎馬等設施及活動，超多奢華娛樂！

平松輕井澤三箇村（The Hiramatsu Karuizawa Miyota）

房價：人均HK$1,907起（森林景觀豪華雙床房／私人温泉）

地址：長野縣北佐久郡宮代田町鹽野375-723

交通：御代田站車程10分鐘

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