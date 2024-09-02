富士山溫泉酒店10間｜私人風呂／一泊二食／近車站／人均$212起

富士山溫泉酒店推介2024！富士山是熱門的打卡地點，想與富士山合照又不想在景點人逼人，就一定要入住可以看到富士山的酒店！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦10間富士山溫泉酒店，部分與車站距離近，大部分酒店更提供一泊二食及車站接送服務，人均只需HK$212起！



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富士山溫泉酒店推介【1】富士山温泉 鐘山苑酒店（Kaneyamaen）

富士山温泉 鐘山苑酒店（Kaneyamaen）位於富士吉田市，於2024年初完成翻新工程。酒店距離富士山站車程大約10分鐘，可以在富士山站轉乘酒店免費接駁巴士，自駕遊的旅客亦可免費使用酒店停車場。

酒店是傳統日式溫泉旅館，客房分為日式及西式房型，客房可以看到富士山，且帶有私人浴室，浴室乾濕分離並設有浴缸，部分客房更有露台和露天浴池！酒店亦附設室外游泳池、Spa、桑拿及露天温泉，清晨時分更可以看到富士山日出時的美景，晚上更有太鼓演奏等你欣賞！

富士山温泉 鐘山苑酒店（Kaneyamaen）

房價：人均HK$1,505起（無景細流亭西式雙床房；包早餐、晚餐及酒廊）

地址：山梨縣富士吉田市上吉田6283

交通：富士山站轉乘酒店免費接駁巴士

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富士山溫泉酒店推介【2】富士山温泉 別墅然然（Bessho Sasa）

富士山温泉 別墅然然（Bessho Sasa）是位於富士吉田市的五星級溫泉酒店，酒店更獲得Trip.com富士山豪華酒店第1名！酒店距離富士山站大約10分鐘車程，也可以事先預約免費接駁巴士前往酒店。

酒店僅提供17間客房，全部為日式房型，均配備私人浴室、景觀露台及露天風呂，可以看著富士山美景浸溫泉，超寫意！酒店亦設有頂樓露天風呂、桑拿、Spa、按摩室等休閒設施，每天晚上更有精彩的擊鼓表演！

富士山温泉 別墅然然（Bessho Sasa）

房價：人均HK$起（明見山景雙床套房B帶露天浴池；包兩餐）

地址：山梨縣富士吉田市上吉田6283

交通：富士山站轉乘酒店免費接駁巴士

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富士山溫泉酒店推介【3】富士格蘭別墅-時-（Fuji Gran Villa - Toki -）

富士格蘭別墅-時-（Fuji Gran Villa - Toki -）是於2020年開幕的四星級酒店。距離富士急樂園站大約10分鐘步程，也可以事先預約車站接送服務。酒店亦鄰近富士急樂園、富士山溫泉、富士山博物館等景點。

酒店房間均為公寓型客房，附設廚房、用餐區、臥室、私人浴室以及可以看到富士山景觀的天台，大別墅房型更設有觀影室，可供多達8人入住！酒店雖然沒有提供大眾風呂，但勝在與富士山溫泉近，同樣可看著絕美富士山景浸溫泉！

富士格蘭別墅-時-（Fuji Gran Villa - Toki -）

房價：人均HK$596起（屋頂別墅）

地址：山梨縣富士吉田市新倉2855-1

交通：富士急樂園站步行10分鐘

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富士山溫泉酒店推介【4】海蘭德水療度假酒店（Highland Resort Hotel & Spa）

海蘭德水療度假酒店（Highland Resort Hotel & Spa）是位於富士山下的度假酒店。酒店距離富士急樂園站大約15分鐘步程，也可以從富士急樂園站或富士山站轉乘九點免費接駁車。

酒店鄰近富士急樂園、富士山溫泉、山梨縣立富士山世界遺產中心等景點，想瘋玩或想休息都可以！酒店提供多種客房及套房房型，均坐擁富士山或富士急樂園景色，私人浴室設有浴缸，房間寬敞舒適，床頭部分有充足的電源插座。酒店亦提供室內及室外溫泉、水療護理設施、室內游泳池、桑拿、Spa等設施。

海蘭德水療度假酒店（Highland Resort Hotel & Spa）

房價：人均HK$577起（遊樂園景雙床房）

地址：山梨縣富士吉田市新西原5-6-1

交通：富士急樂園站步行15分鐘

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富士山溫泉酒店推介【5】芙蓉度假旅館（Resort Inn Fuyo）

芙蓉度假旅館（Resort Inn Fuyo）是富士吉田市中的老牌溫泉酒店。鄰近不少熱門景點如富士山溫泉、富士急樂園及富士山博物館。

酒店雖然不提供車站接駁服務，但酒店距離車站只需大約17分鐘步程，更提供免費停車場，無論是否自駕遊的旅客都非常方便！酒店全部客房均為西式客房，設有私人浴室、床頭電源插座等基本設施及用品。酒店亦提供室內浴場、戶外風呂、Spa、桑拿等設施，戶外風呂更坐擁富士山景觀！

芙蓉度假旅館（Resort Inn Fuyo）

房價：人均HK$212起（經濟雙床間）

地址：山梨縣富士吉田市上吉田4261

交通：富士山站步行17分鐘

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富士山溫泉酒店推介【6】富士河口湖温泉鄉.湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）

富士河口湖温泉鄉.湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）是位於富士河口湖町的五星級酒店。酒店亦獲得Trip.com富士河口湖町豪華酒店的第1名。酒店地理位置優越，距離河口湖站僅12分鐘步程，且鄰近河口湖富士山全景纜車、河口湖温泉、山梨寶石博物館等景點。酒店客房分為日式及洋式房型，坐擁河口湖或富士山景觀，全部房間均設有私人浴室，部分房間帶露天風呂或觀景浴池。酒店亦設有公眾浴場、室內及室外風呂、富士山景觀足湯等休閒設施。

富士河口湖温泉鄉.湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）

房價：人均HK$1,131起（高樓層12榻榻米湖景日式房；包早餐）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津4020-2

交通：河口湖站步行12分鐘

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富士山溫泉酒店推介【7】富士山酒店（Hotel Mt. Fuji）

富士山酒店（Hotel Mt. Fuji）坐落在山中湖村，距離富士山站車程23分鐘，可以事先預約車站接送服務，自駕遊的住客則可以使用酒店的免費公共停車場。酒店鄰近山中諏訪神社、山中湖花都公園、山中湖等景點，酒店客房可以將富士山或山中湖盡收眼底！酒店客房有日式、洋式及古典風格，均設有附帶浴缸的私人浴室，洗漱用品及房間設備齊全。酒店亦設有室內及式外浴場、戶外風呂、乒乓球室、桑拿、KTV等休閒娛樂設施。

富士山酒店（Hotel Mt. Fuji）

房價：人均HK$482起（標準雙床房）

地址：山梨縣南都留郡山中湖村山中1360-83

交通：富士山站車程23分鐘

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富士山溫泉酒店推介【8】Yamanaka湖景營地度假村（Vision Glamping Resort Lake Yamanaka）

Yamanaka湖景營地度假村（Vision Glamping Resort Lake Yamanaka）是2022年開幕的豪華露營渡假村。酒店獲得住客高評價外，更是Trip.com上南都留郡豪華酒店第1名！酒店距離富士山站車程17分鐘，可以事先預約車站接送服務。酒店僅提供15間客房，全部房間坐擁富士山的壯麗景色，附帶私人浴室、戶外平台、燒烤爐、露營桌椅、露天風呂等設施，最多可供8人入住。雖然是露營渡假村，但客房空間寬敞舒適，景觀開揚，絕對值得到訪！

Yamanaka湖景營地度假村（Vision Glamping Resort Lake Yamanaka）

房價：人均HK$1,779起（豪華房；包早餐及晚餐）

地址：山梨縣南都留郡山中湖村山中字栗木林1385-43

交通：富士山站車程17分鐘

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富士山溫泉酒店推介【9】感覺富士（THE SENSE FUJI）

感覺富士（THE SENSE FUJI）位於鳴澤村，酒店四周被山林圍繞，環境清幽寧靜。酒店距離河口湖站及富士急樂園站同樣18分鐘車程，酒店提供免費停車場及車站接送服務，非常貼心！酒店全部客房均為別墅房型，最大的別墅房型可供4人入住，均設有私人浴室、露台、小廚房等，部分客房更提供戶外按摩浴缸或室內景觀浴缸，坐擁富士山景色！酒店亦有提供桑拿及室內溫泉。

感覺富士（THE SENSE FUJI）

房價：人均HK$2,646起（別墅， 無煙房， 桑拿浴；）

地址：山梨縣南都留郡鳴澤村字富士山8545-5

交通：富士急樂園站或河口湖站車程18分鐘

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富士山溫泉酒店推介【10】富士山温泉 旅館 八海木花館（Hakkai Konohanakan）

富士山温泉 旅館 八海木花館（Hakkai Konohanakan）於2022年開業，位於忍野村、富士山腳下，距離富士山站車程16分鐘。酒店不設停車場，如要前往酒店可以使用酒店的車站接駁服務。酒店僅提供3間上下二層的別墅型客房，是可以完全享受私人時間的酒店，毎間房皆有専屬管家服務。客房坐擁富士山景觀，房內設備齊全，早餐及晚餐均在房內用膳，亦提供山水日式庭園及景觀私人溫泉，隨時隨地都可以浸溫泉！

富士山温泉 旅館 八海木花館（Hakkai Konohanakan）

房價：人均HK$2,059起（温馨大床房／私人溫泉；包早餐及晚餐）

地址：山梨縣南都留郡忍野村忍野草 1229-1

交通：富士山站車程16分鐘

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