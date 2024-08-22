和歌山溫泉酒店10間｜海景風呂／日式設計／一泊二食／人均$222起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

和歌山溫泉酒店2024！和歌山以豐富繁多的溫泉地而聞名，包括白濱溫泉、勝浦温泉、葛城溫泉等。《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推薦10間高CP值的和歌山溫泉酒店，部分設有私人海景風呂，更可以在天然溫泉洞窟浸溫泉，人均只需$222起！

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和歌山溫泉酒店推介【1】濱千鳥之湯 海舟（Kaisyu Hotel）

濱千鳥之湯 海舟（Kaisyu Hotel）位於白濱溫泉區，鄰近展望塔、三段壁洞窟等景點，距離JR白濱站車程13分鐘，可以搭乘免費接駁巴士。酒店設有109間客房，共6種房型，最大的複式公寓最多可供5人入住。大部分房間均配備私人露天風呂，坐擁園景或海景，不過客房內的溫泉為一般熱水。酒店另有大浴場及私人露天温泉，更擁有白濱唯一的男女混浴溫泉！如果選擇酒店的一泊二食專案，更可以品嘗紀州海鮮、熊野牛等食材的懷石料理！

濱千鳥之湯 海舟（Kaisyu Hotel）
房價：人均HK$482起（曉之抄海景大床房）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町籠目1698
交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士
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和歌山溫泉酒店推介【2】南紀白濱無限水療酒店（Infinito Hotel and Spa）

南紀白濱無限水療酒店（Infinito Hotel and Spa）位於白濱，鄰近白濱溫泉、白濱海中展望塔及SkyPark等景點。酒店提供74間客房及套房，日式房最多可供3人入住，套房則最多可供5人入住。全部房間均配備私人浴室及戶外平台，基本設備如洗漱用品、電源插座、雪櫃等都有，部分套房另設私人海景風呂。酒店亦附設戶外泳池、高爾夫球場、室內及露天溫泉、桑拿、網球場等設施。

南紀白濱無限水療酒店（Infinito Hotel and Spa）
房價：人均HK$1,004起（園景日式房；包早餐及晚餐）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町西島郡649-2211
交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士
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和歌山溫泉酒店推介【3】南紀白浜萬豪酒店（Nanki-Shirahama Marriott Hotel）

南紀白浜萬豪酒店（Nanki-Shirahama Marriott Hotel）位於白濱溫泉區，距離白良浜海灘、白濱能量樂園及白濱溫泉均在15分鐘步程內，步行4至6分鐘更可到「白濱海岸漁師市場」品嘗新鮮海產！酒店提供182間西式及和洋式客房，部分客房配備私人溫泉浴池，可以一邊浸溫泉一邊欣賞無敵海景！酒店亦附設露天浴池、無邊際足湯、室外游泳池、健身室及spa等休閒娛樂設施。

南紀白浜萬豪酒店（Nanki-Shirahama Marriott Hotel）
房價：人均HK$474起（園景高級房）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町2428
交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士
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和歌山溫泉酒店推介【4】三樂莊酒店（Hotel Sanrakuso）

三樂莊酒店（Hotel Sanrakuso）位於白良濱沙灘附近，鄰近神祕地帶及白濱能量樂園，來往JR白濱站車程大約5分鐘，可以搭乘酒店接駁巴士來往車站及酒店。酒店提供傳統日式及西式客房，其中22間是配備天然溫泉露天浴池的海景客房。酒店全部房間均配備附設浴缸的私人浴室及露台，坐擁白濱海景。酒店亦提供大浴場、大眾風呂、室外泳池、兒童遊樂場等設施。

三樂莊酒店（Hotel Sanrakuso）
房價：人均HK$565起（傳統日式房）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町3078
交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士
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和歌山溫泉酒店推介【5】南紀白濱 和之湯 花鳥風月（Nanki Shirahama Nagomi No Kachofugetsu）

南紀白濱 和之湯 花鳥風月（Nanki Shirahama Nagomi No Kachofugetsu）坐落於白濱，鄰近田邊灣。酒店距離JR白濱站車程約12分鐘，住客可以搭乘酒店免費接駁車來往車站及酒店。酒店提供24間客房及套房，套房為日式房型，最多可供4人入住；客房則為和洋室房型，可供1-3人入住。全部房間均配備私人風呂、私人浴室、和室、暖氣及露台，套房則附設客廳。

南紀白濱 和之湯 花鳥風月（Nanki Shirahama Nagomi No Kachofugetsu）
房價：人均HK$944起（標準雙床房）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町3729-32
交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士
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和歌山溫泉酒店推介【6】和歌山南部美爵温泉度假酒店（Grand Mercure Wakayama Minabe Resort & Spa）

和歌山南部美爵温泉度假酒店（Grand Mercure Wakayama Minabe Resort & Spa）是於2024年4月翻新後重新開幕的五星級度假酒店。酒店提供325間客房及套房，最多可4人入住。全部客房都提供私人浴室、用餐區、辦公桌、海景窗等設施，基本設備及一次性備品也相當齊全。酒店亦附設大浴場、大眾露天風呂、Spa、桑拿、戶外泳池、兒童遊樂場等設施。

和歌山南部美爵温泉度假酒店（Grand Mercure Wakayama Minabe Resort & Spa）
房價：人均HK$222起（經典房）
地址：和歌山縣日高郡南鍋町山內字大目津住宿348
交通：JR巖代站車程8分鐘
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和歌山溫泉酒店推介【7】浦島酒店（Hotel Urashima）

浦島酒店（Hotel Urashima）位於和歌山的那智勝浦町旁邊的紀伊半島，出入需要搭乘酒店的接駁船。雖然酒店與市區有段距離，但勝在環境清幽舒服，更可以欣賞自然景觀！酒店規模非常大，分為本館、山上館、日昇館及なぎさ，房內均配備私人廁所及浴室，部分客房配備露天溫泉及露台，可供多達7人入住。酒店附設6大溫泉，其中最特別的是天然溫泉洞窟「忘歸洞」及「玄武洞」，絕對不要錯過！

浦島酒店（Hotel Urashima）
房價：人均HK$434起（本館日式房；包早餐）
地址：和歌山縣東牟婁郡那智勝浦町1165-2
交通：JR紀伊勝浦站步行7分鐘後轉乘酒店接駁船
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和歌山溫泉酒店推介【8】漁火之宿 觀潮日式旅館（Seaside Kancho Ryokan）

漁火之宿 觀潮日式旅館（Seaside Kancho Ryokan）位於和歌山市，距離和歌山JR車站車程大約15分鐘，酒店設有免費停車場及車站接送服務，無論是否自駕遊都非常方便！酒店僅提供25間日式及和洋式客房，共有11種房型，最多可供9人入住！酒店全部客房均坐擁無敵海景，大部分客房附有衛浴設備、私人風呂及露台等設施。酒店亦附設大浴場、紀州備長炭之湯、室外游泳池、桌球、網球、高爾夫球更設施。

漁火之宿 觀潮日式旅館（Seaside Kancho Ryokan）
房價：人均HK$380起（主樓高層標準房）
地址：和歌山縣和歌山市田野82
交通：JR和歌山站車程15分鐘
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和歌山溫泉酒店推介【9】萬波度假旅館（Manpa Resort）

萬波度假旅館（Manpa Resort）坐落於和歌山市，距離JR和歌山站車程大約20分鐘，酒店提供免費停車場及提前預約的車站接送服務，到市區觀光都超方便！酒店提供39間和式及2間和洋式客房，均配備冷暖氣空調設備、電視機、冰箱、戶外平台，部分房間附設私人浴室及露天風呂，更坐擁無死角海景！酒店亦附設海景露天風呂、大浴場、室外游泳池、酒吧、遊戲間、包廂風呂等設施。

萬波度假旅館（Manpa Resort）
房價：人均HK$600起（日式普通房）
地址：和歌山縣和歌山市新和歌浦2-10
交通：JR和歌山站車程20分鐘
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和歌山溫泉酒店推介【10】山莊 天之里（Sanso Amanosato）

山莊 天之里（Sanso Amanosato）是和歌山最豪華的度假酒店，位於葛城町的山丘上，距離JR車站車程大約15分鐘，酒店亦有提供免費接駁車服務及停車場，來往機場及車站都非常方便！酒店僅提供8間客房及套房，環境清幽且設備齊全，房間均配備私人浴室及廁所、私人風呂、戶外平台、望遠鏡、迷你吧等，部分房型的溫泉為半露天風呂。套房房型設有獨立的客廳和臥室，最多可供3人入住。酒店另設天然溫泉私人浴池、三溫暖及岩盤浴等設施。

山莊 天之里（Sanso Amanosato）
房價：人均HK$2,120起（高級雙床房帶浴室／私人溫泉；包早餐及晚餐）
地址：和歌山縣伊都郡葛城町下天野1620
交通：JR笠田站車程15分鐘
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