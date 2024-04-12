羅湖口岸交通方法+開放時間！1招教你慳車費　有新穿梭巴直達景點

羅湖口岸交通資訊！羅湖口岸是全港唯一有鐵路連接的口岸，若要經該口岸北上，必須乘搭港鐵東鐵線。羅湖口岸交通便利，近日更有因應五一黃金周而推出的全新羅湖穿梭巴士直達各人氣景點。《香港01》「好食玩飛」記者整合由市區乘搭東鐵北上羅湖口岸的資訊以及車費優惠，還有1個能節省車費的隱藏方法！即睇使用羅湖口岸有甚麼要注意！



羅湖口岸是內地和香港客流量最大的邊境口岸。（資料圖片）

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夕陽下的羅湖區（圖片來源：小紅書）

羅湖口岸全新免費巴士 直達人氣景點

為配合五一黃金周，有深圳巴士集團特意推出全新羅湖口岸免費巴士，由即日起至到7月28日，免費穿梭巴士將會直達筍崗商圈人氣景點，如華海達、藝展中心等新商場。從羅湖口岸出發食玩買變得更方便！

首尾站：羅湖口岸

服務時間：09:30-20:00

停靠站點：羅湖口岸、藝展中心、深業泰富、深圳博愛曙光醫院、華海達、寶能環球匯、羅湖口岸

服務時間：即日起至7月28日



羅湖口岸交通方法+開放時間

位於深圳羅湖區的羅湖口岸，與香港北區的羅湖管制站實施「兩地兩檢」，是一組鐵路關口。故此，大家若要經羅湖口岸北上必須先乘搭東鐵綫。東鐵綫由金鐘上水前往羅湖的頭班車分別為每日06:04及05:57；尾班車則分別為每晚23:01及23:43。若深夜前往深圳又怕來不及過關，應改用24小時通行的皇崗口岸北上。

當列車抵達羅湖站後，大家需先進入與車站接壤的羅湖口岸辦理出境手續，再經羅湖橋跨越深圳河，才能抵達羅湖口岸進行入境手續。

進入羅湖區後，大家可以遊覽洪湖公園、東門町美食街、向西村等多個景點。羅湖口岸一帶裝有指示牌，提點大家地鐵站以及巴士站的方向。

羅湖口岸鄰近景點的地址、交通資訊，可參閱下文：

使用1隱藏方法可慳車費

從上水站的閘機出站再進站，可節省車費。（資料圖片）

想節省北上的交通開支，其實仍有1個方法。大家只要在到達羅湖站前的1個站——上水站花數分鐘出閘再入閘，便能至少節省約$3車費。

由於港鐵對市區前往邊境車站的乘客收取較高車費，乘客前往羅湖的車費會較前往市區其他車站為高。例如由金鐘前往羅湖，八達通及現金收費分別為$50.8及$54；而由金鐘前往上水，則分別只要$21.5及24.5。不過，由上水前往羅湖，分別只需$25.7及$27。故此，在上水先出閘，再多入1次閘繼續北上羅湖，可省下$3.6及$2.9。

港鐵邊境車站的閘機（資料圖片）

除了上述例子，在市區多個車站（北區及部份大埔區的車站例外）前往羅湖時，先在上水出閘，可省下數角至數元車費。

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