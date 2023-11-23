深圳夜市5大人氣推介！街頭美食／海景夜市浪漫／車尾箱市集尋寶

深圳夜市、深圳美食推介！喜歡「掃街」的朋友，到深圳觀光時，不妨到各大夜市逛逛。深圳的夜市面積往往較香港的大，食物種類亦較香港為多，相當好逛。除了常見的燒烤、煎餅、炒麵等美點、大家在夜市裡可以品嚐到紫米芋泥肉鬆糯米糍、烤苕皮、蛋包洋芋等近期人氣的美食。即睇深圳5個特色夜市的地址、交通資訊！



鹽田社區夜市（圖片來源：小紅書@江戸川可南）

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鹽田社區夜市（圖片來源：小紅書@すべて うまくいく ように）

深圳夜市5大推介！

深圳夜市【1】鹽田社區夜市 —— 深圳最長的夜市

鹽田社區夜市位於鹽田區的鹽田街，全長約280米，是深圳最長的夜市。夜市裡，雲集過百個攤檔，有來自中國不同省市的美點。除了有烤肉、臭豆腐、炒麵、煎餅、糯米糍等常見的美食，更有蛋包洋芋（馬鈴薯）、烤苕皮（紅薯淀粉）等特色小食。

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鹽田社區夜市

地址：中國廣東省深圳市寶安區鹽田街

交通：乘搭深圳地鐵1號線，於西鄉站下車，經B出口離開再步行約10分鐘



深圳夜市【2】樂翻夜市 —— 中、西甜品雲集

樂翻夜市除了有販賣各式串燒、點心的檔口之外，亦擁有很多甜品攤檔。在夜市裡，大家可以品嚐到泰式冰可可、雪糕糯米糍，更有近期當紅的紫米芋泥肉鬆糯米糍。

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糯米糍塞滿厚厚芋泥配搭肉鬆，甜、鹹交雜的刺激味蕾，非常適合「芋泥控」。除了美食，亦有販售多款首飾、衣物、文創商品的攤檔，值得在飯後一逛。

樂翻夜市

地址：中國廣東省深圳市寶安區創業一路1018號創業天虹商場對出

交通：乘搭深圳地鐵5號線，於翻身站下車，經B出口離開再步行約5分鐘



深圳夜市【3】103車尾箱集市 —— 常辦慶節活動、現場表演夠熱鬧

深圳茶博園內的103車尾箱集市，是深圳最大規模的車尾箱夜市。車尾箱夜市是指大量車主在晚間同時直接打開車尾箱或尾門擺賣商品的場合，疫情後在中國愈趨流行。

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夜市裡，除了有臭豆腐、大餛飩、爆醬雞蛋仔等中式食品，更有壽喜燒、大阪燒、手工牛肉漢堡、章魚小丸子、泰式奶茶等海外美食。大家購買食品後，可以在夜市中央的餐桌享用。夜市更會舉辦中秋、新年等節慶活動，讓大家投壺、猜燈謎。此外，夜市也不時提供現場表演，將現場氣氛提升得更高漲！

103車尾箱集市

地址：中國廣東省深圳市龍崗區富康路

交通：乘搭深圳地鐵3號線，於橫崗站下車，經B出口離開再步行約1分鐘到横崗地鐵站巴士站轉乘深圳巴士M563號線，於三角龍站下車，再步行約7分鐘



深圳夜市【4】鹽港夜市 —— 人流較低的海景夜市

鹽港夜市是深圳少數能觀賞到海景的夜市，夜市處於山丘上，大家在觀景台上可以看到鹽田港的夜色。夜市裡有露營椅，大家可以隨便搬動，與三五知己一邊用膳，一邊享受寧靜的環境。

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鹽港夜市較遠離市中心，故人流較其他夜市為少，適合不喜歡人擠人或嘈吵的朋友。不過，或許正因為夜市位於山上且附近沒有其他市集、商場，有「獨市」優勢，不少網民表示該夜市食品的價錢較其他夜市為高。

鹽港夜市

地址：中國廣東省深圳市鹽田區青雲路空翠台

交通：乘搭深圳地鐵2號線，於鹽田路站下車，經G出口離開再步行約2分鐘到鹽田路地鐵站巴士總站轉乘深圳巴士T117號線，於空翠台總站下車



深圳夜市【5】水圍夜市 —— 距離香港最近的深圳夜市

水圍夜市位於福田區，鄰近福田口岸，亦是距離香港最近的深圳夜市之一。

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在夜市裡，大家可以品嚐到香港少見、源自於黑龍江的烤冷麵。此外，大家還可以點選撈汁海鮮、炸串、粉粿等美食。夜市裡的咖啡店——「福康樓」，更提供各種中西食材結合的特色咖啡，例如加入辣椒及肉桂的拿鐵，近期深受網民歡迎。

水圍夜市

地址：中國廣東省深圳市福田區水圍村水圍九街

交通：乘搭深圳地鐵7號線，於皇崗村站下車，經B2出口離開再步行約4分鐘

