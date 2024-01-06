米子機場交通3大方法！香港航班有專巴接駁市內／皆生溫泉／JR站

撰文：何以諾
出版：更新：

米子機場交通方法！米子機場是日本山陰地區唯一具有香港航班直達的機場，大家到鳥取縣、島根縣觀光，很大機會使用到該機場。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了資料，讓大家知道從機場入境後怎樣前往附近的米子市中心以及有「鬼太郎故鄉」之稱的境港市。當地更特別開辦了「香港直航專線」巴士接載大家前往皆生溫泉，便利大家的旅程。

米子機場（圖片來源：境港灣・空港整備事務所）

另外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有名古屋酒店推介大阪酒店推介大阪梅田酒店推介京都酒店推介神戶酒店推介東京高評分酒店推介新宿酒店推介淺草酒店推介以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

米子機場交通3大方法！

米子機場（圖片來源：FB@米子鬼太郎空港）

米子機場處於鳥取縣米子市與境港市的交界。當中的境港市是日本知名動畫《鬼太郎》作者——水木茂成長的故鄉，所以當地又被稱為「鬼太郎故鄉」，機場亦特別以「米子鬼太郎機場」作為別名，機場內有大量《鬼太郎》元素吸引觀光客。

從機場到米子市中心與境港市中心，有以下3大交通方法：

米子機場交通【1】「香港航班專線」接駁巴士 —— 專為香港旅客服務

為便利從香港出發到米子的旅客，當地有巴士公司特設「香港航班專線」接駁巴士，在有香港航班抵達的日子接送大家來往縣內人氣景點——皆生溫泉以及處於米子市中心、作為當地交通樞紐的JR米子站。

「香港航班專線」接駁巴士（圖片來源：鳥取縣觀光交流局國際觀光誘客課）

即日至2024年2月26日期間，凡有香港航班升降的日子，「香港航班專線」皆會特供服務。由機場來往皆生溫泉的車費為500日圓（約港幣$27）；而由機場來往JR米子站的車費為640日圓（約港幣$34）

前往米子站的班次，會在13:30從米子機場開出，途經皆生溫泉（約13:55）後，約在14:15到達JR米子站。因該路綫專為香港航班的旅客服務，即使飛機延遲抵達，巴士仍會在香港旅客辦理入境手續後才開出；而前往機場的班次，會在11:15從JR米子站開出，經皆生溫泉（約11:35），約在12:00到達米子機場。

米子機場交通【2】JR境綫 —— 車程較短！費用最平

乘搭JR境綫，能夠在毋須轉車的情況下直達JR米子站以及「鬼太郎故鄉」的境港站。

境綫的部份列車有鬼太郎的塗裝（圖片來源：Wikimedia@W0746203-1）

從JR米子機場站出發到JR米子站，需時約26分鐘，費用為240日圓（約港幣$13）；而出發到JR境港站，需時約17分鐘，費用為240日圓（約港幣$10）

+1

米子機場交通【3】巴士 —— 直達多間酒店、景點

米子機場亦有巴士前往JR米子站、松江站、JR境港站以及七類港，但所需時間較長，亦有塞車風險。不過，部份巴士路線能夠直達多間酒店與景點，攜帶大型行李的旅客也不用擔心轉車時要將行李搬上搬落，要找月台轉車構成不便。巴士費用由100日圓（約港幣$5）起。

福岡機場到博多最快5分鐘！3大出市區方法 巴士直達別府由布院福岡酒店14間推介｜1分鐘到博多站+天神／人均$91起／親子多人房名古屋機場交通｜出市區3大方法　最快29分鐘有直達車去靜岡/三重名古屋酒店12間推介｜1分鐘到車站+購物區／免費溫泉／人均$141起
日本
日本旅遊
日本
鳥取
米子
鬼太郎
鬼太郎
交通
旅遊熱
行程攻略